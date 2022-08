WLAN im Flugzeug: Das kostet es bei den Airlines

Viele Passa­giere wollen auch an Bord von Flug­zeugen nicht auf eine Inter­netver­bindung verzichten. Viele Flug­gesell­schaften bieten diesen Service gegen Aufpreis an. Wir sagen Ihnen, was es kostet und worauf Sie achten müssen.

WLAN im Flugzeug ist für Streaming-Inhalte nicht geeignet.

Bild: teltarif.de WLAN im Flug­zeug ist immer noch eine kosten­pflich­tige Zusatz­leis­tung und gehört leider noch nicht zum Stan­dard bei den Flug­gesell­schaften. Bei einigen gibt es den Service, je nach Airline müssen Nutzer aber mit Einschrän­kungen rechnen. Es kann sein, dass der Inter­netzu­gang nur für bestimmte Funk­tionen wie Messa­ging und E-Mail frei­geschaltet und nur auf Lang­stre­cken­flügen und in ausge­wählten Flug­zeug­typen verfügbar ist.

Internet kommt per Satel­liten­technik oder der Kombi­nation aus Mobil­funk-Basis­stationen ins Flug­zeug. Satel­liten­technik ist recht teuer. Vorteil: Das Internet ist verfügbar, egal ob sich der Flieger über Land oder Meer befindet. Die Kombi-Vari­ante aus Satel­liten­technik und Mobil­funk ist güns­tiger nutzbar, aber nicht überall verfügbar. In der Flug­zeug-Kabine bereit­gestellt wird Internet den Reisenden entweder per WLAN oder Mobil­funk­technik. Die Verfüg­barkeit des WLANs hängt von der Technik ab, die im Flug­zeug verwendet wird. So kann es sein, dass das WLAN erst ab einer bestimmten Höhe, in der Regel nach Errei­chen der Reise­flug­höhe, frei­geschaltet wird. Einige Airlines erlauben das Surfen auch während des Starts und der Landung.

So viel schon mal vorweg: Eine güns­tige Ange­legen­heit ist Internet im Flug­zeug nicht. Die meisten Airlines verlangen für den Service teils einen happigen Aufpreis. Mehr als verständ­lich, dass viele nicht dazu bereit sind, gegen Aufpreis verfüg­bares WLAN an Bord zu nutzen. Es gibt jedoch auch einige Flug­gesell­schaften, die WLAN zu einem geringen Aufpreis oder sogar kostenlos anbieten.

Bild: teltarif.de In der folgenden Tabelle finden Sie eine Über­sicht der Airlines, die ihren Kunden Internet im Flug­zeug anbieten und welche Kosten dafür anfallen.

Hinweis: Pandemie-bedingt geben viele Airlines in diesem Jahr keine Preise für Internet im Flug­zeug an, da bestimmte Flug­routen nicht bedient werden bezie­hungs­weise nicht planbar sind. Dazu zählen beispiels­weise Lang­stre­cken­flüge von Euro­wings.

Diese Airlines bieten WLAN im Flug­zeug an

Airline Volumen Preis Einschrän­kung Gratis-Volumen Aer Lingus k.A. 3,49 7) Airbus A330, A321neo LR,

Messa­gings-Apps sind gültig für eine Stunde Busi­ness Class k.A. 5,99 7) Airbus A330, A321neo LR,

Messa­ging Apps inklu­sive für den Flug k.A. 13,49 7) Airbus A330, A321neo LR,

Web brow­sing und Social Media für den Flug k.A. 20,49 7) Airbus A330, A321neo LR,

Web brow­sing, E-mails und Social Media für den Flug Aero­flot Messa­ging 4,83 Airbus A350, Airbus A320 / 321, Boeing 777 4) - 50 MB

(1 Std.) 8,77 120 MB

(3 Std.) 16,66 200 MB 24,54 10 MB 4,93 Airbus A330, Boeing 777 4)

Jedes weitere MB wird mit 0,99 Euro berechnet,

gültig für 15 min. 30 MB 14,78 Airbus A330, Boeing 777 4)

Jedes weitere MB wird mit 0,99 Euro berechnet,

gültig für 1 Stunde 100 MB 39,43 Airbus A330, Boeing 777 4)

Jedes weitere MB wird mit 0,99 Euro berechnet,

gültig für 3 Stunden 150 MB 49,28 Airbus A330, Boeing 777 4)

Jedes weitere MB wird mit 0,99 Euro berechnet,

gültig für den Flug Air Canada 1 Std. 4,94 Verfügbar in allen Flug­zeug­typen. Preise können jedoch abwei­chen. - 1-Way Pass 8) 15,95 Air Canada Plan

(1 Monat) 50,10 Air China - kostenlos Airbus A330 5) , Boeing 777 5) - Air Europa

(Kurz­strecke) k.A. 2,00 Messa­ging Busi­ness-Class / SUMA-Platinum Passa­gier:

Bei einem Lang­stre­cken­flug ist ein 30' Chat-Gutschein und bei Kurz- und Mittel­stre­cken­flügen ein 15' Chat-Gutschein gratis k.A. 5,00 Messa­ging /E-Mail / Brow­sing / Social Media k.A. 12,00 Messa­ging / E-Mail / Brow­sing / Social Media/ Musik-Strea­ming & Spiele Air Europa

(Mittel­strecke) k.A. 6,00 Messa­ging k.A. 21,00 Messa­ging /E-Mail / Brow­sing / Social Media k.A. 30,00 Messa­ging / E-Mail / Brow­sing / Social Media/ Musik-Strea­ming & Spiele Air Europa

(Lang­strecke) k.A. 10,00 Messa­ging k.A. 25,00 Messa­ging /E-Mail / Brow­sing / Social Media k.A. 35,00 Messa­ging / E-Mail / Brow­sing / Social Media/ Musik-Strea­ming & Spiele Air France Message 0,00 kein Strea­ming, nur ausge­wählte Messenger-Dienste - Surf-Pass ab 3,00

bis 18,00 fast alle Flug­zeug­typen,

Preis ist abhängig von der Länge der Nutzung und der Flug­dauer Stream-Pass 30,00 fast alle Flug­zeug­typen, Strea­ming mit schnel­lerer Inter­netver­bindung inklu­sive Air Mauri­tius 75 MB

(1 Std.) 9,79 - Busi­ness Class, KestrelFlyer Gold 150 MB

(3 Std.) 14,70 300 MB 19,62 Alitalia 10 MB 1,97 nur Lang­strecke Magni­fica / Premium Economy Class 50 MB 5,90 90 MB 11,80 200 MB 19,67 American Airlines - 9,83 nicht in den Modellen Bombar­dier CRJ-200 sowie Embraer ERJ-140 / 145 und nur auf ausge­wählten Routen - 49,13

(pro Monat) 58,96

(pro Monat für 2 Geräte) American Airlines

(Lang­strecke) 2 Std. 11,80 Boeing 777-300, 777-200, 787 (Dream­liner) - 4 Std. 16,72 gesamter Flug 18,69 Austrian Airlines 150 kBit/s 3,00 umge­rüstete Flug­zeuge sind mit einem WLAN-Symbol gekenn­zeichnet Travel Guides, myAustrian Services, Infos zu austrian.com 600 kBit/s ab 5,00

bis 7,00 15 MBit/s ab 10,00

bis 12,00 British Airways

(Kurz­strecke) k.A. 2,35

bis 3,53 90 Prozent der Flotte, Messa­ging inklu­sive - k.A. 5,89

bis 14,15 90 Prozent der Flotte,

Browse und Stream inklu­sive British Airways

(Lang­strecke) k.A. 3,53

bis 5,89 90 Prozent der Flotte, Messa­ging inklu­sive - k.A. 5,89

bis 25,95 90 Prozent der Flotte,

Browse und Stream inklu­sive Delta 1) Tages­pass

(Nord­amerika) 0,00 - Free Messa­ging auf Smart­phones (nur iMessage, Face­book-Messenger, WhatsApp) Tages­pass

(welt­weit) 0,00 Monat­liches Paket

(Inlands­flüge) 49,13 bietet WLAN-Geschwin­dig­keit für Strea­ming in hoher Qualität - Monat­liches Paket

(welt­weit) 68,80 Emirates - 2,95 bis 5,90 Text­nach­richten via WhatsApp, iMessage, Face­book Messenger, weChat, Line und Viber Skywards Busi­ness Class, Gold-Mitglied Economy Class - 9,84 bis 19,70 - 24 Stunden vor Flug hinzu­zufügen

Skywards First Class, Skywards Platinum unli­mitiert 9,84 ausge­wählte Regionen, gültig für 30 Minuten Etihad 6) 20 MB 1,96 nur bestimmte Flug­zeug­typen First Class 90 MB 100 MB

(1 Std.) 6,89 200 MB

(6 Std.) 15,76 350 MB

(24 Std.) 29,55 Euro­wings

(Kurz­strecke bis 2 Std.) bis 150 kB/s 2,90 Messa­ging / E-Mail

(keine Sprach- und Video­nach­richten) kosten­loser Zugang zum Wings Connect Portal

(Flug­infor­mationen, Fakten & Tipps zum Reise­ziel) 30 Min. 3,90 Messa­ging / Surfen / Strea­ming - 7,90 Euro­wings

(Mittel­strecke ab 2 Std.) bis 150 kB/s 3,90 Messa­ging / E-Mail

(keine Sprach- und Video­nach­richten) kosten­loser Zugang zum Wings Connect Portal

(Flug­infor­mationen, Fakten & Tipps zum Reise­ziel) 60 Min. 6,90 Messa­ging / Surfen / Strea­ming - 9,90 EVA Air 30 MB

(100 kBit/s, nur Messa­ging) 4,88 Boeing 777-300ER, 787 (Dream­liner), Airbus A330-300 Busi­ness Class (Plus, Stan­dard)

Premium Economy Class (Plus)

Economy Class (Plus) 100 MB 14,73 300 MB 29,95 - 39,36 Finnair k.A. k.A. Diverse Pakete, je nach Flug­route k.A. Iberia Messa­ging

(1 Std.) 3,49 Verfügbar in allen Flug­zeug­typen und nur bei Lang­stre­cken - Messa­ging ab 3,49

bis 5,99 Surfen und Strea­ming

(1 Std.) 5,99 Surfen und Strea­ming

(4 Std.) 13,49 Surfen und Strea­ming 24,99 Icel­andair vergleichbar mit 3G 4,00

(Europa) ausge­wählte Flug­zeuge, nur E-Mails, Surfen, Soziale Medien Saga Class- und Saga Gold-Passa­giere für zwei Geräte 9,70

(Nord­amerika) - 0,00 Boeing 757 JetBlue kostenlos - - - KLM

(inner­euro­päi­sche Flüge) 30 Min. 0,00 Messa­ging - - 8,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen 12,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen / Strea­ming KLM

(Inter­kon­tinen­tal­flüge) 60 Min. 0,00 Messa­ging - 60 Min. 8,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen - 18,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen - 30,00 Das Paket Messa­ging / E-Mails / Surfen / Strea­ming nur bei Boeing 777 und Airbus A330 verfügbar. Luft­hansa 2)

(Kurz- und Mittel­strecke) bis 150 kBit/s ab 3,00 Messenger-Dienste inbe­griffen - bis 600 kBit/s ab 5,00 Surfen im Internet inklu­sive bis 15 MBit/s ab 10,00 Surfen und Strea­ming inklu­sive Luft­hansa 2)

(Lang­strecke) Messenger nach Wahl

(bis 64 kBit/s) 5,00 Messenger-Dienste inbe­griffen - FlyNet Premium 2 hour 15,00 Surfen im Internet inklu­sive FlyNet Premium Full Flight 25,00 Surfen und Strea­ming inklu­sive Nok Air Down­load: bis 8 MBit/s

Upload: bis 768 kBit/s kostenlos Anwen­dungen, die hohe Band­breiten erfor­dern, können limi­tiert sein - Norwe­gian Air - kostenlos Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, fast alle euro­päische Stre­cken, nicht auf inter­natio­nalen Lang­stre­cken­flügen - k.A. k.A. schnel­leres Internet, Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, Boeing 737-800 k.A. k.A. schnel­leres Internet, Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, Strea­ming, Boeing 737-800 Qatar Airways abh. von der Route Airbus-Maschinen A380 / A350 und Boeing 777 und 787 sowie ausge­wählte Airbus A320 / A321 / A330-200 - SAS Europa / Skan­dina­vien 4,90 Boeing 737-800 Euro Bonus Gold, Diamond members welt­weit 15,00 SAS Plus, SAS Busi­ness Singa­pore Airlines 30 MB

(2 Std.) 3,93 Boeing 777-300, Airbus A380, A350 Suites / First Class: unli­mitiert

Busi­ness Class 100 MB gratis 100 MB 9,84 200 MB 15,76 SunExpress - keine Internet-Verbin­dung Multi­mediale Unter­haltungs­programme (Filme, Sendungen, Serien, Zeitungen und Zeit­schriften)

gg. Gebühr: Premium-Programm Swiss 20 MB 9,08 Boeing 777-300, Airbus A330-300 Swiss First 50 MB 50 MB 19,17 120 MB 39,36 220 MB 59,54 TapAir Portugal ab 4 MB ab 4,92 auf allen Stre­cken zwischen Europa und Nord- bzw. Südame­rika an Bord der Airbus A330-Flotte - Messa­ging 0,00 auf allen Stre­cken mit dem Airbus A330neo und A321LR Turkish Airlines 3) 20 MB 2,95 Boeing 777-300ER, 787 und 737 Max sowie einige Airbus A330-300 und A321neo Busi­ness-Klasse: 1 GB

Miles&Smiles Elite (Plus): 400 MB

Miles&Smiles Classic (Plus): 10 MB 50 MB 4,92 100 MB 7,87 250 MB 14,77 500 MB 24,63 United k.A. 0.00 Embraer ERJ-170, ERJ-175, Bombar­dier CRJ-700, Boeing 757-200,

Messa­ging ist auf bestimmten Flügen gratis - k.A. 7,88 Embraer ERJ-170, ERJ-175, Bombar­dier CRJ-700, Boeing 757-200,

Preis für Mitglieder k.A. 9,85 Embraer ERJ-170, ERJ-175, Bombar­dier CRJ-700, Boeing 757-200 Virgin Atlantic Airlines abh. von der Route Airbus A330 / A340 und Boeing 747 / 787 - Vueling - k.A. genauere Infor­mationen zu der

Preis­gestal­tung und dem Internet erhalten Sie im Flug­zeug - Stand: Juli 2022. Preise in Euro nach aktu­ellem Wech­selkurs.

1) Bis 15 MBit/s je nach Flug­zeug.

2) Telekom-Kunden oder eines anderen Roaming-Part­ners können vorab Zugangs­daten beim Provider anfor­dern. Die Inter­netnut­zung an Bord wird dann als Auslands­roaming abge­rechnet.

3) Gültig in der Economy-Class.

4) Inter­net­ange­bote können inner­halb des glei­chen Flug­zeug­typen vari­ieren.

5) Das Internet ist nur nutzbar mit einem Tablet / Laptop bei Inlands­flügen. Smart­phones sind hierbei ausge­schlossen.

6) Für Etihad Guest-Mitglieder gelten exklu­sive Rabatte.

7) Die Preise der einzelnen Pakete können je nach Route vari­ieren.

8) Dieser Pass ist für die gesamte Dauer eines Fluges gültig.

Info: Nicht jede Airline welt­weit ist in der Tabelle berück­sich­tigt. Es besteht demnach kein Anspruch auf Voll­stän­digkeit. Oft werben Flug­gesell­schaften mit Internet an Bord. Real ist es dann aber noch nicht überall verfügbar.



Wie der Über­sicht zu entnehmen ist, vari­ieren die Preise für Internet im Flug­zeug je nach Airline sehr stark. Umso wich­tiger ist es, sich vor dem Abflug gege­benen­falls schon über die Verfüg­barkeit, Preise und mögliche Einschrän­kungen bei der entspre­chenden Airline zu infor­mieren. Auf jeden Fall ist es je nach Airline eine kost­spie­lige Ange­legen­heit. Und die Höhe des Daten­volu­mens ist meis­tens sehr gering, sodass schluss­endlich keine großen Sprünge möglich sind. Wenn Nutzer während eines Fluges dennoch nicht auf einen Inter­netzu­gang verzichten wollen und planen, ein entspre­chendes Paket bei einer Flug­gesell­schaft zu buchen, sollten sie sich vorher über­legen, wofür sie das Daten­volumen benö­tigen.

Die Telekom bietet ihren Kunden beispiels­weise die Möglich­keit, das WLAN-Netz ausge­wählter Flug­gesell­schaften ohne zusätz­liche Anmel­dung zu nutzen. Statt­dessen können die Telekom-HotSpot-Zugangs­daten verwendet werden. Mit Telekom Inflight Europa können Nutzer damit in ausge­wählten Flug­zeugen auf Kurz­stre­cken­flügen der Luft­hansa, Austrian Airlines und Euro­wings per WLAN surfen. Die Kennungen lauten bei der Luft­hansa "FlyNet", bei Austrian Airlines "myAustrian FlyNet" und bei Euro­wings "Wings Connect".

Eine im Telekom-Mobil­funk-Tarif gege­benen­falls enthal­tene Hotspot-Flat­rate kommt bei dieser WLAN-Nutzung aller­dings nicht zum Tragen, die WLAN-Nutzung in den Flug­zeugen kostet gene­rell 0,99 Euro (brutto) pro ange­fangene zehn Minuten. Ab der 11. Minute werden weitere 0,99 Euro berechnet. Abge­rechnet wird über den Mobil­funk- bezie­hungs­weise Fest­netz-Rech­nung.

WLAN im Flug­zeug mit Handy und Tablet

Die Nutzung des Bord-eigenen WLAN ist letzt­lich ein einfa­ches Proze­dere und erfor­dert aus Nutzer­sicht keinerlei große Vorbe­reitung. Der Flug­modus bleibt weiterhin einge­schaltet, die WLAN-Verbin­dung wird akti­viert und mit dem entspre­chenden Netz an Bord verbunden. Das ist mit der Verbin­dung zu einem Hotspot vergleichbar.

Wenn Sie während des Fluges nicht zwin­gend einen Inter­netzu­gang benö­tigen, auf Strea­ming aber nicht verzichten wollen, haben Sie die Möglich­keit, Filme und Serien von Netflix, Amazon Prime Video und weiteren Diensten mit Offline-Funk­tion vorher im heimi­schen WLAN auf Smart­phone oder Tablet herun­ter­zuladen. Das gilt auch für Musik­streamer wie Spotify und Amazon Prime Music.