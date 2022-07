Roaming | Telefonieren und Surfen in Bulgarien

Inhalts­ver­zeichnis

In der EU: Roam-like-at-Home

Telefonieren in Bulgarien

Bild: teltarif.de Seit dem 15. Juni 2017 gibt es inner­halb der EU keine Roaming-Gebühren mehr. Wer in Bulga­rien oder in einem der übrigen EU-Länder, sowie in Island, Liech­ten­stein und Norwegen mit dem Handy tele­fonieren möchte, kann dies anbie­ter­über­grei­fend zu den Kondi­tionen seines normalen Inlands­tarifs tun. Das gilt selbst­ver­ständ­lich nicht nur für Tele­fonie, sondern auch für SMS, MMS und mobiles Daten­volumen. Wer also zum Beispiel eine (deut­sche) Allnet-Flat besitzt, kann mit dieser aus dem EU-Ausland ohne weitere Kosten nach Deutsch­land (sowie in andere EU-Länder) tele­fonieren, simsen und mobiles Internet verwenden. Weitere Details lesen Sie in unserem Ratgeber zum regu­lierten EU-Tarif.

Bereits seit 2007 wurden die Roaming-Gebühren inner­halb der EU sukzes­sive gesenkt. Mit dem Wegfall der Roaming-Aufpreise ist es kaum noch nötig, nach preis­werten lokalen Alter­nativen Aus­schau zu halten. Wann sich das dennoch lohnt, erläu­tern wir im Verlauf des Arti­kels. Für den Über­blick gehen wir aber zunächst auf die Roaming-Optionen für Vertrags­kunden der deut­schen Netz­betreiber ein.

EU-Roaming bei den Netz­betrei­bern

Nach den Vorgaben der EU-Roaming-Verord­nung ist jeder Mobil­funk­anbieter verpflichtet, einen Handy-Tarif anzu­bieten, der den EU-Regu­lie­rungen entspricht. Zusätz­lich dürfen aber weitere Roaming-Optionen ange­boten werden, die sich nicht an die Roam-like-at-Home-Vorgaben halten müssen. Weitere Infor­mationen haben wir in einem spezi­ellen Ratgeber zu den Roaming-Optionen der Netz­betreiber für Sie zusammen­gestellt.

In jedem Fall sollten Mobil­funk­kunden prüfen, welche Roaming-Kondi­tionen in ihrem Tarif aktuell gelten. Insbe­son­dere in Alt-Tarifen sind mögli­cher­weise noch Roaming-Optionen geschaltet, die meist günstig waren, als der Tarif abge­schlossen wurde, nun aber deut­lich teurer sind als Roam-like-at-Home. In diesem Fall empfiehlt es sich, die alte Roaming-Option zu kündigen bezie­hungs­weise zu den aktu­ellen EU-Roaming-Kondi­tionen zu wech­seln.

EU-Roaming für Vertrags­kunden der Telekom

Für Telekom-Kunden, die einen MagentaMobil-Tarif nach dem 19.April 2016 gebucht haben, ist die Roaming-Option All Inclu­sive vorein­gestellt. Inner­halb der EU und des EWR fallen keine Roaming-Gebühren für Tele­fonate, SMS und mobiles Daten­volumen an. Die Nutzung im Nicht-EU-Ausland (aktuell in der Schweiz) ist auf 1000 Gesprächs­minuten und 1000 SMS pro Monat gede­ckelt.

Ältere Bestands­kunden hatten größ­ten­teils den Welt­weit-Tarif und wurden zum 15. Juni 2017 auf den regu­lierten EU-Tarif umge­stellt. Auch Kunden mit voreinge­stelltem All-Inclu­sive-Tarif können, wenn sie es wünschen, in den EU-Tarif wech­seln. Weitere Details erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Roaming bei der Telekom.

EU-Roaming für Vertrags­kunden von Voda­fone

Bei Voda­fone gibt es für Roaming inner­halb der EU nur noch einen einzigen Tarif: Voda­fone World hält sich streng an die EU-Regu­lie­rungen und ist sowohl für Neu- als auch Bestands­kunden auto­matisch vorein­gestellt. Darüber hinaus bietet Voda­fone ledig­lich solche Roaming-Optionen an, die für Aufent­halte in Ländern außer­halb der EU inter­essant sind. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber zum Roaming bei Voda­fone.

EU-Roaming für Vertrags­kunden von Telefónica (o2)

Der regu­lierte EU-Tarif bei o2 heißt Roaming Basic und ist in allen Neuver­trägen vorein­gestellt. Bestands­kunden, die eine andere Roaming-Option gewählt hatten, können kosten­frei in den regu­lierten Tarif wech­seln und umge­kehrt. Weitere Infor­mationen finden Sie auf unserer Ratge­ber­seite zum Roaming bei o2.

Bulga­rische Prepaid-Karten

Wenn Sie sich lange Zeit in Bulga­rien aufhalten und Ihren deut­schen Handy­tarif daher dauer­haft im EU-Ausland nutzen wollen, könnte Ihnen die Miss­brauchs­klausel der EU-Verord­nung in die Quere kommen. Entspre­chend der Fair-Use-Policy dürfen die Mobil­funk­anbieter Verbrauchs-Höchst­grenzen fest­legen, nach deren Über­schreitung sie dann doch Roaming-Gebühren erheben können. Aus diesem Grund könnte es sich für Sie eher lohnen, vor Ort eine lokale Prepaid-Karte zu kaufen. Eine Beson­der­heit bulga­rischer Prepaid-Karten ist, dass sie und das aufge­ladene Guthaben teil­weise nur für sehr kurze Zeit gültig sind. So kann das Start­gut­haben nur zwischen zehn und 90 Tage lang genutzt werden, erreichbar ist man mit der Karte nur insge­samt 396 Tage. Wer länger erreichbar sein möchte, muss die Karte recht­zeitig mit Beträgen ab umge­rechnet etwa 2 Euro aufladen. Das aufge­ladene Guthaben ist dann wieder länger - je nach Tarif und Auflade-Betrag - gültig.

Die drei großen Mobil­funk­anbieter in Bulga­rien sind A1, Vivacom und Yettel (ehem. Telenor). Alle bieten sowohl Prepaid- als auch Post­paid-Tarife an. Erwor­bene Prepaid-Karten müssen persön­lich vor Ort in einer Filiale des Netz­betrei­bers oder Partner-Geschäften, die vor allem in Touristen-Gegenden zahl­reich vorhanden sind, regis­triert werden. Für Post­paid-Tarife ist eine EGN-Nummer (eindeu­tige Staats­bür­ger­schafts­nummer) erfor­der­lich und entspre­chende Tarife sind eher für längere Zeit­räume gedacht.

Eine Über­sichts­karte zeigt die Netz­abde­ckung der einzelnen Anbieter. Hier fällt auf, dass die 5G-Abde­ckung zu wünschen übrig lässt und nur in bzw. um größere Städte und Tourismus-Gebieten vorhanden ist. Außer­halb dieser Bereiche bieten LTE und UMTS aller­dings ausrei­chende Abde­ckung. Wer sich gern in der Natur bewegt, der könnte jedoch auch auf Land­striche ohne verfüg­bares Netz treffen.

Prepaid-Tarife von A1

Für kurze Aufent­halte, etwa im Urlaub, bietet sich das Prepaid Starter Pack A1 Holiday Plus an. Für umge­rechnet etwa 3 Euro (6 BGN) erhält der Kunde 30 Frei­minuten in 50 Länder (darunter Bulga­rien selbst, Deutsch­land, Öster­reich und die Schweiz) und 1,5 GB mobile Daten. Aller­dings sind diese Inklusiv-Leis­tungen nur zehn Tage nach Akti­vie­rung gültig. Danach - oder nach dem Aufbrau­chen - fallen die übli­chen Kosten an: Umge­rechnet etwa 9 Cent (18 Statinki) pro Minute in die Fest­netze, 19 Cent (38 Statinki) pro Minute für Mobil­funk-Verbin­dungen (alle Gespräche werden im 60/60-Takt abge­rechnet) sowie 7 Cent (14 Statinki) für SMS, jeweils in die auf der Tarif­seite genannten Länder. Mobiles Internet wird mit 14 Cent (28 Statinki) pro MB im Netz von A1 Bulga­rien berechnet (Abrech­nung im 20-kB-Takt). Jeder­zeit hinzu­buchbar sind verschie­dene Minuten- und Daten­tarife zwischen umge­rechnet etwa 5 Euro und 15 Euro und einer Gültig­keit von zehn bzw. 30 Tagen. Um den Roaming-Dienst nutzen zu können, muss der Kunde in den Tarif Free, Stan­dard oder Party wech­seln. Der Wechsel ist kostenlos und kann per SMS oder auto­mati­schem Menü erfolgen.

Der Tarif Prepaid Stan­dard ist eben­falls für umge­rechnet etwa 3 Euro zu erwerben mit einem Start­gut­haben von umge­rechnet etwa 1,50 Euro, das 90 Tage ab Akti­vie­rung gültig ist. Für eine Verlän­gerung des Gültig­keits­zeit­raums muss die SIM-Karte aufge­laden werden. Gespräche in alle natio­nale und EU-Netze schlagen mit umge­rechnet etwa 29,5 Cent pro Minute zu Buche und werden im 30/1-Takt abge­rechnet. Eine SMS in alle natio­nalen Netze kostet umge­rechnet etwa 9,5 Cent, in EU-Netze umge­rechnet etwa 7 Cent. Mobile Daten werden mit umge­rechnet etwa 1,28 Euro pro MB und einem 20-kB-Takt abge­rechnet. Der Roaming-Dienst ist in diesem Tarif bereits akti­viert.

Inter­essant in Hinblick auf Minu­ten­preise dürfte der Tarif Free sein, dessen Kosten in der Preis­über­sicht in der letzten Spalte zu finden sind. Gespräche in alle bulga­rischen Netze kosten einheit­lich umge­rechnet etwa 4,5 Cent pro Minute und werden im 60/60-Takt abge­rechnet, eine SMS in natio­nale Netze wird eben­falls mit umge­rechnet etwa 4,5 Cent, in EU-Netze mit umge­rechnet etwa 7 Cent abge­rechnet, für mobiles Internet werden umge­rechnet etwa 0,5 Cent pro MB fällig (1-MB-Takt). Für Gespräche inner­halb der EU werden im Rahmen des Roaming-Dienstes natio­nale Gesprächs­kosten fällig, abge­rechnet werden sie im 30/1-Takt. Um Zusatz­pakete zu akti­vieren, muss der Kunde in den Tarif Universal Plus wech­seln, dessen Preise und Kondi­tionen in der ersten Tabel­len­spalte zu finden sind. Der Tarif-Wechsel ist kostenlos per SMS zu bewerk­stel­ligen, danach stehen verschie­denste Pakete für eine Buchung zur Verfü­gung.

Mit dem Tarif Prepaid Party, erhält­lich für umge­rechnet etwa 3 Euro, sind zwischen 21 und 9 Uhr vergüns­tigte Gespräche und zwischen 23 und 24 Uhr beson­ders vergüns­tigte SMS in bestimmte Netze möglich. Das inklu­dierte Start­gut­haben in Höhe von umge­rechnet etwa 1,50 Euro ist 90 Tage ab Akti­vie­rung gültig, Gespräche werde im 30/1-Takt abge­rechnet. Mobiles Internet kostet umge­rechnet etwa 1,28 Euro pro MB und wird im 20-kB-Takt abge­rechnet. Inner­halb der EU gelten auch hier die EU-Roaming-Dienst-Kondi­tionen, sofern nicht explizit anderes ange­geben ist.

Als Alter­native zu den vorge­nannten gibt es drei weitere Pakete mit mehr Inklu­siv­leis­tungen und einer größeren Auswahl an zubuch­baren Optionen. Die Kosten für die Tarife liegen zwischen umge­rechnet etwa 4 Euro und 6 Euro und beinhalten zwischen 400 und 600 Frei­minuten sowie zwischen 6 GB und 12 GB mobile Daten. Zu beachten sind hier die unter­schied­lichen Gültig­keits­zeit­räume und weitere Bedin­gungen. Um den Roaming-Dienst nutzen zu können, muss der Kunde in den Tarif Free, Stan­dard oder Party wech­seln. Reine Internet-Tarife mit inklu­diertem Volumen zwischen 15 GB und 50 GB und einer Gültig­keit von 30 Tagen sowie der Möglich­keit einer Erhö­hung bzw. weiteren Aufla­dung des Volu­mens sind eben­falls erhält­lich. Die Daten-Tarife können ausschließ­lich inner­halb Bulga­riens genutzt werden und kosten nach Aufbrau­chen des Inklusiv-Volu­mens umge­rechnet etwa 77 Cent pro MB (20-kB-Takt).

Die zubuch­baren Optionen sind hier (Top-up) und hier (Add-ons) bzw. hier (Add-ons) zu finden, eine Über­sicht über die Auflade-Möglich­keiten hier. Eine detail­lierte Netz­abde­ckungs-Karte ist ebenso auf der Anbieter-Seite zu finden.

Prepaid-Tarife von Vivacom

Auch Vivacom bietet unter anderem einen Stan­dard Prepaid-Tarif mit umge­rechnet etwa 5 Euro Start­gut­haben an, das für Gespräche und Daten­ver­bin­dungen genutzt werden kann. Die Kosten für die SIM-Karte sind nicht bekannt. Gespräche in alle natio­nale und EU-/EWR-Netze kosten umge­rechnet etwa 22 Cent pro Minute, SMS in natio­nale Netze umge­rechnet etwa 9,5 Cent, SMS in EU-Netze umge­rechnet etwa 7 Cent und mobile Daten umge­rechnet etwa 90 Cent pro MB. Gespräche werden im 30/1-Takt abge­rechnet, mobiles Internet im 1-kB-Takt. Die Karte selbst sowie das Guthaben sind ein Jahr ab Akti­vie­rung gültig und die Gültig­keit verlän­gert sich jeweils bei Aufla­dung mit einem Betrag von mindes­tens umge­rechnet etwa 2 Euro um ein weiteres Jahr ab Akti­vie­rung des neuen Gutha­bens. Daten-Roaming ist nicht möglich.

Mit dem Prepaid-Tarif Opa! steht ein weiterer ähnli­cher Tarif zur Verfü­gung. Für umge­rechnet etwa 4 Euro erhält der Kunde Start­gut­haben in Höhe von umge­rechnet etwa 2,50 Euro, das für Sprach- und Daten­dienste benutzt werden kann. Anrufe in alle natio­nalen Netze kosten umge­rechnet etwa 17 Cent pro Minute, Anrufe in EU-/EWR-Netze umge­rechnet etwa 22 Cent pro Minute. Gespräche werden im 30/1-Takt abge­rechnet. SMS in alle natio­nalen Netze kosten umge­rechnet etwa 6 Cent, SMS in EU-/EWR-Netze umge­rechnet etwa 7 Cent. Mobiles Internet kostet umge­rechnet etwa 90 Cent pro MB (1-kB-Takt). Die Karte selbst sowie das Guthaben sind ein Jahr ab Akti­vie­rung gültig und die Gültig­keit verlän­gert sich jeweils bei Aufla­dung mit einem Betrag von mindes­tens umge­rechnet etwa 2 Euro um ein weiteres Jahr ab Akti­vie­rung des neuen Gutha­bens. Daten-Roaming ist nicht möglich.

Weitere güns­tige Prepaid-Pakete sind FREE2GO und DATA2GO. FREE2GO ist für umge­rechnet etwa 4 Euro mit umge­rechnet etwa 1,50 Euro Start­gut­haben, das 60 Tage gültig ist, zu erwerben. Als Inklusiv-Leis­tungen, die 28 Tage gültig sind, enthält der Tarif 400 Frei­minuten in alle natio­nalen Netze, 6 GB Daten im Inland und 2,8 GB EU-Roaming-Daten. Nach Aufbrau­chen der Inklusiv-Leis­tungen kosten natio­nale Gespräche umge­rechnet etwa 4,5 Cent pro Minute und werden im 180/60-Takt abge­rechnet, mobile Daten im 100/1-kB-Takt. SMS in alle inlän­dischen Netze kosten umge­rechnet etwa 12,5 Cent und in Netze der EU umge­rechnet etwa 7 Cent. Die Karte selbst ist ein Jahr ab Akti­vie­rung gültig und die Gültig­keit verlän­gert sich jeweils bei Aufla­dung mit einem Betrag von mindes­tens umge­rechnet etwa 2 Euro um ein weiteres Jahr ab Akti­vie­rung des neuen Gutha­bens.

DATA2GO ist für umge­rechnet etwa 10 Euro zu erwerben. Darin enthalten sind 25 GB Daten im Inland und 5,9 GB EU-Roaming-Daten mit einer Gültig­keit von 28 Tagen, Gespräche sind nicht möglich. SMS in alle inlän­dischen Netze kosten umge­rechnet etwa 12,5 Cent und in Netze der EU umge­rechnet etwa 7 Cent. Mobile Daten werden im 100/1-kB-Takt abge­rechnet. Die Karte selbst ist ein Jahr ab Akti­vie­rung gültig und die Gültig­keit verlän­gert sich jeweils bei Aufla­dung mit einem Betrag von mindes­tens umge­rechnet etwa 2 Euro um ein weiteres Jahr ab Akti­vie­rung des neuen Gutha­bens. Bei einer Aufla­dung von bis zu umge­rechnet etwa 10 Euro ist das Guthaben 60 Tage, bei einer Aufla­dung ab umge­rechnet etwa 10 Euro 120 Tage gültig.

Für alle genannten Prepaid-Tarife gibt es verschie­dene zubuch­bare Optionen. Eine detail­lierte Netz­abde­ckungs-Karte ist ebenso auf der Anbieter-Seite zu finden.

Prepaid-Tarife von Yettel (ehem. Telenor)

Bei zeit­lich begrenzten Aufent­halten in Bulga­rien bieten sich in erster Linie zwei Prepaid-Tarife an. Das Yettel-Prepaid-Paket 8 BGN für umge­rechnet etwa 4 Euro inklu­sive in etwa 1,50 Euro Start­gut­haben beinhaltet 300 Frei­minuten für Gespräche in alle natio­nalen Netze und für Roaming in EU-Ländern, 6 GB Daten inner­halb Bulga­riens sowie 2,8 GB Roaming-Daten in EU Ländern. Die inklu­dierten Leis­tungen sind 14 Tage ab Akti­vie­rung der Karte gültig. Das Yettel-Prepaid-Paket 10 BGN für umge­rechnet etwa 5 Euro inklu­sive in etwa 1,50 Euro Start­gut­haben beinhaltet 400 Frei­minuten für Gespräche in alle natio­nalen Netze und für Roaming in EU-Ländern, 8 GB Daten inner­halb Bulga­riens sowie 3,5 GB Roaming-Daten in EU Ländern. Die inklu­dierten Leis­tungen sind 30 Tage ab Akti­vie­rung der Karte gültig. Bei beiden Tarifen werden Gespräche im 60/60-Takt abge­rechnet, mobile Daten im 100/1-kB-Takt. Außer­halb der Inklusiv-Leis­tungen gelten die Kondi­tionen des Stan­dard-Prepaid-Tarifs, in den der Kunde jeder­zeit wech­seln kann: Gespräche in alle natio­nalen Netze, beim Roaming inner­halb der EU und von Bulga­rien in EU-Länder kosten umge­rechnet etwa 23 Cent pro Minute und SMS in alle natio­nalen und inter­natio­nalen Netze umge­rechnet etwa 15 Cent. Mobiles Internet wird mit umge­rechnet etwa 1,20 Euro pro MB und einem 100/1-kB-Takt abge­rechnet.

Beson­ders für kurze Tele­fonate sollen sich die spezi­ellen Tarife 30 und 30S, die aller­dings nur für Bestands­kunden verfügbar sind, lohnen. Gespräche werden in beiden Tarifen im 30/1-Takt abge­rechnet. Im Tarif 30 können vergüns­tigte Gespräche zu fünf ausge­wählten Nummern, im Tarif 30S zu drei ausge­wählten Nummer geführt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf umge­rechnet etwa 11,5 Cent pro Minute. Für Nummern außer­halb dieser Gruppen müssen im Tarif 30 für Gespräche umge­rechnet etwa 25 Cent Minute, im Tarif 30S umge­rechnet etwa 23 Cent pro Minute aufge­bracht werden. SMS kosten in beiden Tarifen in alle natio­nalen und inter­natio­nalen Netze umge­rechnet etwa 11 Cent und mobile Daten umge­rechnet etwa 1,20 Euro pro MB (100/1-kB-Takt).

Darüber hinaus gibt es drei reine Daten­tarife: Für umge­rechnet etwa 7,50 Euro erhält der Kunde 15 GB mobile Daten inner­halb Bulga­riens, für umge­rechnet etwa 12,50 Euro 30 GB und für umge­rechnet etwa 20 Euro 50 GB. Die gebuchten Daten sind jeweils 30 Tage ab Akti­vie­rung gültig, abge­rechnet wird im 100/1-kB-Takt.

Für alle von Yettel ange­botene Prepaid-Tarife stehen zuch­buch­bare Optionen zur Verfü­gung. Durch die Akti­vie­rung eines Zusatz-Pakets wird auto­matisch in einen Stan­dard-Prepaid-Tarif gewech­selt. Die Gültig­keit der SIM-Karte beträgt 365 Tage und die des Gutha­bens 60 Tage bei Akti­vie­rung der Karte, durch Aufladen wird die Gültig­keit der Karte um weitere 365 Tage verlän­gert, die des Gutha­bens beträgt bei einer Aufla­dung von umge­rechnet etwa 3 bis 4,99 Euro 60 Tage, ab 5 Euro 90 Tage. Eine detail­lierte Netz­abde­ckungs-Karte ist ebenso auf der Anbieter-Seite zu finden.

Aufgrund der mannig­fal­tigen Tarife, Kondi­tionen und Bedin­gungen empfiehlt es sich, bei Kauf bzw. Regis­trie­rung in einer entspre­chenden Filiale gezielt nach den wich­tigsten Eigen­schaften der Tarife (für Touristen insbe­son­dere nach Kondi­tionen für Kontakte ins Heimat­land und Roaming) zu fragen.

Kostenlos in Bulga­rien tele­fonieren – VoIP und WhatsApp Call

WhatsApp Calls: Sicher und kostengünstig!

Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Über das Internet können Gespräche von Bulga­rien nach Deutsch­land sogar kostenlos sein. Zumin­dest von kosten­losen WLAN-Hotspots aus oder bei ausrei­chend großem Daten­volumen auch über das 3G- oder 4G-Netz. Viele Hotels bieten entweder ein offenes WLAN-Netz­werk an oder aber die Zugangs­daten sind an der Rezep­tion erhält­lich - teils kostenlos, teils gegen eine Gebühr. Eine andere Möglich­keit sind Bars und Cafés in Bulga­rien, die viel­fach kosten­loses WLAN für ihre Kunden bereit­stellen.

Ein Anruf von Bulga­rien nach Deutsch­land ist zudem am sichersten, wenn man einen Messenger mit Verschlüs­selung verwendet, wie sie beispiels­weise WhatsApp Call oder Signal bietet. Das heißt, es ist derzeit tech­nisch unmög­lich, so ein Gespräch vom Netz aus abzu­hören. Nur wer mit wem wie lange tele­foniert hat, wird ggf. proto­kol­liert.

Nicht ohne Weiteres zu empfehlen ist WiFi Calling in Bulga­rien, da dies als Auslands­gespräch tari­fiert wird. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber Achtung: Kosten­falle mit WiFi Calling im Roaming.

Das Fest­netz in Bulga­rien nutzen

Extra-Berechnung von Telefonkonferenzen bei NetCologne

Bild: teltarif.de Wer längere Gespräche aus Bulga­rien nach Deutsch­land führen will, der kann auch über das Fest­netz tele­fonieren. Aller­dings sollte man nicht einfach den Hörer des Hotel­telefons abnehmen und eine deut­sche Nummer wählen, denn die meisten Hotels rechnen mit einem eigenen Tarif­modell ab, um selbst an den Tele­fonaten zu verdienen. Durch die Verwen­dung von Calling Cards oder Call­back-Ange­boten wird es oft güns­tiger.

Um Call­back-Ange­bote nutzen zu können, muss das Zimmer­telefon im Hotel unter einer spezi­fischen Durch­wahl zu errei­chen sein. Ob sich Calling Cards benutzen lassen, muss dagegen an der Hotel­rezeption erfragt werden. Ein ganz normaler bulga­rischer Festnetz­anschluss, beispiels­weise in einer Ferien­wohnung, erlaubt sowohl die Verwen­dung von Calling Cards als auch von Tarifen mit dem Call­back-Verfahren. Wer einen güns­tigen Festnetz­tarif für Gespräche von Bulga­rien nach Deutsch­land sucht, kann entweder vor Ort eine entspre­chende Calling Card erwerben oder sich schon vorher mit Hilfe unseres Calling-Card-Tarif­ver­gleichs infor­mieren.

Mehr Reise­tipps finden Sie auf der offi­ziel­len Web­seite des bulga­rischen Tourismus-Infor­mati­ons­zen­trums unter bulgariatravel.org/de/.

Sind Sie der Meinung, wir haben einen wich­tigen Tipp vergessen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@teltarif.de.

