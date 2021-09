Naka-Roaming-SIM-Karten: Deutsche Rufnummern gestört

Einige Roaming-SIMs haben Funktionseinschränkungen - Kunden wurden nicht informiert.

Foto: Telefónica In Zeiten vor Corona waren Roaming-SIM-Karten ein probates Mittel, um die teil­weise nach wie vor hohen Roaming-Tarife der heimi­schen Stan­dard-SIM-Karten zu umgehen, insbe­son­dere bei Reisen außer­halb der EU.

Pioniere aus Liech­ten­stein

Foto: Telefónica Ein Pionier war seiner­zeit das Liech­ten­stei­nische Unter­nehmen "United Mobile", das sein Geschäfts­modell darauf begrün­dete, dass man Liech­ten­steiner Premium-Rufnum­mern verwen­dete und aus den Einnahmen für ankom­mende Anrufe ganz gut leben konnte. Da in dieser Nummern­gasse logi­scher­weise auch "Rotlicht-Anbieter" unter­wegs waren, gab es Beschwerden und eine zeit­weise Nicht­erreich­bar­keit dieser Nummern, die mit +423 663 begannen. Bald änderte die Liech­ten­steiner Fern­mel­dever­wal­tung die Regeln, United Mobile wich mit seinem Nummern­pool auf die Insel Jersey aus, bevor sie finan­ziell unter­gingen.

Von United-Mobile zu Naka­mobile

E-Plus? Das Telefon kennt 262-03 als E-Plus

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Ehema­lige Mitar­beiter von United-Mobile grün­deten Naka­mobile mit Sitz in der Schweiz und HongKong. Naka­mobile belie­ferte zahl­reiche Marken wie Luft­hansa SIM, Swiss SIM, drimsim (Ziel­gruppe Russi­scher Markt), Cerafon (zur Zeit nicht lieferbar), Pilote-SIM oder FreetimeTelecom und einige andere Marken oder Vertriebs­unter­nehmen mit ihren Roaming-SIM-Karten, die speziell für Fern­rei­sende inter­essant waren und es auch noch sind.

Eine Karte - mehrere Rufnum­mern

Zu einer Jersey-Island-Rufnummer mit den Vorwahlen +44 7509 oder +44 7937 konnte man nun auch z.B. eine Deut­sche Rufnummer im Netz von E-Plus (heute o2) dazu geschaltet bekommen, damit war die Karte eigent­lich ideal. In Deutsch­land galten die deut­schen Basis-Tarife mit meist 11 Cent pro Minute. Ankom­mende Anrufe kosteten im Inland und im EU-Ausland nichts.

Der ursprüng­liche Kern der Karte beruhte auf Call-Back, bald war auch Direkt­wahl möglich. Wer sich mit Call-Back nicht mehr so auskennt: Dabei wird per USSD-Code oder per SMS ein Rückruf aus dem Herkunfts­land der Karte ausge­löst, der meist güns­tiger ist, als selbst abge­hend zu Tarifen des besuchten Netzes zu tele­fonieren.

Naka­mobile mit deut­scher Vorwahl

Die Roaming-SIM (hier Freetimetelecom) informiert beim Einbuchen über den gültigen Tarif.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Die Naka AG hatte sich sogar bei der deut­schen Bundes­netz­agentur eine eigene Vorwahl (015050) reser­vieren lassen, die aber - nach unseren Infor­mationen - nie in den Wirk­betrieb ging - vermut­lich, weil die Inter­con­nect-Verhand­lungen mit den deut­schen und inter­natio­nalen Carriern sehr kompli­ziert und teuer geworden wären.

Sehr altes Rufnum­mern­abkommen

Ein ursprüng­lich von United-Mobile abge­schlos­senes Rahmen­abkommen über eine Rufnum­mern­nut­zung bei E-Plus über­lebte den Über­gang von United-Mobile zu Naka­mobile und die Fusion von E-Plus mit o2. Die verge­benen Nummern "lagern" heute bei dem Unter­nehmen "Voice­works", das einst unter dem Namen OnePhone gegründet wurde. VoiceWorks kümmert sich um Geschäfts­kunden, die in ihre Firmen­tele­fon­anlage gerne auch Handys einbu­chen möchten, d.h. es gibt keinen Unter­schied mehr zwischen dem Tisch­apparat im Büro und dem Handy unter­wegs, alle Geräte können eine Fest­netz­ruf­nummer haben, ankom­mend und abge­hend.

Verkauf über Flug­linien, Reise­büros und Spezial-Anbieter

SIM-Services - das SIM-Toolkit-Menü, ein Relikt aus der 2G-Welt, aber sehr leistungsfähig

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Nakam­bile trat mit Endkunden nie in direkten Kontakt, sondern verkauft(e) seine SIM-Karte über die Luft­hansa (und deren Tochter Swiss), die sie Reisenden auf ihren Flügen anbot, andere Marken warben bei bestimmten ethni­schen Ziel­gruppen.

Irgendwie lief die Geschichte, große Stück­zahlen dürfte es nicht gegeben haben. Dabei waren diese SIM-Karten einst hoch inter­essant. Man kann beispiels­weise eine polni­sche oder nieder­län­dische oder spani­sche Rufnummer für 1 Euro pro Monat dazu schalten, sogar eine US-Rufnummer gab es z.B. bei Free­time­tel­ecom anfangs noch kostenlos dazu. Im Laufe der Zeit verschwand die US-Nummer ohne Vorwar­nung, auf Nach­frage hieß es, dass es hier ein "Issue mit dem US-Provider" gegeben habe.

Deut­sche Nummern schon einmal gestört

Dann war es beispiels­weise bei dem Naka­mobile Ableger "FreeTimeTelecom" zu Problemen gekommen, weil die auf der SIM-Karte befind­liche IMSI von o2 nicht mehr funk­tio­nierte. Das ließ sich durch Ände­rungen im SIM-Toolkit-Menü durch den Kunden beheben. Die Hotlines von Luft­hansa SIM gab anfra­genden Nutzern den rich­tigen Hinweis.

Deut­sche Nummern seit Monaten nicht nutzbar

Man schickt Zahlen als SMS und hangelt sich so durch zig Untermenüs. Das erfordert etwas Geduld

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Doch seit einigen Monaten meldet sich bei Anruf der deut­schen o2-Rufnummer (meist unter 01577-7xxxxxx) niemand mehr. Der Anruf geht ins Leere, sofern der aus dem o2-Netz kommt, erhält man relativ spät die Ansage "Ihr Anruf kann zur Zeit nicht durch­gestellt werden, bitte versu­chen Sie es später noch einmal", und dann auf englisch. Anrufe aus dem Telekom- oder Voda­fone-Netz zu einer solchen Rufnummer enden irgend­wann mit einem kommen­tar­losen Abbruch.

Damit sind die SIM-Karten auch abge­hend oft nicht nutzbar, sofern man nicht das Profil im SIM-Toolkit-Menü (STK) ändert und mit der EU-SIM oder der ORIL-Kennung arbeitet. ORIL steht für Orange Israel, dem früheren Namen des Netz­betrei­bers Partner Israel .

Abge­hende Rufnummer einstellen

Hat man diese Klippe umschifft, wird abge­hend weiter die deut­sche Rufnummer signa­lisiert, was natür­lich wenig bringt, da sie nicht (mehr) erreichbar ist. Auch das lässt sich ändern. Die Einstel­lungen finden im SIM-Tool-Kit-Menü statt, wobei die Verwen­dung eines "älteren" Handys von Vorteil ist, da manche modernen Smart­phones mit den früheren SIM-Toolkit nicht mehr so richtig klar­kommen. Inter­essant ist das SIM-Tool-Kit-Menü "Zusätz­liche Einstel­lungen". Es werden Auswahl-Ziffern als SMS ans einen Steuer-Rechner geschickt, der mit weiteren Menüs antwortet, die wiederum mit Zahlen beant­wortet werden müssen.

Free­time­tel­ecom: NL-Rufnummer in Echt­zeit geschaltet

Man schickt Zahlen als SMS und hangelt sich so durch zig Untermenüs. Das erfordert etwas Geduld

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wir haben bei einer Free­time­tel­ecom-Karte test­weise eine nieder­län­dische Rufnummer über das Web-Kunden­portal akti­viert. Das geschah in Echt­zeit, direkt nach dem Maus­klick konnte die Rufnummer aus dem deut­schen Fest­netz der Telekom erreicht werden. Umge­kehrt ließ sich im SIM-Toolkit-Menu sofort die nieder­län­dische Rufnummer als abge­hend einstellen.

Was ist mit der deut­schen Nummer? - Nach­fragen landen im Leeren

Warum funk­tio­niert die deut­sche o2-Rufnummer bei den Naka­mobile-Vari­anten nicht mehr? Unsere Nach­frage bei Naka­mobile wurde bislang nicht beant­wortet. o2 teilte uns mit, dass für diese o2-Rufnu­memrn der Dienst­leister "Voice­works" zuständig sei, doch von dort erhielten wir auch keine Antwort.

Der Vertreter von Free­time­tel­ecom bestä­tigte uns, dass man diese Nummern "aus Kosten­gründen" habe abschalten müssen. Eine proak­tive Infor­mation der betrof­fenen Kunden durch einen Karten­anbieter oder durch Naka­mobile ist aber nicht erfolgt. Für viele Kunden, die auf die deut­sche Rufnummer Wert legen, sind diese Karten somit aktuell nicht verwendbar. Auch das Umschalten von interner SIM-Kennung (IMSI) und der abge­henden Rufnummer erfor­dert etwas Kenntnis, was nicht jeder Kunden leisten kann.

Wer ist Ansprech­partner?

Ansprech­partner für betrof­fene Kunden ist immer der Karten­her­aus­geber oder Verkäufer, sofern dieser noch exis­tiert oder noch Support leisten kann und will. In Foren wird nun berichtet, dass einige Naka­mobile-Karten­anbieter seit kurzem statt der bisher übli­chen 11 Cent pro Minute auf einmal 58 Cent pro Minute berechnen würden. Das konnten wir nicht nach­voll­ziehen. Ein Test mit der der Free­time­tel­ecom SIM im UK-Modus ergab für ein Tele­fonat von Deutsch­land nach Deutsch­land (Fest­netz) unver­ändert 11 Cent pro Minute.

Was kann man raten?

In der SIM-Karte sind mehrere SIM-Kennungen enthalten.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wer eine solche Karte noch besitzt, mag sie ungern wegwerfen, beson­ders wenn noch Guthaben drauf ist. Es kann also sinn­voll sein, die Karte gut aufzu­bewahren, den Gutha­ben­stand (meist mit dem Code *130#) von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob kosten­pflich­tige Dienste oder Optionen gebucht sind.

Von einer Neuauf­ladung sollte man derzeit eher absehen, es sei denn, die Karte wird regel­mäßig aktiv genutzt. Wer sie auf eine Fern­reise außer­halb der EU mitnehmen möchte, sollte sich auf diese Karte nicht alleine verlassen, da man nie sicher sein kann, ob weitere Funk­tionen oder die gesamte SIM-Karte zeit­weise oder länger­fristig ausfallen könnten. Wenn die Corona-Krise über­wunden sein sollte, ist nicht auszu­schließen, dass die brach­lie­genden Funk­tionen wie die deut­sche Rufnummer wieder­belebt werden könnten, sofern die betei­ligten Unter­nehmen bis dahin noch durch­halten.

Eine Rück­for­derung bereits aufge­ladenen Gutha­bens dürfte in der Praxis ziem­lich aussichtslos sein. Es ist daher sinn­voller, das Rest­gut­haben abzu­tele­fonieren, um es nicht als Lehr­geld abschreiben zu müssen und alle Kontakte über etwaige neue Rufnum­mern zu infor­mieren.

In unserem Ratgeber erfahren Sie wissens­wertes zu Roaming-SIM-Karten.