Roaming mit den Prepaid-Tarifen der Telekom

Prepaid-Karten im Ausland: Roaming-Optionen der Telekom

Logo: Telekom, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Sie wollen verreisen und nehmen Ihr Handy mit ins Ausland? Bei uns erfahren Sie, wie die Telekom das Roaming für Prepaid-Kunden hand­habt. Welche Roaming-Kondi­tionen für Vertrags­kunden der Telekom gelten, lesen Sie hingegen auf einer geson­derten Seite.

Roaming in der EU

Inner­halb der EU ist für alle Mobilfunk­anbieter die soge­nannte Roam-like-at-Home-Rege­lung verbind­lich. Diese schreibt vor, dass Kunden in den Ländern der EU sowie in Island, Liech­tenstein und Norwegen ihr Handy zu den Kondi­tionen Ihres normalen Inlands­tarifs nutzen können. Ein Handy-Tele­fonat in Spanien kostet Sie also dasselbe wie eines in Deutsch­land. Auch SMS, MMS und mobile Daten­verbindungen dürfen nicht mit Roaming-Aufschlägen oder Sonder­kosten versehen werden. Über alle weiteren Besonder­heiten des Euro-Tarifs infor­miert Sie unser Ratgeber.

Roaming-Option Welt­weit

Prepaid-Karten im Ausland: Roaming-Optionen der Telekom

Logo: Telekom, Foto/Grafik/Montage: teltarif.de Der Stan­dard-Roaming-Tarif, der bei allen Prepaid-Tarifen vorein­gestellt ist, heißt Roaming Option Welt­weit. Für diese Option erhebt die Telekom keinen monat­lichen Grund­preis. Inner­halb der EU entspricht sie den EU-Vorgaben. Hier gelten also die Preise, die Sie auch in Deutsch­land zahlen würden. Außer­halb der EU fallen Gespräche, SMS, MMS und vor allem mobiles Internet wesent­lich teurer aus. Um hierfür den genauen Preis zu bestimmen, sollten Sie zunächst die Länder­gruppe ermit­teln, zu der Ihr Reise­land zählt. Nutzen Sie dazu die folgende Tabelle:

Länder­gruppen Länder­gruppe 1 Die Länder der EU und des EWR Länder­gruppe 2 Alba­nien, Ameri­kani­sche Jung­fern­inseln, Andorra, Bosnien und Herze­gowina, Färöer, Kanada, Kosovo, Maze­donien, Molda­wien, Monaco, Puerto Rico, Schweiz, Türkei, USA Länder­gruppe 3 Alle übrigen Länder Stand: August 2021

Haben Sie die rich­tige Länder­gruppe ermit­telt, können Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle die genauen Kosten bestimmen:

Option Welt­weit (ohne EU) Länder­gruppe Länder­gruppe 2 Länder­gruppe 3 Gespräche abge­hend 1,49 2,99 ankom­mend 0,69 1,79 SMS Versand 0,39 Empfang kostenlos MMS Versand 1,69 1,99 Empfang 0,39 0,39 Internet nicht möglich Stand: August 2021, Preise in Euro.

Abrech­nung im 60/60 Takt



Zusatz-Option Travel & Surf

Die Option Welt­weit beinhaltet keinen Daten­tarif für Länder außer­halb der Euro­päischen Union. Dies erschwert einer­seits das kurze Abrufen von E-Mails. Anderer­seits schützt es den Reisenden vor über­raschenden Kosten aus unbeab­sichtigtem Daten­traffic. Telekom-Prepaid-Kunden, die in einem Nicht-EU-Land im Internet surfen wollen, können die Option Travel & Surf nutzen. Hier kann für 4,95 Euro der eintä­gige Day Pass M mit 100 MB Daten­volumen (in Andorra, Monaco und Schweiz 200 MB) erstanden werden oder für 9,95 Euro der Day Pass L mit 1 GB, welcher jedoch nur in der Länder­gruppe 2 (ohne USA/Kanada) verfügbar ist. Für die USA und Kanada gibt es eine extra Day Flat unli­mited L. Diese beinhaltet für 14,95 Euro für einen Tag unbe­grenztes Daten­volumen. Alter­nativ bietet die Telekom mit dem Week Pass M für 14,95 Euro für eine Woche 300 MB oder dem Week Pass L für 29,95 Euro 1 GB Inklusiv-Volumen an. Für einen längeren Urlaub gibt es außerdem den 4-Week Pass XL für 49,95 Euro, mit dem man für vier Wochen 2 GB Inklusiv-Volumen bekommt. Auch hier gilt für den glei­chen Preis ein doppeltes Daten­volumen für Andorra, Monaco und die Schweiz. Gespräche und SMS werden weiterhin nach der vor­eingestellten Option Welt­weit abge­rechnet.

Der teltarif.de-Reise-Ratgeber hilft bei Auslands-Aufent­halten

Alles Weitere rund um die Handy-, Smart­phone- und Laptop-Nutzung im Ausland haben wir in unserem Reise-Ratgeber zusam­menge­stellt. Dort erhalten Sie neben ausführ­lichen Infor­matio­nen zu Tarifen für die mobile Nutzung im Ausland auch viele weitere Tipps rund um die tech­nischen Beson­derheiten und vieles mehr. Zudem finden Sie in der folgenden Über­sicht unsere Rat­geber für Optionen bei weiteren Mobil­funk-Anbie­tern.

Anzeige:

Artikel zu Reise und Roaming