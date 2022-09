Ericsson & o2 erproben schnelleren Richtfunk für 5G

Wenn ein Sende­mast irgendwo in der Einöde steht, gibt es zwei Probleme: Wo bekommen wir Strom her und wie trans­por­tieren wir die Signale von oder zur Mobil­funk­ver­mitt­lung? Die konven­tio­nelle Lösung ist: Graben und Leitungen verlegen. Aber das Verlegen einer Glas­faser ist teuer, deshalb wird schon immer gerne per Richt­funk gemacht. Einach eine weitere Antenne an den Mast und die auf Sicht­kon­takt mit der Gegen­stelle ausge­richtet. Nach­teil des Richt­funks: Er ist wetter­anfällig.

Ericsson und o2 erzielen Erfolg

Was aussieht wie Suppenschüsseln, sind Richtfunkspiegel. Sie kommen auch in Birkach zum Einsatz.

Foto: Ericsson GmbH In einem gemein­samen Projekt haben Ericsson und Telefónica (o2) erfolg­reich "5G Wire­less Back­haul" (zu Deutsch: Anbin­dung der Mobil­funk­stand­orte via Richt­funk) für die Versor­gung von länd­lichen Gebieten und Vorstädten demons­triert. Damit, so betonen die betei­ligten Unter­nehmen, seien Geschwin­dig­keiten von bis zu 10 GBit/s über eine Entfer­nung von mehr als 10 Kilo­metern mit einer glas­faser­ähn­lichen Leis­tung, aber via Richt­funk umsetzbar. Diese Tech­nologie könne den groß­flä­chigen 5G-Ausbau beschleu­nigen.

5G: Schneller aufs Land

"Für uns hat es Prio­rität, die Digi­tali­sie­rung durch mobile Konnek­tivität und einen schnellen 5G-Ausbau weiter in länd­liche Gebiete und Vororte zu bringen", betont Aysenur Senyer, seines Zeichens "Director of Trans­port Networks" bei o2 Telefónica. Sein Gesprächs­partner Ricardo Queirós, Head of Micro­wave Systems, Busi­ness Area Networks, Ericsson, bekräf­tigt den Zugang zu mobilen Hoch­geschwin­dig­keits­diensten als "Schlüssel zur Über­win­dung der digi­talen Kluft, die durch weniger gut ange­bun­dene Gebiete entsteht."

Spätes­tens seit der Covid-19-Pandemie und der Zunahme von "Home Office" ist der Bedarf an schnellen und zuver­läs­sigen Verbin­dungen in nicht-städ­tischen Umge­bungen über zwei bis drei Kilo­meter Entfer­nung gestiegen. Jetzt können mehr als 10 Kilo­meter über­brückt werden, ideal für schwer zugäng­liche Gebiete.

Hohe Kapa­zität braucht Band­breite

Hohe Kapa­zitäten erfor­dern große Band­breiten, die es norma­ler­weise nur in Milli­meter­wellen-Frequenz­bän­dern (E-Band, 60-90 GHz) verfügbar sind. Das E-Band ist aber empfind­lich gegen Regen. Kunden des ehema­ligen E-Plus-Netzes erin­nern sich, dass bei stär­kerem Regen oder Gewitter komplette Sende-Stationen kurz­zeitig "weg" waren.

Tech­nische Details

Bei dem Demo-Betrieb mit o2 besteht die Neuheit darin, MIMO (Multi-Input-Multi-Output - Über­tra­gung über mehrere Ebenen) mit hoher Modu­lation in 112 MHz breiten Funk­kanälen zu nutzen. Norma­ler­weise unter­stützen kommer­zielle MIMO-Lösungen nur maximal 56 MHz Band­breite. Durch Carrier Aggre­gation ("Zusam­men­kleben" von Funk­trä­gern) konnten nied­rigere Richt­funk­fre­quenzen zum Einsatz kommen. Dieser Trick erlaubt größerer Reich­weite mit stabi­leren Signalen.

Bei der Demo wurde auf 18 GHz gefunkt, mit "MINI-LINK"-Radio­ein­heiten und einem neuen Basis­band-Algo­rithmus, welcher die Nutzung von MIMO in 2x 112-MHz-Kanälen ermög­licht. Diese Soft­ware ist noch im "vorkom­mer­ziellen" Status. Würde man "normalen" Richt­funk verwenden, würde ohne MIMO eine Band­breite von 448 MHz in einer kreuz­polaren Anord­nung gebraucht.

Die Kosten­rechner bei den Netz­betrei­bern haben Grund zum Jubeln, denn Richt­funk ist kosten- und zeit­effi­zienter als eine Glas­faser.

Lang­jäh­rige Erfah­rung

Ericsson arbeitet in Deutsch­land mit allen drei Netz­betrei­bern zusammen. Schon seit dem Sende­start im Jahre 1992 lieferte Ericsson an Mannes­mann Mobil­funk (heute Voda­fone), anfangs verwen­dete Technik anderer Hersteller erfüllte nicht die Erwar­tungen und "flog raus". Seit kurzem ist Ericsson bei der Telekom an Bord (weil der Liefe­rant Nokia die tech­nischen Anfor­derungen verfehlte) und jetzt (bei Richt­funk) ist Ericsson mit Telefónica-o2 verbunden. Die Zusam­men­arbeit sei auf mehrere Jahre ausge­richtet, betonen die Betei­ligten.

Einst Marconi - heute Ericsson

Übri­gens: Die Geschichte der draht­losen Nach­rich­ten­über­tra­gung geht auf Guglielmo Marconi zurück, der die erste trans­atlan­tische Funk­ver­bin­dung reali­sierte und 1896 zum Patent anmel­dete. Marconi wurde später der wohl welt­weit führende Spezia­list für Richt­funk­ver­bin­dungen und dieses Unter­nehmen wurde 2006 von Ericsson über­nommen.

