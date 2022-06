Roaming in Monaco: Kleinstaat als Kostenfalle

Monaco liegt mitten in Europa an der Mittel­meer­küste. Aller­dings kann Roaming im Fürs­tentum zur Kosten­falle werden.

Reisende haben sich mitt­ler­weile daran gewöhnt, ihren Mobil­funk­tarif in weiten Teilen Europas zu annä­hernd glei­chen Kondi­tionen wie inner­halb Deutsch­lands nutzen zu können. Neben allen EU-Staaten gilt die Devise "Roam like at home" auch in den EWR-Ländern Island, Liech­ten­stein und Norwegen.

Selbst bei Aufent­halten im Verei­nigten König­reich berechnen die meisten Provider nach wie vor den regu­lierten EU-Tarif. In einem nur 2,084 Quadrat­kilo­meter kleinen Land an der Mittel­meer­küste ist aber alles anders. "Das ist Welt­zone Privatin­sol­venz", sagte ein Insider spontan einem Gespräch über die Roaming­kosten in Monaco. Roaming-Test in Monaco

Foto: teltarif.de Wir haben einen privaten Aufent­halt an der Riviera genutzt, um auszu­pro­bieren, wie das Roaming im Fürs­tentum funk­tio­niert, welche Optionen wir ange­boten bekamen und ob es nicht viel­leicht doch möglich ist, irgendwie EU-Roaming zu nutzen. Schließ­lich ist man oft nur wenige Meter von der fran­zösi­schen Grenze entfernt.

Zwei Smart­phones - drei (e)SIM-Karten

Wir waren mit dem Apple iPhone 12 Pro Max und dem Samsung Galaxy S20 Ultra unter­wegs und hatten Vertrags­karten (bzw. eSIM-Profile) mit aktu­ellen Post­paid-Tarifen von der Deut­schen Telekom, von Voda­fone und o2 im Gepäck. Die Grenze zwischen Frank­reich und Monaco ist gut sichtbar. An allen Einfall­straßen befinden sich entspre­chende Hinweise.

Kaum im Fürs­tentum ange­kommen, buchten sich die Smart­phones ins Netz von Monaco Telecom ein. Dieses eigene Mobil­funk­netz des Klein­staats ist 2016 gestartet. Drei Jahre später rühmte sich der Betreiber, als erster in Europa ein Land "flächen­deckend" mit 5G versorgt zu haben. Das ist bei der geringen Ausdeh­nung des Fürs­ten­tums aller­dings auch keine Kunst.

Über­sicht: Roaming-Kondi­tionen der Netz­betreiber in der Monaco

Telekom Voda­fone Telefónica (o2) Vertrag Prepaid Vertrag Prepaid Vertrag Prepaid Gespräche

(abge­hend)

(pro Min.) 1,49 1,09-1,21 1) 1,21-1,82 1) 1,49 1,59 Gespräche

(einge­hend)

(pro Min.) 0,00 0,69 0,73 0,96 0,69 SMS 0,49 0,39 0,49-0,55 1) 0,49-0,84 1) 0,39 0,49 Mobile Daten 0,49 pro 50 kB + 0,49 pro Tag nur mit Option 0,20 pro 50 kB 0,99 / MB 12,99 / MB Stand: Juni 2022. Preise in Euro.

1) Der güns­tige Preis gilt im jewei­ligen Part­ner­netz.

Die Hoff­nung, per manu­eller Netz­wahl auf die fran­zösi­schen Netze auswei­chen zu können, erfüllte sich im Test nicht. In weiten Teilen des Klein­staats war tatsäch­lich nur das Netz von Monaco Telecom verfügbar. Sprich: Wer sein Smart­phone in Monte Carlo und Umge­bung nutzen möchte, ist tatsäch­lich auf die Dienste dieses Unter­neh­mens ange­wiesen - und somit auf Roaming­preise, die inner­halb Europas fast schon in Verges­sen­heit geraten sind.

