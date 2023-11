Roaming: Mit dem Handy nach Dubai und die VAE

Roaming in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Bild: teltarif.de

Roaming in den Emiraten

Egal, ob Sie sich im Urlaub oder auf Geschäfts­reise befinden: Auch im Ausland ist es wichtig, mobil erreichbar zu sein. In außer­euro­päi­schen Ländern wie den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten ist dies aller­dings oft noch sehr teuer, wenn man dafür seine deut­sche SIM-Karte verwendet. Viele Mobil­funk­pro­vider bieten spezi­elle Tarif-Optionen an, mit denen sich diese Roaming-Kosten zumin­dest eini­ger­maßen senken lassen. Details zu diesen Ange­boten finden Sie auf unseren Ratgeber-Seiten zum Roaming für Vertrags-Kunden sowie zum Roaming für Prepaid-Kunden.

Lokale Prepaid-Karten

Für viele ist Dubai ein reiz­volles Urlaubs­ziel, auch weil dort meist ange­nehm warme Tempe­raturen sowohl in der Luft als auch im Persi­schen Golf bzw. dem Golf von Oman herr­schen. Mit Wasser­tem­pera­turen von 29 Grad und Luft­tem­pera­turen von tags­über 35 Grad und nachts selten unter 25 Grad sind die Verei­nigten Arabi­schen Emirate für viele somit ein lohnendes Reise­ziel während der kalten Jahres­zeit in Europa. Ander­seits sind die Tempe­raturen von Mai bis Oktober bis bis zu 50 Grad tags­über sehr hoch, so dass nur hart­gesot­tene zu dieser Zeit Urlaub in den VAE bevor­zugen werden. Madinat Jumeirah, Dubai

Bild: teltarif.de / Thomas Michel Natür­lich will man im Urlaub in den Emiraten nicht auf die Nutzung des Smart­phones verzichten. Für Handy-Tele­fonate oder das Surfen mit dem Handy in Dubai und inner­halb der Verei­nigten Arabi­schen Emirate lohnen sich lokale Prepaid-Karten, denn diese sind im Vergleich zu Deutsch­land sehr preis­günstig.

Beispiele für lokale Prepaid-Karten

In Dubai und den rest­li­chen Emiraten gibt es mit du und Etisalat zwei lokale Mobil­funk­netz­betreiber, die für Touristen spezi­elle Tarife anbieten. Der Kauf einer SIM-Karte gestaltet sich dadurch recht einfach, weil ledig­lich der Reise­pass reicht, um eine SIM-Karte erwerben zu können. Entspre­chende Händler finden sich an Flug­häfen und in Einkaufs­zen­tren wie der Dubai Mall oder der Marina Mall in Abu Dhabi.

Visitor-Tarife bei Etisalat

Etisalat ist das ehemals staat­liche Mobil­funk-Unter­nehmen und hatte bis 2006 eine Mono­pol­stel­lung. Entspre­chend gut ausge­baut ist das Netz in Dubai und im gesamten rest­li­chen Land. LTE ist auch mit euro­päi­schen Handys nutzbar und fast im gesamten Land verfügbar. Auch 5G ist in den VAE bereits gut ausge­baut.

Etisalat bietet Touristen aktuell folgende Prepaid­tarife an:

Visitor Line Free SIM :

1 GB Daten für 24 Stunden

0 AED (kostenlos)

: 1 GB Daten für 24 Stunden 0 AED (kostenlos) Visitor Line :

2 GB Daten und 30 Minuten Tele­fonie

49 AED / 28 Tage (ca. 12,50 Euro)

: 2 GB Daten und 30 Minuten Tele­fonie 49 AED / 28 Tage (ca. 12,50 Euro) Visitor Line + :

4 GB Daten und 30 Minuten Tele­fonie

79 AED / 28 Tage (ca. 20 Euro)

: 4 GB Daten und 30 Minuten Tele­fonie 79 AED / 28 Tage (ca. 20 Euro) Visitor Line Premium:

8 GB Daten, 120 Minuten Tele­fonie und 5 Stunden WiFi

125 AED / 28 Tage (ca. 32 Euro)

8 GB Daten, 120 Minuten Tele­fonie und 5 Stunden WiFi 125 AED / 28 Tage (ca. 32 Euro) Visitor Line Premium+ :

22,5 GB Daten, 525 Minuten Tele­fonie und 30 Stunden WiFi

200 AED / 28 Tage (ca. 51 Euro)

: 22,5 GB Daten, 525 Minuten Tele­fonie und 30 Stunden WiFi 200 AED / 28 Tage (ca. 51 Euro) Visitor Line Premium Unli­mited Local (7) :

Daten-Flat­rate, 100 Minuten Tele­fonie

200 AED / 7 Tage (ca. 51 Euro)

: Daten-Flat­rate, 100 Minuten Tele­fonie 200 AED / 7 Tage (ca. 51 Euro) Visitor Line Premium Unli­mited Local (14):

Daten-Flat­rate, 300 Minuten Tele­fonie

319 AED / 14 Tage (ca. 82 Euro)

Die Prepaid-Tarife haben eine Gültig­keit von 28 Tagen bzw. sieben oder 14 Tage bei den Premium-Unli­mited-Tarifen und können jeder­zeit nach­gebucht werden, wenn das Daten­volumen schon vorher verbraucht ist. Die Tele­fonie-Frei­minuten können sowohl für Gespräche inner­halb der VAE als auch für inter­na­tio­nale Tele­fonate genutzt werden. Etisalat bietet auch eine App für iOS und Android an, mit der der Verbrauch kontrol­liert werden kann.

Alle weiteren Infos zu den Tarifen finden Sie auch auf den Seiten von Etisalat. La Mer, Dubai

Bild: teltarif.de / Thomas Michel Neu ist, dass die Dauer der Nutz­bar­keit der Visitor-SIM-Karten an das Visum gekop­pelt ist. Deut­sche Staats­bürger erhalten bei der Einreise auto­matisch ein Visum für maximal 90 Tage Aufent­halt. Bisher waren die SIM-Karten von Etisalat nur eine Woche nutzbar, wenn sie nicht entspre­chend aufge­laden wurden. Dadurch verlän­gerte sich der Nutzungs­zeit­raum um eine weitere Woche.

du: Kosten­lose SIM-Karte bei Einreise

Der zweite Netz­be­treiber du bietet eben­falls spezi­elle Prepaid-Tarife für Touristen an. Seit der EXPO 2022 gibt es zumin­dest am Flug­hafen DXB (Dubai Inter­national) einen beson­deren Service für Touristen. Bei der Pass­kon­trolle erhält der Tourist eine SIM-Karte vom Anbieter du, die bereits auf den Nutzer regis­triert ist und somit direkt in Betrieb genommen werden kann. Diese SIM-Karte bietet nach der Inbe­trieb­nahme Internet für 24 Stunden mit 1 GB Daten­volumen. Danach kann ganz einfach und ohne weitere Regis­trie­rung über die du-App eine Option gebucht werden, mit der die SIM-Karte weiter genutzt werden kann. Bezahlt wird dabei per Kredit­karte. Wird keine weitere Option gebucht oder die SIM-Karte nicht in Betrieb genommen, deak­tiviert sie sich nach einer Woche wieder.

du bietet dazu folgende Tarife an:

du Tourist Free :

1 GB Daten für 24 Stunden

0 AED (kostenlos)

: 1 GB Daten für 24 Stunden 0 AED (kostenlos) du Tourist 2GB Data :

2 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie

49 AED / 28 Tage (ca. 12,50 Euro)

: 2 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie 49 AED / 28 Tage (ca. 12,50 Euro) du Tourist 6GB Data :

6 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 99 AED / 28 Tage (ca. 25,50 Euro)

: 6 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 99 AED / 28 Tage (ca. 25,50 Euro) du Tourist 10GB Data :

10 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 139 AED / 28 Tage (ca. 35,50 Euro)

: 10 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 139 AED / 28 Tage (ca. 35,50 Euro) du Tourist 20GB Data :

20 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 189 AED / 28 Tage (ca. 48 Euro)

: 20 GB Daten, 30 Minuten Tele­fonie, 189 AED / 28 Tage (ca. 48 Euro) du Tourist Unli­mited Data:

Daten-Flat­rate für 7 Tage, 199 AED / 7 Tage (ca. 51 Euro)

Daten-Flat­rate für 14 Tage, 299 AED /14 Tage (ca. 76 Euro)

Daten-Flat­rate für 28 Tage, 499 AED /28 Tage (ca. 128 Euro)

Die 30 Minuten Tele­fonie können sowohl für Gespräche inner­halb der VAE als auch für inter­na­tio­nale Ziele genutzt werden. Die Tarife sind jeweils 28 Tage gültig und können jeder­zeit nach­gebucht werden, wenn das Daten­volumen verbraucht ist. Der Unli­mited-Data-Tarif ist mit drei verschie­denen Gültig­keits­zeit­räumen erhält­lich.

Alter­nativ kann eine SIM auch online vorbe­stellt, mit einem Tarif ausge­stattet und vor Ort in einem Store abge­holt werden. Die Preise dafür beginnen bereits bei 14 US-Dollar. Alle weiteren Infor­mationen sind auf den Seiten von du einsehbar. Auch du bietet eine App für iOS und Android, mit der das Daten­volumen kontrol­liert und die SIM nach­geladen werden kann.

VoIP und WhatsApp Call in Dubai: Es ist kompli­ziert!

Nachdem die Tele­fonie- und Video-Funk­tionen bei WhatsApp in den Emiraten anfangs gene­rell geblockt waren, funk­tio­nierten WhatsApp Call und WhatsApp Video zwischen­zeit­lich. Dies hatte ein Test der teltarif.de-Redak­tion im November 2018 gezeigt. Damit konnte in Dubai per WhatsApp mit Freunden und Familie in Deutsch­land kostenlos tele­fo­niert werden.

Aktuell ist die Situa­tion wieder etwas kompli­zierter: Bei einem Test in Dubai Mitte Oktober 2023 war es uns nicht gelungen, per Mobil­funk über eine SIM-Karte von du oder per Hotel-WLAN einen WhatsApp-Call zu führen. Beim Hotel-WLAN ist Ursache vermut­lich darin zu suchen, dass bestimmte Dienste gene­rell geblockt sind. Bei der SIM-Karte von du hatten wir hingegen nicht den passenden Tarif gebucht. Bei höher­wer­tigen Tarif­paketen (ab Tarif "6GB Data") ist Internet-Tele­fonie inklu­diert. Damit sollte dann auch WhatsApp Call funk­tio­nieren. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht.

Somit ist in Dubai bzw. allen Emiraten die Nutzung von VoIP nicht mehr gene­rell ausge­schlossen. Sie ist aller­dings nicht so frei nutzbar, wie in Deutsch­land oder anderen west­lichen Staaten. Wer dennoch VoIP nutzen möchte, muss seine Inter­net­ver­bin­dung mit einem VPN absi­chern, bei dem der Traffic direkt nach Deutsch­land geroutet wird. Aller­dings ist auch die Nutzung von VPN-Diensten in den Emiraten verboten. Auch deshalb funk­tio­niert VPN unter Umständen nicht zuver­lässig. Bei unserem Test im Oktober 2023 funk­tio­nierte das VPN zur heimi­schen FRITZ!Box aller­dings problemlos.

Wer sich dennoch ein VPN einrichtet - wie zum Beispiel der eben genannte Fall kostenlos zur heimi­schen FRITZ!Box - kann auch von Dubai, Abu Dhabi oder anderen Emiraten aus über das Internet nach Deutsch­land tele­fo­nieren. Das ist dann - abge­sehen von mögli­chen Traffic-Kosten - kostenlos möglich. In Dubai gibt es zahl­reiche kosten­lose WLAN-Hotspots, und auch die meisten Hotels bieten entweder ein offenes WLAN-Netz­werk an, oder aber die Zugangs­daten sind an der Rezep­tion erhält­lich - teils kostenlos, teils gegen eine Gebühr. Eine andere Möglich­keit sind Bars, Cafés und Einkaufs­zen­tren (Malls) in Dubai und anderen Emiraten, die viel­fach kosten­loses WLAN für ihre Kunden bereit­stellen. WhatsApp Calls übers Internet

Bild: teltarif.de, Logo: WhatsApp Bisher funk­tio­nierte auch das Tele­fonieren per WLAN nicht oder nur unzu­ver­lässig. Wie ein aktu­eller Test im Oktober 2023 gezeigt hat, funk­tio­niert WiFi-Calling aktuell problemlos. Mit WiFi-Calling sind vor allem Gespräche nach Deutsch­land sehr günstig bzw. kostenlos. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber zu WiFi-Calling im Ausland.

Alter­na­tive: Inter­na­tio­nale Prepaid-Karten

Wer kein VPN nutzen und dennoch per VoIP tele­fo­nieren möchte, kann sich vor dem Urlaub in Dubai eine inter­na­tio­nale SIM-Karte über das Internet bestellen. Diese funk­tio­niert in Dubai bzw. den Emiraten auch nur im Roaming, ist aber nicht von den Einschrän­kungen lokaler Anbieter betroffen. Zudem sind die Tarife für Daten und Tele­fonie in der Regel güns­tiger als die Roaming-Preise deut­sche Netz­be­treiber.

Eine Über­sicht inter­na­tio­naler Prepad-SIM-Karten finden Sie in unserem Ratgeber. Zudem testen wir regel­mäßig inter­na­tio­nale SIM-Karten und nennen Ihnen die Vor- und Nach­teile.

Fest­netz in den Emiraten

Wer längere Gespräche aus den V.A.E. nach Deutsch­land führen will, der kann auch über das Fest­netz tele­fo­nieren. Aller­dings sollte man nicht einfach den Hörer des Hotel­tele­fons abnehmen und eine deut­sche Nummer wählen, denn die meisten Hotels rechnen mit einem eigenen Tarif­modell ab, um selbst an den Tele­fo­naten zu verdienen. Durch die Verwen­dung von Calling Cards oder Call­back-Ange­bote wird es oft güns­tiger.

Achtung: Zimmertelefone sind in vielen Hotels teurer als der örtliche Festnetzanschluss.

dpa Um Call­back-Ange­bote nutzen zu können, muss das Zimmer­te­lefon im Hotel unter einer spezi­fi­schen Durch­wahl zu errei­chen sein. Ob sich Calling Cards benutzen lassen, muss dagegen an der Hotel­rezep­tion erfragt werden. Ein ganz normaler Fest­netz­anschluss, beispiels­weise in einer Feri­enwoh­nung, erlaubt sowohl die Verwen­dung von Calling Cards als auch von Tarifen mit dem Call­back-Verfahren. Wer einen güns­tigen Fest­netz­tarif für Gespräche nach Deutsch­land sucht, kann entweder vor Ort eine entspre­chende Calling Card erwerben oder sich schon vorher mit Hilfe unseres Calling-Card-Tarif­ver­gleichs infor­mieren.

Sind Sie der Meinung, wir haben einen wich­tigen Tipp vergessen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@teltarif.de.

