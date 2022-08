Roaming | Telefonieren und Surfen in Schweden

Telefonieren in Schweden

In der EU: Roam like at Home

Seit dem 15. Juni 2017 gibt es inner­halb der EU keine Roaming-Gebühren mehr. Wer in Schweden oder in einem der übrigen EU-Länder, sowie in Island, Liech­ten­stein und Norwegen mit dem Handy tele­fonieren möchte, kann dies anbie­ter­über­grei­fend zu den Kondi­tionen seines normalen Inlands­tarifs tun. Das gilt selbst­ver­ständ­lich nicht nur für Tele­fonie, sondern auch für SMS, MMS und mobiles Daten­volumen. Wer also zum Beispiel eine (deut­sche) Allnet-Flat besitzt, kann mit dieser aus dem EU-Ausland ohne weitere Kosten nach Deutsch­land (sowie in andere EU-Länder) tele­fonieren, simsen und mobiles Internet verwenden. Weitere Details lesen Sie in unserem Ratgeber zum regu­lierten EU-Tarif.

Telefonieren in Schweden

Bild: teltarif.de Bereits seit 2007 wurden die Roaming-Gebühren inner­halb der EU sukzes­sive gesenkt. Mit dem Wegfall der Roaming-Aufpreise ist es kaum noch nötig, nach preis­werten lokalen Alter­nativen Ausschau zu halten. Wann sich das dennoch lohnt, erläu­tern wir im Verlauf des Arti­kels. Für den Über­blick gehen wir aber zunächst auf die Roaming-Optionen für Vertrags­kunden der deut­schen Netz­betreiber ein.

EU-Roaming bei den Netz­betrei­bern

Nach den Vorgaben der EU-Roaming-Verord­nung ist jeder Mobil­funk­anbieter verpflichtet, einen Handy-Tarif anzu­bieten, der den EU-Regu­lie­rungen entspricht. Zusätz­lich dürfen aber weitere Roaming-Optionen ange­boten werden, die sich nicht an die Roam-like-at-Home-Vorgaben halten müssen. Weitere Infor­mationen haben wir in einem spezi­ellen Ratgeber zu den Roaming-Optionen der Netz­betreiber für Sie zusam­men­gestellt.

In jedem Fall sollten Mobil­funk­kunden prüfen, welche Roaming-Kondi­tionen in ihrem Tarif aktuell gelten. Insbe­son­dere in Alt-Tarifen sind manchmal noch Roaming-Optionen geschaltet, die meist günstig waren, als der Tarif abge­schlossen wurde, nun aber deut­lich teurer sind als Roam-like-at-Home. In diesem Fall empfiehlt es sich, die alte Roaming-Option zu kündigen bezie­hungs­weise zu den aktu­ellen EU-Roaming-Kondi­tionen zu wech­seln.

EU-Roaming für Vertrags­kunden der Telekom

Für Telekom-Kunden, die einen MagentaMobil-Tarif nach dem 19. April 2016 gebucht haben, ist die Roaming-Option All Inclu­sive vorein­gestellt. Inner­halb der EU und des EWR fallen keine Roaming-Gebühren für Tele­fonate, SMS und mobiles Daten­volumen an. Die Nutzung im Nicht-EU-Ausland (aktuell in der Schweiz) ist auf 1000 Gesprächs­minuten und 1000 SMS pro Monat gede­ckelt.

Ältere Bestands­kunden hatten größ­ten­teils den Welt­weit-Tarif und wurden zum 15. Juni 2017 auf den regu­lierten EU-Tarif umge­stellt. Auch Kunden mit vorein­gestelltem All-Inclu­sive-Tarif können, wenn sie es wünschen, in den EU-Tarif wech­seln. Weitere Details erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Roaming bei der Telekom.

EU-Roaming für Vertrags­kunden von Voda­fone

Bei Voda­fone gibt es für Roaming inner­halb der EU nur noch einen einzigen Tarif: Voda­fone World hält sich streng an die EU-Regu­lie­rungen und ist sowohl für Neu- als auch Bestands­kunden auto­matisch vorein­gestellt. Darüber hinaus bietet Voda­fone ledig­lich solche Roaming-Optionen an, die für Aufent­halte in Ländern außer­halb der EU inter­essant sind. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber zum Roaming bei Voda­fone.

EU-Roaming für Vertrags­kunden von Telefónica (o2)

Der regu­lierte EU-Tarif bei o2 heißt Roaming Basic und ist in allen Neuver­trägen vorein­gestellt. Bestands­kunden, die eine andere Roaming-Option gewählt hatten, können kosten­frei in den regu­lierten Tarif wech­seln und umge­kehrt. Weitere Infor­mationen finden Sie auf unserer Info­seite zum Roaming bei o2.

Prepaid-Karten in Schweden

Wenn Sie sich lange Zeit in Schweden aufhalten und Ihren deut­schen Handy­tarif daher dauer­haft im EU-Ausland nutzen wollen, könnte Ihnen die Miss­brauchs­klausel der EU-Verord­nung in die Quere kommen. Entspre­chend der Fair-Use-Policy dürfen die Mobil­funk­anbieter Verbrauchs-Höchst­grenzen fest­legen, nach deren Über­schrei­tung sie dann doch Roaming-Gebühren erheben können.

Falls Sie einen längeren Aufent­halt in Schweden planen, lohnt es sich womög­lich eher für Sie, von vorn­herein vor Ort eine lokale Prepaid­karte zu kaufen. Aller­dings hat Schweden seit dem 1. August 2022 eine Regis­trie­rungs­pflicht für Prepaid­karten einge­führt, die Regis­trie­rung muss sogar für alle bereits bestehenden Prepaid­karten nach­träg­lich durch­geführt werden. Zahl­reiche Provider in Schweden haben bereits ange­kün­digt, dass diese Regis­trie­rung auch für Touristen und Flücht­linge unter Vorlage des eigenen Reise­passes durch­geführt wird. Hierzu sollte man sich am besten in einen Mobil­funk-Shop des entspre­chenden Provi­ders begeben. Auch in beliebten Super­markt­ketten wie 7-Eleven soll die Prepaid-Regis­trie­rung für Touristen möglich sein.

Es gibt vier Mobil­funk-Netze in Schweden: Telia, Tele2, Telenor und Tre (3). Telia und Telenor haben Prepaid-SIM-Karten (Kontant­kort). Sehr populär sind auch Conviq (im Tele2-Netz) und Halebop (im Telia-Netz) sowie Hallon (im Netz von "3"). Auch Lyca­mobile ist in Schweden aktiv (im Telia-Netz).

Kostenlos in Schweden tele­fonieren – VoIP und WhatsApp Call

WhatsApp Calls: Sicher und kostengünstig!

Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Über das Internet können Gespräche von Schweden nach Deutsch­land sogar kostenlos sein. Zumin­dest von kosten­losen WLAN-Hotspots aus oder bei ausrei­chend großem Daten­volumen auch über das mobile Daten­netz. Viele Hotels bieten entweder ein offenes WLAN-Netz­werk an, oder aber die Zugangs­daten sind an der Rezep­tion erhält­lich - teils kostenlos, teils gegen eine Gebühr. Eine andere Möglich­keit sind Bars und Cafés in Schweden, die viel­fach kosten­loses WLAN für ihre Kunden bereit­stellen.

Ein Anruf von Schweden nach Deutsch­land ist zudem am sichersten, wenn man einen Messenger mit Verschlüs­selung verwendet, wie sie beispiels­weise WhatsApp Call, Signal oder Threema bieten. Das heißt, es ist derzeit tech­nisch unmög­lich, so ein Gespräch vom Netz aus abzu­hören. Nur wer mit wem wie lange tele­foniert hat, wird proto­kol­liert.

Nicht ohne Weiteres zu empfehlen ist WiFi Calling in Schweden, da dies als Auslands­gespräch tari­fiert wird. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber Achtung: Kosten­falle mit WiFi Calling im Roaming.

Das Fest­netz in Schweden nutzen

Achtung: Zimmertelefone sind in vielen Hotels teurer als der örtliche Festnetzanschluss.

dpa Wer längere Gespräche aus Schweden nach Deutsch­land führen will, der kann auch über das Fest­netz tele­fonieren. Aller­dings sollte man nicht einfach den Hörer des Hotel­tele­fons abnehmen und eine deut­sche Nummer wählen, denn viele Hotels rechnen mit einem eigenen Tarif­modell ab, um selbst an den Tele­fonaten zu verdienen. Durch die Verwen­dung von Calling Cards oder Call­back-Ange­bote wird es oft güns­tiger.

Um Call­back-Ange­bote nutzen zu können, muss das Zimmer­telefon im Hotel unter einer spezi­fischen Durch­wahl zu errei­chen sein. Ob sich Calling Cards benutzen lassen, muss dagegen an der Hotel­rezep­tion erfragt werden. Ein ganz normaler schwe­discher Fest­netz­anschluss, beispiels­weise in einer Feri­enwoh­nung, erlaubt sowohl die Verwen­dung von Calling Cards als auch von Tarifen mit dem Call­back-Verfahren. Wer einen güns­tigen Fest­netz­tarif für Gespräche von Schweden nach Deutsch­land sucht, kann entweder vor Ort eine entspre­chende Calling Card erwerben oder sich schon vorher mit Hilfe unseres Calling-Card-Tarif­ver­gleichs infor­mieren.

Sind Sie der Meinung, wir haben einen wich­tigen Tipp vergessen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@teltarif.de.

