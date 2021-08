Telefonieren im Ausland: Telekom-Roaming-Optionen fürs Handy

In diesem Ratgeber klären wir, wie die Telekom das Roaming für Vertrags­kunden hand­habt. Welche Kondi­tionen hingegen beim Roaming mit Telekom-Prepaid-Karten gelten, bespre­chen wir auf einer geson­derten Seite.

Roaming in der EU: Stan­dard Roaming, All Inclu­sive und Welt­weit

Inner­halb der EU ist für alle Mobilfunk­anbieter die soge­nannte Roam-like-at-Home-Rege­lung verbind­lich. Diese schreibt vor, dass Kunden in den Ländern der EU sowie in Island, Liech­tenstein und Norwegen ihr Handy zu den Kondi­tionen ihres normalen Inlands­tarifs nutzen können. Es dürfen also keine Roaming-Aufschläge mehr erhoben werden. Tarif-Optionen, die von den gesetz­lichen Vorgaben abwei­chen, sind aller­dings immer noch erlaubt, solange nur jeder Kunde gebühren­freien Zugang zu einem regu­lierten Tarif erhält. Über die Besonder­heiten des Euro-Tarifs infor­miert Sie unser Ratgeber.

Telefonieren im Ausland: Telekom-Roaming-Optionen fürs Handy

Die Tarife der Telekom sind an die Roam-like-at-Home-Rege­lung ange­passt. Für Kunden, die einen Magenta-Mobil-Tarif nach dem 6. September 2019 abge­schlossen haben, ist die Roaming-Option "Stan­dard Roaming" vor­eingestellt. Für Kunden, die einen Magenta-Mobil-Tarif vor dem 6. September 2019 abge­schlossen haben, ist die Roaming-Option "All Inclu­sive" vor­eingestellt. Beide Tarife gelten sogar in der Schweiz und Groß­britan­nien, hier aller­dings mit einer Beschrän­kung auf 1000 Gesprächs­minuten und 1000 SMS pro Monat. Für nur noch wenige Bestand­sta­rife gilt die alte Roaming-Option "Welt­weit (Euro-Tarif)". Im Welt­weit-Tarif gelten die beson­deren Kondi­tionen für die Schweiz nicht, ansonsten gibt es keinen Unter­schied zum Stan­dard Roaming und All Inclu­sive.

Roaming außer­halb der EU

Das Roam-like-at-Home-Prinzip gilt nicht außer­halb der EU. Hier verlangen die Mobilfunk­anbieter für die meisten Länder dras­tische Roaming-Preise. Selbst für beliebte Urlaubs­länder wie Ägypten, die Domi­nika­nische Repu­blik, Thai­land, oder Tune­sien fallen bei der Telekom 2,99 Euro pro Gesprächs­minute an. Zum Vergleich: In den­selben Ländern berechnet o2 2,49 Euro pro Minute; Voda­fone hingegen 3,04 Euro.

Die genauen Preise der Telekom können Sie mit Hilfe der folgenden beiden Tabellen ermit­teln. Bestimmen Sie zunächst die Zone, zu der Ihr Reise­land gehört:

Länder Zone 1 Alle EU- und EWR-Länder:

Belgien, Bulga­rien, Däne­mark, Estland, Finn­land, Frank­reich, Fran­zösisch-Guayana, Gibraltar, Grie­chen­land, Groß­britan­nien, Guade­loupe, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanal­inseln, Kroa­tien, Lett­land, Liech­tenstein, Litauen, Luxem­burg, Malta, Marti­nique, Mayotte, Nieder­lande, Nord­irland, Norwegen, Öster­reich, Polen, Portugal, Réunion, Rumä­nien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (fran­zösi­scher Teil), San Marino, Schweiz 1) , Schweden, Slowakei, Slowe­nien, Spanien, Tsche­chische Repu­blik, Ungarn, Vati­kanstadt, Zypern (grie­chischer Teil) Zone 2 Alba­nien, Ameri­kani­sche Jung­fern­inseln, Andorra, Bosnien und Herze­gowina, Färöer, Kanada, Kosovo, Maze­donien, Molda­wien, Monaco, Puerto Rico, Türkei, USA, Zypern (türki­scher Teil) Zone 3 Alle übrigen Länder Stand: August 2021

1) Im Tarif Welt­weit gehört die Schweiz zur Länder­zone 2.

Haben Sie die rich­tige Zone ermit­telt, können Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle die genauen Kosten bestimmen.

Stan­dard Roaming, All Inclu­sive und Welt­weit (ohne EU) Länder­zone Zone 2 Zone 3 Gespräche abge­hend 1,49 2,99 Takt 60/60 Gespräche ankom­mend 0,69 1,79 Takt 60/60 SMS-Versand 0,49 SMS-Empfang kostenlos Mobile Daten (je 50 kB) 1) 2) 0,49 0,79 Stand: August 2021, Preise in Euro pro Takt

1) Zusätz­lich wird ein Tages­nutzungs­preis von 0,49 Euro erhoben

2) Im Tarif Stan­dard Roaming ist die Daten­nut­zung nur mit gebuchtem Travel & Surf Pass möglich

Zusätz­liche Roaming-Optionen der Telekom

Wer außer­halb der EU tele­fonieren möchte, findet bei der Telekom momentan keine weiteren Tarif-Optionen, die dies vergüns­tigen. Mobiles Internet im Ausland: Die Option Travel & Surf

Mit der Daten-Option Travel & Surf bietet die Telekom die Nutzung von mobilem Internet außer­halb der EU an. Mit dieser können soge­nannte Pässe gebucht werden. Diese stellen gegen eine ein­malige Zahlung ein Inklusiv­volumen für einen begrenzten Zeit­raum zur Verfü­gung. Das Volumen ist aller­dings nicht in einem der Länder der EU bezie­hungs­weise des Erwei­terten Euro­päischen Wirtschafts­raumes (EWR) nutzbar. Hier gelten die Kondi­tionen Ihres Stan­dard-Tarifs.

In welchen Ländern Sie die Pässe buchen können, erfahren Sie auf der Home­page der Telekom. Die genauen Preise können Sie hingegen anhand folgender Tabelle ablesen.

Travel & Surf DayPass M DayPass L DayFlat

unli­mited WeekPass M WeekPass L 4-Week

Pass XL Dauer 24 Stunden 24 Stunden 24 Stunden 7 Tage 7 Tage 28 Tage Inklu­sivvo­lumen 100 MB 1) 1 GB 2) unli­mited 3) 300 MB 4) 1 GB 5) 2 GB 6) Preis 4,95 9,95 14,95 14,95 29,95 2,95 Stand: August 2021, Preise in Euro

1) In der Schweiz, Andorra und Monaco: 200 MB.

2) Nur in der Länder­gruppe 2 ohne USA/ Kanada verfügbar

3) Nur in den USA/Kanada verfügbar

4) In der Schweiz, Andorra und Monaco: 600 MB.

5) In der Schweiz, Andorra und Monaco: 2 GB.

6) In der Schweiz, Andorra und Monaco: 4 GB.

Hohe Kosten vermeiden

Urlaubsbilder verschicken: Wie teuer wird dieser Spaß?

Mit der Travel & Surf Option, die in den aktu­ellen Tarifen mit der Stan­dard-Roaming-Option bereits vorein­gestellt ist, fallen erst Kosten an, wenn ein Daten­pass im Ausland auf dem Handy oder Tablet gebucht wird. Dadurch soll vor zu hohen Mobil­funk­kosten im Ausland geschützt werden, z.B. durch eine unbe­absich­tigte Daten­nut­zung des Smart­phones im Hinter­grund. Bei den älteren Roaming-Optionen (All inclu­sive und Welt­weit) kann dies immer noch vorkommen, den im Gegen­satz zur Stan­dard-Roaming-Option, wird hier ohne die Buchung eines Travel & Surf Passes die Daten­nut­zung auto­matisch abge­rechnet.

Und dies ist mit einem staat­lichen Preis von 16 Euro pro Mega­byte nicht zu empfehlen.

Beson­derheit: Magenta Mobil XL Premium

Der Tarif MagentaMobil XL Premium ist nur mit der Roaming Option Welt­weit verfügbar. Dabei gibt es aber einige Beson­derheiten zu beachten. Denn die Länder Kanada, Schweiz, Türkei, USA und Zypern werden bei diesem Tarif der Länder­gruppe 1 anstelle der Länder­gruppe 2 zuge­ordnet. Damit können Sie auch in diesen Ländern Ihr Smart­phone zu den Kondi­tionen Ihres normalen Inlands­tarifs nutzen.

Die teltarif.de-Reise-Ratgeber helfen bei Auslands­aufent­halten

Alles rund um die Handy-, Smart­phone- und Laptop-Nutzung im Ausland haben wir in unseren Reise-Ratge­bern zusammen­gestellt. Dort erhalten Sie neben ausführ­lichen Infor­mationen zu Tarifen für die mobile Nutzung im Ausland auch viele weitere Tipps rund um tech­nische Beson­derheiten und vieles mehr. Zudem finden Sie in der folgenden Über­sicht unsere Ratgeber für Optionen bei weiteren Mobil­funk­anbie­tern:

