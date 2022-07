Daten-Roaming aktivieren beim iPhone

Seit Juni 2017 ist das Daten-Roaming im EU-Ausland grund­sätz­lich zu den glei­chen Kondi­tionen möglich wie in Deutsch­land. Die EU-Verord­nung besagt, dass das deut­sche Daten­volumen in der gesamten EU gilt, sofern der Kunde keine geson­derte Roaming-Verein­barung mit seinem Anbieter getroffen hat.

Während die Tele­fonie im Ausland auto­matisch erfolgt und die Anrufe sofort funk­tionieren, muss beim iPhone bzw. iPad das Daten-Roaming zunächst akti­viert werden. Zum Schutz vor uner­wünschten Roaming-Kosten wurde das Daten-Roaming im Auslieferungs­zustand deak­tiviert. Diese Deak­tivie­rung ist auch weiterhin sinn­voll, fährt oder fliegt der Nutzer in Länder außer­halb der EU. Denn hier können weiterhin hohe Kosten entstehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Daten-Roaming in Ihrem iOS-Gerät binnen weniger Sekunden akti­vieren können. (Hier bekommen Sie eine Anlei­tung für Android-Handys.)

iPhone: So akti­vieren Sie das Daten-Roaming

Diese Einstellungen müssen Sie bei iOS treffen

Screenshot: teltarif.de Um das Daten-Roaming bei Apple-Geräten wie dem iPhone zu akti­vieren, muss der Nutzer in seinem Handy­menü das Menü "Einstel­lungen" aufrufen. Im Einstel­lungen-Menü wird der Unter­punkt "Mobil­funk" ausge­wählt. In diesem Menü können neben Einstel­lungen zum persön­lichen Hotspot auch Daten­optionen einge­stellt werden. In unserem Beispiel ist Roaming ausge­schaltet. Mit einem Tipp auf die Zeile und dem anschlie­ßenden Wischen von links nach rechts auf dem Schalter neben der Option "Daten­roaming" wird selbiges akti­viert.

Daten-Roaming: Das müssen Sie beachten

Wer sein Daten­volumen im Ausland nutzen will, sollte einer­seits auf die Tarife für das mobile Surfen im Ausland achten. Und auch bei dem Roam-like-at-home-Prinzip kann nicht in jedem Fall das deut­sche Daten­volumen unli­mitiert im EU-Ausland genutzt werden: Es gibt eine Fair-Use-Policy.

