Roaming mit den Mobilfunk-Discountern

Wer mit dem Handy im Ausland unterwegs ist, kann auf spezielle Angebote seines Mobilfunk-Providers setzen. Hier finden Sie Informationen über die Mobilfunktarife diverser Discounter. Wann Sie im Ausland unbesorgt zum Handy greifen können und wann es lieber in der Tasche bleiben sollte, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Mobiles Internet im Ausland: Daten-Optionen der Discounter Im Ausland ohne Sorgen vor einer saftigen Rechnung das Handy benutzen zu können, war lange Zeit nicht möglich. Dies hat sich inzwischen zumindest teilweise geändert: Innerhalb der EU gelten wesentlich kunden­freundlichere Regeln als außerhalb. Wie verschiedene Discounter das Roaming für Vertrags­kunden handhaben, erklären wir in diesem Ratgeber. Welche Konditionen beim Roaming mit Prepaid-Karten gelten, lesen Sie auf einer gesonderten Seite.

Innerhalb der EU: Roam-like-at-Home

Innerhalb der EU ist für alle Mobilfunk­anbieter die sogenannte Roam-like-at-Home-Regelung verbindlich. Diese schreibt vor, dass Kunden in den Ländern der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen ihr Handy zu den Konditionen ihres normalen Inlands­tarifs nutzen können. Es dürfen also keine Roaming-Aufschläge mehr erhoben werden. Tarif-Optionen, die von den gesetzlichen Vorgaben abweichen, sind allerdings immer noch erlaubt, solange nur jeder Kunde gebühren­freien Zugang zu einem regulierten Tarif erhält. Über die Besonder­heiten des Euro-Tarifs informiert Sie unser Ratgeber.

Außerhalb der EU: Tarif-Optionen der Discounter

In den Ländern, in denen der EU-Tarif nicht gilt, veranschlagen die Mobilfunk­anbieter oft sehr hohe Preise. Wir zeigen einige gesonderte Tarif-Optionen auf, die manche Discounter anbieten, um das Roaming außerhalb der EU etwas günstiger zu machen. Unberücksichtigt lassen wir dabei die sogenannten Ethno-Discounter, die spezielle Angebote zu ausgewählten Partner-Ländern haben.

Generell gilt, dass nur sehr wenige Discounter überhaupt mit solchen Tarif-Optionen aufwarten. Selbst mit ihnen ist das Roaming außerhalb der EU kein Schnäppchen. Bei längeren Auslands­aufenthalten oder exzessiver Mobilfunk­nutzung im Ausland könnte sich daher eine lokale Prepaid-Karte oder eine Roaming-SIM bzw. ein Roaming-Hotspot eher lohnen.

Im Folgenden stellen wir eine kleine Auswahl an Tarif-Optionen für das Roaming außerhalb der EU vor:

GMX und Web.de: Internet Europa (Daten-Roaming)

Zu den Mobilfunk­angeboten von GMX und Web.de gehört auch eine Tarif-Option für das Daten-Roaming: Internet Europa 7 gilt in der Schweiz, auf der Isle of Man und in Andorra. Die Option kostet 4,99 Euro für sieben Tage und stellt 150 MB Daten­volumen für das mobile Internet bereit.

congstar: Travel & Surf (Daten-Roaming)

Ähnlich wie bei der großen Schwester Telekom gibt es bei congstar bestimmte Datenpässe. Mit ihr sind sogenannte Pässe buchbar. Diese stellen gegen eine ein­malige Zahlung ein Inklusiv­volumen für einen begrenzten Zeit­raum zur Verfügung. Besonders günstig ist das Angebot für die Schweiz, Andorra und Monaco. Der WeekPass M beispiels­weise stellt hier für eine Dauer von acht Tagen 600 MB zur Verfügung und kostet 15 Euro. In allen anderen Ländern, in denen der WeekPass gebucht werden kann, sind hingegen nur 300 MB für sieben Tage inkludiert.

Roaming-Optionen bei den Discountern von Drillisch

Viele der Mobilfunk­discounter von Drillisch bieten einige Zusatz­optionen. Darunter maXXim, WinSIM und smartmobil. Diese Optionen gelten vor allem in den EU-Ländern, darüber hinaus aber auch in Andorra, auf der Isle of Man und in der Schweiz.

Die Option EU Daten-Reset stellt zusätzliches Daten­volumen zur Verfügung. Die Option Europa-Paket hat ebenfalls ein festes Daten­volumen, bietet darüber hinaus auch Konditionen für Telefonie und SMS.

Die genauen Konditionen - wie Preise und Größe des Daten­volumens - hängen vom Angebot der jeweiligen Drillisch-Marke ab: So bietet maXXim den EU Daten-Reset in einigen Tarifen mit 300 MB für 4,99 Euro an, in anderen hingegen mit 1 GB für 12,99 Euro - und in manchen Tarifen gar nicht. Ähnlich verhält es sich bei winSIM, smartmobil und Co.

Die teltarif.de-Reise-Ratgeber helfen bei Auslandsaufenthalten

Alles rund um die Handy-, Smartphone- und Laptop-Nutzung im Ausland haben wir in unseren Reise-Ratgebern zusammen­gestellt. Dort erhalten Sie neben ausführlichen Informationen zu Tarifen für die mobile Nutzung im Ausland auch viele weitere Tipps rund um technische Besonderheiten und vieles mehr. Zudem finden Sie in der folgenden Übersicht unsere Ratgeber für Optionen bei weiteren Mobilfunk-Anbietern:

