Endgültig beschlossen: Ab Mitte Juni keine Roaming-Gebühren in der EU

Roaming-Verordnung verabschiedet Das Europaparlament hat endgültig den Weg für die Mobilfunk-Nutzung ohne Roaming-Zuschläge in der Europäischen Union geebnet. Die Verordnung regelt auch die Obergrenzen für Gebühren, die die Netzbetreiber untereinander für die Roaming-Nutzung durch ihre Kunden berechnen können. Bereits im Februar hatten sich andere EU-Institutionen auf den Wegfall der Roaming-Aufpreise innerhalb der Europäischen Union verständigt.

Nun müssen die Regierungen der EU-Staaten der neuen Roaming-Verordnung noch zustimmen, um die Neuregelung wie geplant zum 15. Juni in Kraft zu setzen. Das gilt jedoch als Formsache. Ganz so wie im Inland werden sich Mobilfunk-Tarife jenseits der Landesgrenzen aber dennoch nicht nutzen lassen. Vielmehr soll eine Missbrauchs-Klausel verhindern, dass Kunden beispielsweise dauerhaft einen Tarif eines günstigen Anbieters aus dem Ausland hierzulande einsetzen oder mit dem deutschen Handy-Vertrag uneingeschränkt in Spanien überwintern.

Für Kunden in den aktuellen Tarifen der Mobilfunk-Netzbetreiber dürfte sich nicht viel ändern. Bei Telekom, Vodafone und o2 ist EU-Roaming bereits Standard - allerdings bislang ebenfalls mit Einschränkungen. So können Telekom-Kunden im Ausland pro Monat beispielsweise die DayFlat unlimited und die neue StreamOn-Option nicht nutzen, Vodafone lässt pro Tag 500 Gesprächsminuten und SMS im Ausland zu und bei o2 ist das Auslands-Datenvolumen auf 1 GB im Monat begrenzt.

Uneinheitliche Regelung bei Discountern

Kein einheitliches Bild gibt es bislang bei Discountern. So haben Marken der Drillisch-Gruppe und callmobile bereits Tarife vorgestellt, die günstiger als bisherige Verträge sind, dafür aber Roaming erst gar nicht vorsehen. congstar hat wiederum an seinen bestehenden Tarifen keine Änderungen vorgenommen, aber bereits angekündigt, die neue EU-Verordnung zum 15. Juni umzusetzen. Die innerdeutschen Preise werden dann 1:1 im EU-Ausland übernommen.

Mit Drei ist in Österreich mittlerweile auch ein Netzbetreiber dazu übergangenen, Tarife ohne Auslandsfreischaltung anzubieten. Selbst Verträge von Bestandskunden werden entsprechend umgestellt, wobei betroffenen Nutzern ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird. Weitere Details, Tipps und Tricks zur Mobilfunknutzung im Ausland finden Sie auch in unserem Roaming-Ratgeber.