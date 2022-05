Roaming mit den Prepaid-Tarifen von Vodafone

Prepaid-Karten im Ausland: Roaming-Optionen von Vodafone

Bild: Olly - fotolia.com / Montage: teltarif.de Sie wollen verreisen und nehmen Ihr Handy mit ins Ausland? Bei uns erfahren Sie, wie Voda­fone das Roaming für Prepaid­kunden hand­habt. Welche Roaming-Kondi­tionen für Vertrags­kunden von Voda­fone gelten, lesen Sie auf einer geson­derten Seite.

Roaming in der EU

Inner­halb der EU ist für alle Mobilfunk­anbieter die soge­nannte Roam-like-at-Home-Rege­lung verbind­lich. Diese schreibt vor, dass Kunden in den Ländern der EU sowie in Groß­bri­tan­nien, Island, Liech­tenstein und Norwegen ihr Handy zu den Kondi­tionen Ihres normalen Inlands­tarifs nutzen können. Ein Handy-Tele­fonat in Spanien kostet Sie also dasselbe wie eines in Deutsch­land. Auch SMS, MMS und mobile Daten­verbindungen dürfen nicht mit Roaming-Aufschlägen oder Sonder­kosten versehen werden. Über alle weiteren Besonder­heiten des Euro-Tarifs infor­miert Sie unser Ratgeber.

CallYa Roaming

CallYa-Roaming ist in allen CallYa-Tarifen enthalten. Über diesen Roaming-Tarif werden einge­hende und abge­hende Gespräche nach dem Stan­dard des EU-Tarifs abge­rechnet. Außer­halb der EU gibt es jedoch nach wie vor hohe Roaming-Aufschläge (siehe Tabelle). Prepaid-Karten im Ausland: Roaming-Optionen von Vodafone

Bild: Olly - fotolia.com / Montage: teltarif.de

CallYa Roaming (ohne EU) Gespräche abge­hend 1,21 bis 6,70 ankom­mend 0,96 bis 2,19 SMS Versand 0,49 oder 0,84 Empfang kostenlos Internet

(pro 50 kB) 0,20 bis 1,18 Stand: Mai 2022, Preise in Euro (cent­genau gerundet),

Gesprächs­abrech­nung im 60/30 Takt.



Zusatz-Option für Prepaid-Roaming

Die CallYa-Prepaid-Ange­bote können in über 210 Ländern genutzt werden. In vielen davon sind Voda­fone-Partner-Netze verfügbar. In diesen werden die Preise für Tele­fonie und SMS etwas güns­tiger berechnet als in fremden Netzen. Trotzdem können abge­hende Gespräche außer­halb der EU äußerst teuer werden, da sie in einer 60/30 Taktung abge­rechnet werden.

Voda­fone bietet eine Tarif-Option für die Türkei an, um das Roaming dort zu vergüns­tigen. So kann bei einem Aufent­halt eine 4-wöchige Option mit 500 MB Daten­volumen für 9,99 Euro gebucht werden.

Der teltarif.de-Reise-Ratgeber hilft bei Auslands-Aufent­halten

Alles Weitere rund um die Handy-, Smart­phone- und Laptop-Nutzung im Ausland haben wir in unserem Reise-Ratgeber zusam­menge­stellt. Dort erhalten Sie neben ausführ­lichen Infor­matio­nen zu Tarifen für die mobile Nutzung im Ausland auch viele weitere Tipps rund um die tech­nischen Beson­derheiten und vieles mehr. Zudem finden Sie in der folgenden Über­sicht unsere Ratgeber für Optionen bei weiteren Mobil­funk-Anbie­tern.

Anzeige:

Artikel zu Reise und Roaming