Ländervorwahl: Beim Roaming die richtige Nummer wählen

Ländervorwahl und internationales Nummernformat Ob ein Anruf im Urlaub, auf der Geschäftsreise ins Heimatland oder von zuhause ins Ausland - sowohl beim Roaming als auch bei Auslandsgesprächen gibt es bei der Eingabe der Ruf­nummer einige Details zu beachten. Wenn Sie vom ausländischen Aufenthalt­sort nach Deutschland telefonieren möchten, müssen Sie die bekannte Ruf­nummer vorab um die deutsche Landes­vorwahl +49 ergänzen sowie die 0 der jeweiligen Ortsvorwahl auslassen. So würde zum Beispiel aus der im Inland gültigen Berliner Rufnummer 030 1234567 im Ausland die +49 30 1234567.

Dieselben Regeln gelten auch für die Nummern in Ihrem Telefon­buch, sofern Sie diese im Ausland verwenden möchten. Daher ist generell das Speichern von Ruf­nummern im internationalen Format sinnvoll: Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, müssen Sie diese nicht erst umständlich ändern, im Inland entstehen zudem durch eine Anwahl inklusive der eigenen Landes­kennung keine zusätzlichen Kosten.

Hintergrund: Das internationale Nummernformat

Jedes Land der Welt hat seine eigene inter­nationale Telefon­vorwahl ("Landes­kennzahl"), die der Anrufer wählen muss, um eine inter­nationale Telefon­verbindung mit dem jeweiligen Land herzustellen. Bei den meisten Ländern umfasst diese Vorwahl zwei oder drei Ziffern. Die kürzeste Länder­vorwahl ist die zum sogenannten nord­amerikanischen Nummerierungs­plan (NANP) gehörende +1, kleinere Länder wie der Vatikan­staat und Monaco haben vierstellige Vorwahl­nummern.

Um eine internationale Verbindung herzustellen, muss vor der Ländervorwahl eigentlich zunächst eine sogenannte Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) gewählt werden, die lediglich im Mobilfunk durch das Plus-Zeichen ersetzt werden kann. Eine solche Verkehrsausscheidungsziffer kommt auch bei Inlands-Ferngesprächen zum Tragen: Die Null, mit der Ortsvorwahlen stets beginnen, ist eigentlich eine VAZ, die anzeigt, dass ein Ferngespräch gewünscht und somit die Fernvermittlungsstelle benötigt wird. Die VAZ für internationale Gespräche ist hierzulande die 00. Deshalb werden internationale Telefonnummern gelegentlich mit zwei führenden Nullen angegeben, also etwa 00 49 für Deutschland.

Die 00 funktioniert nicht überall

Wie viele andere Länder folgt Deutschland damit der Empfehlung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), als VAZ für internationale Gespräche die 00 zu verwenden. Möchte der Anrufer also z.B. nach Griechenland telefonieren, wählt er die 00, um in den internationalen Raum zu gelangen, und die 30 als Ländervorwahl Griechenlands. Dies funktioniert sowohl vom deutschen Festnetz als auch von den Mobilfunknetzen aus.

Nicht alle Länder halten sich jedoch an dieses System. In Kanada und den USA muss beispielsweise die VAZ 011 gewählt werden, damit die Verbindung über die internationale Vermittlungsstelle läuft und eine Ländervorwahl eingegeben werden kann - außer, der Anruf erfolgt in einem Mobilfunknetz. Im Mobilfunk ist das Plus-Zeichen als Platzhalter der Verkehrsausscheidungsziffern international gültig.

In der Box unten finden Sie alle internationalen Länderrufnummern aufgelistet. Die Länder wurden den jeweiligen Kontinenten zugeordnet und stehen in alphabetischer Reihenfolge. Als Alternative bieten wir Ihnen auch eine direkte Ländervorwahl-Suche an.

Übersicht: Ländervorwahlnummern der Welt

Ländervorwahlen Nord- und Mittelamerika Anguilla: +1

Antigua und Barbuda: +1

Aruba: +297

Bahamas: +1

Barbados: +1

Belize: +501

Bermuda: +1

Costa Rica: +506

Dominica: +1

Dominikanische Republik: +1

El Salvador: +503

Grenada: +1

Guadeloupe: +590

Guatemala: +502

Haiti: +509

Honduras: +504

Jamaika: +1 Kaimaninseln: +1

Kanada: +1

Kuba: +53

Martinique: +596

Mexiko: +52

Montserrat: +1

Nicaragua: +505

Niederländische Antillen: +599

Panama: +507

Puerto Rico: +1

St. Kitts und Nevis: +1

St. Lucia: +1

St. Vincent / Grenadinen: +1

Trinidad und Tobago: +1

USA: +1

Turks- und Caicosinseln: +1

Ländervorwahlen Südamerika Argentinien: +54

Bolivien: +591

Brasilien: +55

Chile: +56

Ecuador: +593

Falklandinseln: +500

Französisch-Guayana: +594 Guyana: +592

Kolumbien: +57

Paraguay: +595

Peru: +51

Suriname: +597

Uruguay: +598

Venezuela: +58

Ländervorwahlen Asien Afghanistan: +93

Armenien: +374

Aserbaidschan: +994

Bahrain: +973

Bangladesch: +880

Bhutan: +975

China: +86

Georgien: +995

Hongkong: +852

Indien: +91

Irak: +964

Iran: +98

Israel: +972

Japan: +81

Jemen: +967

Jordanien: +962

Kasachstan: +7

Katar: +974

Kirgisistan: +996 Kuwait: +965

Libanon: +961

Macau: +853

Malediven: +960

Mongolei: +976

Nepal: +977

Nordkorea: +850

Oman: +968

Pakistan: +92

Russische Föderation +7

Saudi-Arabien: +966

Sri Lanka: +94

Südkorea: +82

Syrien: +963

Tadschikistan: +992

Taiwan: +886

Turkmenistan: +993

Usbekistan: +998

Vereinigte Arabische Emirate: +971

Ländervorwahlen Afrika Ägypten: +20

Algerien: +213

Angola: +244

Äquatorialguinea: +240

Äthiopien: +251

Benin: +229

Botswana: +267

Burkina Faso: +226

Burundi: +257

Dschibuti: +253

Elfenbeinküste: +225

Eritrea: +291

Gabun: +241

Gambia: +220

Ghana: +233

Guinea: +224

Guinea-Bissau: +245

Kamerun: +237

Kap Verde: +238

Kenia: +254

Komoren: +269

Kongo: +242

Kongo, Demokratische Republik: +243

Lesotho: +266

Libyen: +218

Madagaskar: +261

Malawi: +265

Mali: +223 Marokko: +212

Mauretanien: +222

Mauritius: +230

Mayotte: +269

Mosambik: +258

Namibia: +264

Niger: +227

Nigeria: +234

Réunion: +262

Ruanda: +250

Sambia: +260

São Tomé und Príncipe: +239

Senegal: +221

Seychellen: +248

Sierra Leone: +232

Simbabwe: +263

Somalia: +252

St. Helena: +290

Südafrika: +27

Sudan: +249

Swasiland: +268

Tansania: +255

Togo: +228

Tschad: +235

Tunesien: +216

Uganda: +256

Zentralafrikanische Republik: +236

Ländervorwahlen Australien und Ozeanien Amerikanisch-Samoa: +1

Australien: +61

Fidschi: +679

Marshallinseln: +692

Mikronesien: +691

Nauru: +674

Neuseeland: +64 Palau: +680

Papua-Neuguinea: +675

Salomonen: +677

Samoa: +685

Tonga: +676

Tuvalu: +688

Vanuatu: +678

