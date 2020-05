CircuitMess Ringo: Bastel-Handy für den Nachwuchs im Test

Das fertige Ringo MakerPhone

Andre Reinhardt Sein eigenes Handy zusam­men­bauen – das klingt verlo­ckend, aber auch knif­felig. Das kroa­ti­sche Unter­nehmen CircuitMess bietet mit dem Ringo MakerPhone einen Bausatz für ein solches Vorhaben an. Laut Hersteller schafft es ein elfjäh­riges Kind zusammen mit ein wenig Hilfe von einem Erwach­senen, das Mobil­gerät zu montieren. Inner­halb von fünf Stunden soll aus einem Berg von Platinen, Schrauben und diversen anderen Kompo­nenten ein funk­ti­ons­tüch­tiges Handy entstehen. Wir nahmen die Heraus­for­de­rung an und ließen uns das DIY-Telefon (do it yourfself) zukommen.

Über das Ringo MakerPhone

Das fertige Ringo MakerPhone

Andre Reinhardt „Der Weg ist das Ziel“, getreu diesem Motto offe­riert die Firma CircuitMess diverse Bausätze, welche vor allem jüngeren Mitmen­schen Technik näher­bringen soll. Was sind das für Klein­teile, wofür sind sie da und wie funk­tio­nieren sie? Das Projekt verfolgt einen pädago­gi­schen, aber auch sozialen Ansatz. So wird deut­lich darauf hinge­wiesen, dass die Unter­stüt­zung eines Erwach­senen notwendig ist. Der Autor dieser Zeilen hat zwar einen elfjäh­rigen Jungen, Lukas, unter seinen Fitti­chen, ist aber hand­werk­lich nicht beson­ders begabt. Umso reiz­voller war das Ringo MakerPhone, da es die Frage beant­worten sollte, ob auch Anwender ohne Heim­werker-Fähig­keiten mit dem Produkt klar­kommen.

Erste Kontakt­auf­nahme mit dem Ringo

Motivierender Schriftzug auf der Kartonage

Andre Reinhardt „Und das soll ein Elfjäh­riger zusam­men­bauen?“, murmelte der junge Nach­wuchs-Handy-Konstruk­teur neben uns. Nach dem Öffnen der Box wird einem zuerst ein moti­vie­rendes „You can do it!“ in großer Schriftart gezeigt. Die einzelnen Bauteile sind fein säuber­lich in kleinen Kunst­stoff­fä­chern der Schachtel sortiert. Mit ihren darüber befind­li­chen Papp­de­ckeln, welche die jewei­lige Kompo­nente benennt, wirkt das Set noch recht harmlos. Kaum sind diese Abde­ckungen entfernt, präsen­tieren sich zahl­reiche Platinen, Schrauben, Muttern, Kontakte und Gehäu­se­teile. Ein paar Komponenten im Detail

Andre Reinhardt Es handelt sich beim Ringo nicht um ein simples „Lego-Telefon“, mit Schrauben und Stecken alleine ist es nicht getan. Das Produkt will fordern – und das geht am besten mit dem Lötkolben. Leider hatte der hier schrei­bende Redak­teur bislang keinerlei Berüh­rungs­punkte mit diesem „heißen Eisen“. Ein paar Tipps aus der – zwar engli­schen, aber äußerst verständ­lich geschrie­benen – Anlei­tung und diverse YouTube-Videos nahmen die erste Unsi­cher­heit. Zum 144,99 Euro kostenden MakerPhone erhielten wir noch ein 29,99 Euro kostendes Werk­zeugset mit allen notwen­digen Uten­si­lien. Viele Schrauben führen zum DIY-Handy

Andre Reinhardt Ein Einsteiger-Lötkolben, das dazu­ge­hö­rige Netz­teil, Lötzinn, ein Schwamm, ein Schrau­ben­dreher, eine Zange und eine Spitz­zange werden geboten. Eine Löthilfe, auch als „dritte Hand“ bekannt, fehlt, aller­dings sollen ja eigent­lich auch zwei Personen die Kontakte verschmelzen.

Mit stun­den­langem Bastel­spaß zum eigenen Handy

Die Leiterplatte mit angebrachtem Brainboard

Andre Reinhardt Wir druckten einen Berg an Blät­tern mit der Anlei­tung für den Zusam­menbau aus, aller­dings sollte man sich von der Länge des Doku­ments nicht entmu­tigen lassen. Es sind viele Illus­tra­tionen enthalten und manche Schritte benö­tigen nur wenige Minuten. Etwa die Hälfte der Prozedur entfällt auf Lötar­beiten. Da Lukas zuvor eben­falls noch nie einen Lötkolben in der Hand hielt, war ihm diese Arbeit nicht geheuer. Kein Problem: Will es der kleine Laie nicht machen, macht es der große Laie. Erstaun­li­cher­weise wurde der Umgang mit dem Werk­zeug schnell zur Routine. Beim Ringo MakerPhone wird viel gelötet

Andre Reinhardt Aber welche Kompo­nenten gibt es über­haupt, die als Einheit ein Mobil­te­lefon ergeben? Folgende Bauteile werden mitge­lie­fert:

Leiter­platte für das Montieren der Hard­ware

Brain­board, welches unter anderem CPU, RAM und Flash-Spei­cher mit dem Betriebs­system besitzt

TFT-LCD (Farbe, 160 x 128 Pixel)

GSM-Modul für die Mobil­funk­nut­zung inklu­sive Antenne

Sound-Modul mit DAC-Chip, Mikrofon und 3,5-mm-Buchse

Laut­spre­cher

trans­pa­rente Außen­hülle und Plas­tik­scha­blone für die Posi­tio­nie­rung der Hard­ware

Das GSM-Modul wird montiert

Andre Reinhardt

Test­lauf und Fazit

Auf dem Brain­board befindet sich übri­gens noch Blue­tooth. Insge­samt wird also ein breites Spek­trum an Konnek­ti­vität abge­deckt. Der unserer Meinung nach schwerste Teil der Montage kommt direkt zu Beginn. Das Brain­board soll mit Kontakten versehen und an die Leiter­platte gelötet werden. Anschlie­ßend folgten Display und Sound-Modul, selbst­re­dend eben­falls mit diverser Lötar­beit. Der junge Mann kümmerte sich indes begeis­tert um Schraub­tä­tig­keiten und das Befes­tigen der Bedien­ele­mente.Das Ringo MakerPhone wartet mit 16 Tasten plus Joystick auf. Und auch diese wollen fest­ge­lötet werden. Der mit einem Klebe­streifen verse­hene Akku, den Laut­spre­cher sowie das GSM-Modul brachte wiederum der Fünft­klässler an Ort und Stelle und verka­belte die Hard­ware. Zu guter Letzt erfolgte die Anbrin­gung des vier­tei­ligen Gehäuses. Dies geschah mit einer Viel­zahl an Schrauben und erfor­derte einen gewissen Kraft­auf­wand. Dennoch schaffte es Lukas fast alleine, diese Aufgabe zu meis­tern. Insge­samt wurden etwa 4,5 Stunden für den Zusam­menbau benö­tigt.

Ein fast fertiges Handy

Andre Reinhardt Die Freude über das eigens erschaf­fene Telefon war groß. Das fertige Handy hat eine durchaus span­nende Optik, dank der Trans­pa­renz sieht man einen Groß­teil der Bauteile. Zuge­ge­be­ner­maßen herrschten aber, haupt­säch­lich aufgrund der kaum vorhan­denen Hand­werker-Skills des Erwach­senen, gewisse Zweifel, ob das Gerät funk­tio­niert. Umso eupho­ri­scher war der Jubel, als sich das Ringo MakerPhone direkt nach dem Einstöp­seln in die Steck­dose anschalten ließ. Ein paar klei­nere Probleme tauchten jedoch auf. Zwar funk­tio­niert das Endergebnis, ein flackerndes Display und drei nicht reagie­rende Rich­tungen des Joysticks müssen aller­dings noch behoben werden. Weitere Impressionen des Ringo MakerPhone

Andre Reinhardt Für simple Tele­fo­nate, SMS und kleine Spiele, von denen sich einige auf der mitge­lie­ferten microSD-Karte befinden, reicht dieses Bastel-Handy voll­ends aus. Das RingoOS erlaubt sogar via PC das Kreieren von neuen Apps und Spielen. Wich­tiger als die Funk­tio­na­lität des Mobil­ge­räts erachten wir aber den lehr­rei­chen Aspekt. Lukas hat nun eine deut­lich bessere Vorstel­lung davon, wie ein Mobil­gerät aufge­baut ist und welche Kompo­nenten für den Betrieb benö­tigt werden. Zudem konnte er (und der Autor) seine hand­werk­li­chen Fähig­keiten verbes­sern. Die Zeit verstrich während der Bastelei wie im Flug, beide Parteien hatten viel Spaß. Der Lautsprecher wird unter dem Display verstaut

Andre Reinhardt Um die klei­neren Probleme machen wir uns keine Sorgen, der Support und das hilfs­be­reite Forum stehen mit Rat und Tat beiseite und unter­stützen die User, bis das Handy funk­tio­niert, wie es soll. Abschlie­ßend halten wir fest, dass beim Erwach­senen Löt-Vorkennt­nisse ratsam sind und dass es für manche Kinder schwierig sein dürfte, das Gerät fast im Allein­gang zu montieren. Größenvergleich: Ringo MakerPhone und Galaxy S10

Andre Reinhardt Die Rückseite des Ringo MakerPhone

Andre Reinhardt