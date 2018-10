Inhaltsverzeichnis

Egal ob Sie sich im Urlaub oder auf Geschäfts­reise befinden: Auch im Ausland ist es wichtig, mobil erreichbar zu sein. In außer­europäischen Ländern wie Mauritius ist dies allerdings oft noch sehr teuer. Einige Mobilfunk­provider bieten zwar spezielle Tarif-Optionen an, mit denen sich diese Roaming-Kosten zumindest einigermaßen senken lassen. Details zu diesen Angeboten finden Sie auf unseren Ratgeber-Seiten zum Roaming für Vertrags-Kunden sowie zum Roaming für Prepaid-Kunden . Die Handy-Nutzung mit einer deutschen SIM-Karte bleibt auf Mauritius dennoch extrem teuer.

Vor allem für Handy-Telefonate und das mobile Internet auf Mauritius lohnen sich lokale Prepaid-Karten. Deren Gut­haben ist im Regel­fall unbegrenzt gültig, voraus­gesetzt man führt mindestens ein abgehendes Gespräch pro Jahr. Geschäfts­reisende, die regel­mäßig zu kurzen Geschäfts­terminen ins Land kommen, profitieren davon ebenso wie regel­mäßige Urlauber. Aufgrund der besonders günstigen Preise für mobile Prepaid-SIM-Karten auf Mauritius lohnt sich der Kauf jedoch auch bei einem einmaligen Besuch auf Mauritius. Vorsicht jedoch bei Telefonaten nach Deutschland: Viele lokale Standard­tarife sind zwar im Inland günstig, Auslands­gespräche werden aber teuer.

Beispiele für lokale Prepaid-Karten

Prepaid-Karten von Mauritius Telecom Auf Mauritius gibt es mit Mauritius Telecom (my.t, ehemals Orange), Emtel und Chili gleich drei lokale Netzbetreiber. Diese bieten auch Prepaid-Karten an, die von Touristen erworben und genutzt werden können. Die Preise für eine Prepaid-SIM auf Mauritius sind dabei mit ca. 100 MUR (ca. 2,50 Euro) verhältnismäßig niedrig. Hinzu kommt, dass in diesem Kaufpreis bereits einige Telefonie-Minuten und SMS, sowie einige Megabyte Datenvolumen enthalten sind. Zusätzlich können weitere Minuten-, SMS- oder Datenpakete günstig hinzu gekauft werden. Mauritius Telecom ist der größte Netzbetreiber des Landes und hat in jedem größeren Ort eine lokale Filiale. Aber Achtung: Geschäfte haben auf Mauritius generell nur wenige Stunden am Tag geöffnet und schließen in der Regel spätestens um 17:30 Uhr. Das gilt auch für die Filialen der Mobilfunk-Anbieter. Zum Erwerb einer SIM-Karte reicht die Vorlage des deutschen Reisepasses, bezahlt werden kann bar oder mit Kreditkarte.

Mauritius Telecom ist wie bereits erwähnt der größte der drei Netzbetreiber auf Mauritius und verfügt Insel-weit über ein sehr gut ausgebautes Netz, das in der Regel auch LTE zur Verfügung stellt. Das Netz (3G oder 4G) von my.t kann problemlos mit einem deutschen Smartphone genutzt werden. Und auch die Geschwindigkeit des my.t-Netzes ist mehr als ausreichend.

Für 100 MUR (ca. 2,50 Euro) bietet Mauritius Telecom (my.t) eine Prepaid-Karte an, die neben einem Guthaben von 87 MUR zusätzlich 150 SMS zu inländischen Handynummern (für 3 Monate) und 250 MB Datenvolumen (für 7 Tage) inkludiert hat. Facebook kann generell ohne Anrechnung auf das Datenvolumen genutzt werden. Für Preise zwischen 10 und 3000 MUR können Datenpakete von 50 MB bis 50 GB hinzugebucht werden. 5 GB Datenvolumen mit LTE kosten beispielsweise 499 MUR und bieten zusätzlich 500 SMS. Die Option ist einen Monat lang gültig.

Der Kauf einer internationalen SIM-Karte für die Nutzung auf Mauritius lohnt sich hingegen nicht, denn viele Anbieter dieser Karten haben Mauritius nicht in ihren Tarifen inkludiert. Bei Anbietern, bei denen die SIM auch auf Mauritius genutzt werden kann, sind die Tarife in der Regel unattraktiv. Wer sich dennoch bereits vor der Landung auf Mauritius eine funktionierende SIM-Karte für die Nutzung auf Mauritius zulegen möchte, findet zum Beispiel bei GlocalMe einen Anbieter mit Tarifen zur Nutzung auf Mauritius.

Kostenlos von Mauritius telefonieren – VoIP und WhatsApp Call

WhatsApp Calls: Sicher und kostengünstig! Über das Internet können Gespräche von Mauritius nach Deutschland sogar kostenlos sein. Zumindest von kostenlosen WLAN-Hotspots aus oder bei ausreichend großem Daten­volumen auch über das 3G- oder 4G-Netz. Viele Hotels bieten entweder ein offenes WLAN-Netzwerk an oder aber die Zugangs­daten sind an der Rezeption erhältlich - teils kostenlos, teils gegen eine Gebühr.

Eine weitere Möglichkeit sind Bars und Cafés auf Mauritius, die vielfach kostenloses WLAN für ihre Kunden bereit­stellen.

Ein Anruf von Mauritius nach Deutschland ist zudem am sichersten, wenn man einen Messenger mit Verschlüsselung verwendet, wie sie beispiels­weise WhatsApp Call bietet. Das heißt, es ist derzeit technisch unmöglich, so ein Gespräch vom Netz aus abzuhören. Nur wer mit wem wie lange telefoniert hat, wird protokolliert.

Eine letzte Möglichkeit bietet WiFi Calling auf Mauritius. Vor allem Gespräche nach Deutschland können hier sehr günstig ausfallen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber zu WiFi Calling im Ausland.

Festnetz auf Mauritius

Wer längere Gespräche von Mauritius nach Deutschland führen will, der kann auch über das Fest­netz tele­fo­nie­ren. Allerdings sollte man nicht einfach den Hörer des Hotel­telefons abnehmen und eine deutsche Nummer wählen, denn die meisten Hotels rechnen mit einem eigenen Tarif­modell ab, um selbst an den Telefonaten zu verdienen. Durch die Verwendung von Calling Cards oder Callback-Angebote wird es oft günstiger.

Achtung: Zimmertelefone sind in vielen Hotels teurer als der örtliche Festnetzanschluss. Um Callback-Angebote nutzen zu können, muss das Zimmertelefon im Hotel unter einer spezifischen Durchwahl zu erreichen sein. Ob sich Calling Cards benutzen lassen, muss dagegen an der Hotel­rezeption erfragt werden. Ein ganz normaler Festnetz­anschluss, beispielsweise in einer Ferien­wohnung, erlaubt sowohl die Verwendung von Calling Cards als auch von Tarifen mit dem Callback-Verfahren. Wer einen günstigen Festnetz­tarif für Gespräche nach Deutschland sucht, kann entweder vor Ort eine entsprechende Calling Card erwerben oder sich schon vorher mit Hilfe unseres Calling-Card-Rechners informieren.

Sind Sie der Meinung, wir haben einen wichtigen Tipp vergessen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@teltarif.de.

