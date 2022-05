Rheinland-Pfalz: Glasfaser soll an Gleisen verlegt werden

Als Folge eines Rahmen­abkom­mens zwischen der Deut­schen Bahn und der Firma OneFiber sollen in Rhein­land-Pfalz an Bahn­stre­cken Glas­faser­lei­tungen verlegt werden.

Entlang von Eisen­bahn­stre­cken liegen viele Leitungen, früher klas­sische Tele­gra­fen­masten. Später wurden sie in Kabel­schächten oder Kanälen entlang der Strecke vergraben. Da sind viel­leicht noch die uralten Draht­zug­seile für mecha­nische Flügel-Signale und Weichen (auf älteren Stre­cken) und viele elek­tri­sche Leitungen für Licht­signale und elek­trisch ange­trie­benen Weichen sowie von alters her Tele­fon­lei­tungen, um dem nächsten Bahnhof den Zug anzu­kün­digen. Was lag da näher, als auch Fern-Leitungen für Tele­fon­gesell­schaften oder für das Internet zu verlegen?

Rhein­land-Pfalz will mehr Glas­faser

Bahnstrecke im Mittelrheintal. Hier sollen Glasfaserleitungen verlegt werden. Die Strecke ist wegen Bahnlärm seit Jahren in der Diskussion

Foto: Picture Alliance/dpa Im Bundes­land Rhein­land-Pfalz soll nun das gesamte Schie­nen­netz des Landes für den Ausbau von Glas­faser­ver­bin­dungen genutzt werden. Das Land unter­zeich­nete dazu am Donnerstag in Mainz eine Absichts­erklä­rung mit dem TÜV Rhein­land und dem Unter­nehmen "OneFiber". „So wie die Schie­nen­wege früher Indus­tria­lisie­rung und Tourismus in die länd­lichen und weniger zentralen Regionen brachten, bringen sie heute Digi­tali­sie­rung und schnelles Internet“, erklärte der rhein­land-pfäl­zische Digi­tali­sie­rungs­minister Alex­ander Schweitzer (SPD) dazu.

TÜV plant die Details

Der TÜV prüft längst nicht nur die Sicher­heit von Autos und anderer Technik, sondern im Auftrag des Landes Rhein­land-Pfalz hat der TÜV Rhein­land eine Gesamt­netz­detail­pla­nung erstellt. Damit sei nach Angaben des Minis­teriums "eine adress­genaue und bedarfs­gerechte Infra­struktur für künf­tige Glas­faser­aus­bau­pro­jekte" möglich.

Das Unter­nehmen OneFiber will voraus­sicht­lich bis 2027 auf einer Länge von 1500 Kilo­metern ein Open-Access-Netz errichten, das auch alle anderen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen vermarkten und nutzen können - wenn sich die betei­ligten Firmen über die Nutzungs­preise einigen können.

Chance für Bundes­gar­ten­schau

Mit Blick auf die für 2029 geplante Bundes­gar­ten­schau im Oberen Mittel­rheintal könnte dort auch der Glas­faser-Netz­ausbau forciert werden, findet der Minister. Im Flächen­land Rhein­land-Pfalz hängt der Ausbau mit Glas­faser­netzen und Mobil­funk noch etwas hinterher.

Viele private Firmen würden gerne "eigen­wirt­schaft­lich" ausbauen, aber nur da, wo es sich "lohnt". Die Landes­regie­rung möchte aber auch abge­legene Gebiete versorgt wissen, und so gibt es Streit um Markt­erkun­dungs­ver­fahren, Geneh­migungen und so weiter. Es kann also - wie so oft - noch etwas dauern.

