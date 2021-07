WLAN im Flugzeug: Das kostet es bei den Airlines

Viele Passa­giere wollen auch an Bord von Flug­zeugen nicht auf eine Inter­netver­bindung verzichten. Viele Flug­gesell­schaften bieten diesen Service gegen Aufpreis an. Wir sagen Ihnen, was es kostet und worauf Sie achten müssen.

WLAN im Flug­zeug ist immer noch eine kosten­pflich­tige Zusatz­leis­tung und gehört leider noch nicht zum Stan­dard bei den Flug­gesell­schaften. Bei einigen gibt es den Service, je nach Airline müssen Nutzer aber mit Einschrän­kungen rechnen. Es kann sein, dass der Inter­netzu­gang nur für bestimmte Funk­tionen wie Messa­ging und E-Mail frei­geschaltet und nur auf Lang­stre­cken­flügen und in ausge­wählten Flug­zeug­typen verfügbar ist.

Internet kommt per Satel­liten­technik oder der Kombi­nation aus Mobil­funk-Basis­stationen ins Flug­zeug. Satel­liten­technik ist recht teuer. Vorteil: Das Internet ist verfügbar, egal ob sich der Flieger über Land oder Meer befindet. Die Kombi-Vari­ante aus Satel­liten­technik und Mobil­funk ist güns­tiger nutzbar, aber nicht überall verfügbar. Internet im Flugzeug gehört leider noch nicht zum Standard.

Bild: Довидович Михаил - fotolia.com In der Flug­zeug-Kabine bereit­gestellt wird Internet den Reisenden entweder per WLAN oder Mobil­funk­technik. Die Verfüg­barkeit des WLANs hängt von der Technik ab, die im Flug­zeug verwendet wird. So kann es sein, dass das WLAN erst ab einer bestimmten Höhe, in der Regel nach Errei­chen der Reise­flug­höhe, frei­geschaltet wird. Einige Airlines erlauben das Surfen auch während des Starts und der Landung.

So viel schon mal vorweg: Eine güns­tige Ange­legen­heit ist Internet im Flug­zeug nicht. Die meisten Airlines verlangen für den Service teils einen happigen Aufpreis. Mehr als verständ­lich, dass viele nicht dazu bereit sind, gegen Aufpreis verfüg­bares WLAN an Bord zu nutzen. Es gibt jedoch auch einige Flug­gesell­schaften, die WLAN zu einem geringen Aufpreis oder sogar kostenlos anbieten.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Über­sicht der Airlines, die ihren Kunden Internet im Flug­zeug anbieten und welche Kosten dafür anfallen.

Hinweis: Pandemie-bedingt geben viele Airlines in diesem Jahr keine Preise für Internet im Flug­zeug an, da bestimmte Flug­routen nicht bedient werden bezie­hungs­weise nicht planbar sind. Dazu zählen beispiels­weise Lang­stre­cken­flüge von Euro­wings.

Diese Airlines bieten WLAN im Flug­zeug an

Airline Volumen Preis Einschrän­kung Gratis-Volumen Aer Lingus 50 MB 6,95 Airbus A330, A321neo LR Busi­ness Class 120 MB 13,95 270 MB 29,95 Aero­flot Messa­ging 4,12 Airbus A350 - 50 MB

(1 Std.) 7,48 120 MB

(3 Std.) 14,20 200 MB 20,93 5 MB 4,19 Airbus A330 / Boeing 777

Jedes weitere MB wird mit 0,84 Euro berechnet. 35 MB 16,80 200 MB 50,41 Air China - kostenlos Tablet / Laptop / Inlands­flüge - Air Europa

(Kurz­strecke) k.A. 3,00 Messa­ging Busi­ness-Class: 10 MB gratis k.A. 8,00 Messa­ging /E-Mail / Brow­sing / Social Media k.A. 12,00 Messa­ging / E-Mail / Brow­sing / Social Media/ Musik-Strea­ming & Spiele Air Europa

(Lang­strecke) k.A. 5,00 Messa­ging k.A. 15,00 Messa­ging /E-Mail / Brow­sing / Social Media k.A. 30,00 Messa­ging / E-Mail / Brow­sing / Social Media/ Musik-Strea­ming & Spiele Air France 1 Std

(Frank­reich) 3,00 Boeing 787

kein Strea­ming - 1 Std

(Europa) 5,00 1 Std

(Internat.) 8,00 Stream

(Internat.) 30,00 Boeing 787 Messa­ging kostenlos Boeing 787, nur Messa­ging-Dienste (keine Sprach- oder Video­nach­richten) Air Mauri­tius 15 MB 5,84 Messa­ging / E-Mail Busi­ness Class, KestrelFlyer Gold 75 MB

(1 Std.) 8,36 - 150 MB

(3 Std.) 12,56 300 MB 16,77 Alitalia 10 MB 1,68 nur Lang­strecke Magni­fica / Premium Class 50 MB 5,04 90 MB 10,08 200 MB 16,81 American Airlines - 8,40 nicht in den Modellen Bombar­dier CRJ-200 sowie Embraer ERJ-140 / 145 und nur auf ausge­wählten Routen - 41,98

(pro Monat) 50,38

(pro Monat für 2 Geräte) American Airlines

(Lang­strecke) 1 Std. 5,88 Boeing 777-300, 777-200, 787 (Dream­liner) - gesamter Flug 15,96 Austrian Airlines 600 kBit/s ab 5,00

bis 7,00 4) umge­rüstete Flug­zeuge sind mit einem WLAN-Symbol gekenn­zeichnet Travel Guides, myAustrian Services, Infos zu austrian.com 15 MBit/s ab 10,00

bis 12,00 British Airways k.A. 90 Prozent der Flotte - Delta 1) Tages­pass

(Nord­amerika) 0,00 - Free Messa­ging auf Smart­phones (nur iMessage, Face­book-Messenger, WhatsApp) Tages­pass

(welt­weit) 0,00 Emirates - 2,51 bis 5,03 Text­nach­richten via WhatsApp, iMessage, Face­book Messenger, weChat, Line und Viber Skywards Busi­ness Class, Gold-Mitglied Economy Class - 8,40 bis 16,80 - 24 Stunden vor Flug hinzu­zufügen

Skywards First Class, Skywards Platinum 50 MB 8,40 ausge­wählte Regionen Etihad 20 MB 1,67 nur bestimmte Flug­zeug­typen First Class 90 MB 100 MB

(1 Std.) 5,815 200 MB

(6 Std.) 13,44 350 MB

(24 Std.) 25,20 Euro­wings

(Kurz­strecke bis 2 Std.) bis 150 kB/s 2,90 Messa­ging / E-Mail

(keine Sprach- und Video­nach­richten) kosten­loser Zugang zum Wings Connect Portal

(Flug­infor­mationen, Fakten & Tipps zum Reise­ziel) 30 Min. 3,90 Messa­ging / Surfen / Strea­ming - 7,90 4) Euro­wings

(Mittel­strecke ab 2 Std.) bis 150 kB/s 3,90 Messa­ging / E-Mail

(keine Sprach- und Video­nach­richten) kosten­loser Zugang zum Wings Connect Portal

(Flug­infor­mationen, Fakten & Tipps zum Reise­ziel) 60 Min. 6,90 Messa­ging / Surfen / Strea­ming - 9,90 4) EVA Air 30 MB

(100 kBit/s, nur Messa­ging) 4,17 Boeing 777-300ER, 787 (Dream­liner), Airbus A330-300 Busi­ness Class (Plus, Stan­dard)

Premium Economy Class (Plus)

Economy Class (Plus) 100 MB 12,61 300 MB 25,26 Finnair k.A. k.A. Diverse Pakete, je nach Flug­route k.A. Iberia abh. von der Route nur Lang­stre­cken­flüge mit Airbus A330-200 und A350 Start­seite von Iberia (Nach­richten und Infos von Iberia) Icel­andair vergleichbar mit 3G 4,00

(Europa) ausge­wählte Flug­zeuge, nur E-Mails, Surfen, Soziale Medien Saga Class- und Saga Gold-Passa­giere für zwei Geräte 9,70

(Nord­amerika) - 0,00 Boeing 757 JetBlue kostenlos - - - KLM 30 Min. 0,00 Messa­ging - - 8,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen 12,00 Messa­ging / E-Mails / Surfen / Strea­ming Luft­hansa 2)

(Kurz- und Mittel­strecke) bis 600 kBit/s ab 5,00 - - bis 15 MBit/s ab 10,00 4) Luft­hansa 2)

(Lang­strecke) Messenger nach Wahl

(bis 64 kBit/s) 7,00 - - 400 kBit/s bis 500 MB 17,00 1 GB 29,00 Nok Air Down­load: bis 8 MBit/s

Upload: bis 768 kBit/s kostenlos Anwen­dungen, die hohe Band­breiten erfor­dern, können limi­tiert sein - Norwe­gian Air - kostenlos Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, fast alle euro­päische Stre­cken, nicht auf inter­natio­nalen Lang­stre­cken­flügen - k.A. k.A. schnel­leres Internet, Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, Boeing 737-800 k.A. k.A. schnel­leres Internet, Surfen, Soziale Netz­werke, E-Mails, Strea­ming, Boeing 737-800 Qatar Airways abh. von der Route Airbus-Maschinen A380 / A350 und Boeing 777 und 787 sowie ausge­wählte Airbus A320 / A321 / A330-200 - SAS Europa / Skan­dina­vien 4,90 Boeing 737-800 Euro Bonus Gold, Diamond members welt­weit 15,00 SAS Plus, SAS Busi­ness Singa­pore Airlines 30 MB

(2 Std.) 3,36 Boeing 777-300, Airbus A380, A350 Suites / First Class: unli­mitiert

Busi­ness Class, PPS-Club: 100 MB 100 MB 8,42 200 MB 13,48 3 Std. 13,48 SunExpress - keine Internet-Verbin­dung Multi­mediale Unter­haltungs­programme (Filme, Sendungen, Serien, Zeitungen und Zeit­schriften)

gg. Gebühr: Premium-Programm Swiss 20 MB 8,20 Boeing 777-300, Airbus A330-300 Swiss First 50 MB 50 MB 17,32 120 MB 35,55 220 MB 53,78 Tap Portugal ab 4 MB ab 4,21 auf allen Stre­cken zwischen Europa und Nord- bzw. Südame­rika an Bord der Airbus A330-Flotte - Messa­ging 0,00 auf allen Stre­cken mit dem Airbus A330neo und A321LR Turkish Airlines 3) 1 Std. 8,42 Boeing 777-300ER, 787 und 737 Max sowie einige Airbus A330-300 und A321neo Busi­ness-Klasse: 1 GB

Miles&Smiles Elite (Plus): 400 MB

Miles&Smiles Classic (Plus): 10 MB 24 Std. 25,29 United 1 Std. 5,90 Embraer ERJ-170, ERJ-175, Bombar­dier CRJ-700, Boeing 757-200 - Tages­pass 16,02 Tages­pass abh. von der Route Boeing 757-300, 767-300ER, 767-400ER, 777-300ER, 777-200ER, 787-8, 787-9 und 787-10 sowie Airbus A319 und A320 Virgin Atlantic Airlines abh. von der Route Airbus A330 / A340 und Boeing 747 / 787 - Vueling - ab 2,49 Messa­ging - 1 Std. 5,99 - gesamter Flug ab 5,99 Stand: Juli 2021. Preise in Euro nach aktu­ellem Wech­selkurs.

1) Bis 15 MBit/s je nach Flug­zeug.

2) Telekom-Kunden oder eines anderen Roaming-Part­ners können vorab Zugangs­daten beim Provider anfor­dern. Die Inter­netnut­zung an Bord wird dann als Auslands­roaming abge­rechnet.

3) Gültig in der Economy-Class.

Info: Nicht jede Airline welt­weit ist in der Tabelle berück­sich­tigt. Es besteht demnach kein Anspruch auf Voll­stän­digkeit. Oft werben Flug­gesell­schaften mit Internet an Bord. Real ist es dann aber noch nicht überall verfügbar.

4) Für Privat- und Geschäfts­kunden der Telekom mit einem Mobil­funk­tarif ab dem Magenta Mobil M ist bis 31. Dezember 2021 die Option Inflight Europa Flat kostenlos zubuchbar. Mit dieser sind auf inner­eu­ro­päi­schen Flügen mit Austrian Airlines, Euro­wings und Luft­hansa Daten­ver­bin­dungen mit bis zu 600 kBit/s inklu­sive. Die Option muss vor Flug­be­ginn gebucht werden.

Wie der Über­sicht zu entnehmen ist, vari­ieren die Preise für Internet im Flug­zeug je nach Airline sehr stark. Umso wich­tiger ist es, sich vor dem Abflug gege­benen­falls schon über die Verfüg­barkeit, Preise und mögliche Einschrän­kungen bei der entspre­chenden Airline zu infor­mieren. Auf jeden Fall ist es je nach Airline eine kost­spie­lige Ange­legen­heit. Und die Höhe des Daten­volu­mens ist meis­tens sehr gering, sodass schluss­endlich keine großen Sprünge möglich sind. Wenn Nutzer während eines Fluges dennoch nicht auf einen Inter­netzu­gang verzichten wollen und planen, ein entspre­chendes Paket bei einer Flug­gesell­schaft zu buchen, sollten sie sich vorher über­legen, wofür sie das Daten­volumen benö­tigen.

Die Telekom bietet ihren Kunden beispiels­weise die Möglich­keit, das WLAN-Netz ausge­wählter Flug­gesell­schaften ohne zusätz­liche Anmel­dung zu nutzen. Statt­dessen können die Telekom-HotSpot-Zugangs­daten verwendet werden. Mit Telekom Inflight Europa können Nutzer damit in ausge­wählten Flug­zeugen auf Kurz­stre­cken­flügen der Luft­hansa, Austrian Airlines und Euro­wings per WLAN surfen. Die Kennungen lauten bei der Luft­hansa "FlyNet", bei Austrian Airlines "myAustrian FlyNet" und bei Euro­wings "Wings Connect".

Eine im Telekom-Mobil­funk-Tarif gege­benen­falls enthal­tene Hotspot-Flat­rate kommt bei dieser WLAN-Nutzung aller­dings nicht zum Tragen, die WLAN-Nutzung in den Flug­zeugen kostet gene­rell 0,99 Euro (brutto) pro ange­fangene zehn Minuten. Ab der 11. Minute werden weitere 99 Cent berechnet. Abge­rechnet wird über den Mobil­funk- bezie­hungs­weise Fest­netz-Rech­nung.

WLAN im Flug­zeug mit Handy und Tablet

Die Nutzung des Bord-eigenen WLAN ist letzt­lich ein einfa­ches Proze­dere und erfor­dert aus Nutzer­sicht keinerlei große Vorbe­reitung. Der Flug­modus bleibt weiterhin einge­schaltet, die WLAN-Verbin­dung wird akti­viert und mit dem entspre­chenden Netz an Bord verbunden. Das ist mit der Verbin­dung zu einem Hotspot vergleichbar.

Wenn Sie während des Fluges nicht zwin­gend einen Inter­netzu­gang benö­tigen, auf Strea­ming aber nicht verzichten wollen, haben Sie die Möglich­keit, Filme und Serien von Netflix, Amazon Prime Video und weiteren Diensten mit Offline-Funk­tion vorher im heimi­schen WLAN auf Smart­phone oder Tablet herun­ter­zuladen. Das gilt auch für Musik­streamer wie Spotify und Amazon Prime Music.