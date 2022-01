Risiken: USA verzögern die 5G-Einführung im C-Band

Noch immer gibt es in den USA Diskus­sionen um die Einfüh­rung von 5G im C-Band und poten­zielle Gefähr­dungen für den Flug­ver­kehr. Der Verkehrs­minister und die US-Luftfahrt­behörde FAA drängen nun auf eine Verschie­bung.

picture alliance / dpa Die US-Regie­rung dringt wegen mögli­cher Risiken für die Luft­fahrt auf eine gering­fügige Verzö­gerung der Einfüh­rung des schnellen 5G-Inter­nets für Mobil­tele­fone im C-Band.

Verkehrs­minister Pete Butt­igieg und der Leiter der Luftfahrt­behörde FAA, Steve Dickson, appel­lierten an die Netz­werk­betreiber AT&T und Verizon, die für den 5. Januar geplante Einfüh­rung um maximal zwei Wochen zu verschieben. Die Einfüh­rung des C-Bandes - also ein bestimmter Frequenz­bereich - solle rund um wich­tige Flug­häfen zudem noch bis Ende März einge­schränkt werden, um an den Airports genü­gend Zeit für nötige Tests und Upgrades zu haben.

Unter­bre­chungen des Luft­ver­kehrs befürchtet

picture alliance / dpa Butt­igieg und Dickson schrieben am Freitag, ohne eine Verzö­gerung drohten insbe­son­dere bei schlechtem Wetter und schlechten Sicht­ver­hält­nissen "weit­rei­chende und inak­zep­table Unter­bre­chungen" des Luft­ver­kehrs. Diese könnten zur Umlei­tung und zur Strei­chung zahl­rei­cher Flügen führen und damit rasch Auswir­kungen auf den gesamten Luft­ver­kehr haben, warnten sie.

Die FAA befürchtet, die 5G-Technik könnte zu Inter­ferenzen mit bestimmter Flug­zeug­elek­tronik führen. Insbe­son­dere müssten die Auswir­kungen auf Funk­höhen­messer der Flug­zeuge geprüft werden, hatte die FAA etwa kurz vor Weih­nachten erklärt. Der Grund ist, dass die Funk­fre­quenzen, die in den USA für 5G genutzt werden sollen, recht nahe an jenen liegen, die auch für die Höhen­messer der Flug­zeuge einge­setzt werden. Die Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerne haben die Rechte zur Nutzung der Funk­fre­quenzen für viele Milli­arden US-Dollar erworben und setzen auf eine schnelle Inbe­trieb­nahme.

