ja!mobil und Penny Mobil bekommen LTE mit 25 MBit/s

Es war eine Frage der Zeit, bis auch die von Cong­star betreuten SIM-Karten und Tarife im Netz der Telekom für ja!mobil und Penny Mobil mit LTE ausge­rüstet werden. Die 25 MBit/s reichen in den meisten Fällen aus.

Neukunden der Mobil­funk­tarife von ja!mobil oder Penny Mobil können ab sofort und ohne zusätz­lichen Kosten mit einem Tempo von maximal 25 MBit/s im LTE-Netz der Telekom surfen. Das teilte die Pres­sestelle von Cong­star heute mit. Cong­star, die Discount-Tochter der Telekom, ist der Dienst­leister für die REWE Group, zu der neben den REWE-Märkten, die es als Regie-Märkte und als inha­berge­führte REWE-Märkte gibt, auch die Penny-Märkte gehören.

Damit ist nach der "Daten­offen­sive" im Juni die LTE-Einfüh­rung nun die nächste "bedarfs­gerechte Aufwer­tung" der Mobil­funk­tarife der REWE Group gestartet, heißt es dazu in einer Pres­semit­teilung. Zusätz­lich erhalten die in den Märkten ange­botenen Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max ab jetzt eine SMS-Flat inklu­sive. Bisher kosteten die SMS 9 Cent das Stück.

ja!mobil/Penny mobil packt jetzt 750 MB statt bisher 400 MB ins "Basic-Tarif"-Start­paket für Einsteiger. Beim Easy Tarif kann der Kunde verschie­dene Optionen kombi­nieren und jetzt bis zu 5 GB Daten­volumen pro 4 Wochen Abrech­nungs­zeit­raum wählen.

Die neuen REWE-Tarife auf einen Blick

Congstar schaltet Neukunden von REWE, ja!mobil und PennyMobil ab sofort LTE frei. Bestandskunden folgen

Prepaid Basic Tarif: Neukunden erhalten 750 MB Daten­volumen (statt 400 MB) mit max. 25 MBit/s im LTE-Netz für 4,99 Euro/4 Wochen. Die SMS 50 Option ist für 1 Euro/4 Wochen buchbar.

Prepaid Smart Tarif: Mit 2 GB Daten­volumen mit max. 25 MBit/s im LTE-Netz sowie von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze kostet für 7,99 Euro/pro 4 Wochen.

Prepaid Smart Plus Tarif: 4 GB Daten mit max. 25 MBit/s im LTE-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze für 12,99 Euro pro 4 Wochen.

Prepaid Smart Max Tarif: 6 GB Daten­volumen mit max. 25 MBit/s im LTE-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze für 19,99 Euro pro 4 Wochen.

Prepaid Easy kombi­nierbar

Im "Prepaid Easy Tarif" kann der Kunde seinen Tarif indi­viduell zusam­menstellen:

Ohne Grund­gebühr: 9 Cent je Minute/SMS in alle deut­schen Netze

Sprach­paket-Option für Tele­fonie und SMS: Für 1,99 Euro/4 Wochen können 100 Einheiten (Minuten/SMS) gebucht werden

Beim Easy Tarif kann zwischen vier Daten­optionen gewählt werden:

500 MB Daten­volumen mit 25 MBit/s im LTE-Netz für 2,99 Euro/4 Wochen

1 GB Daten­volumen mit 25 MBit/s im LTE-Netz für 3,99 Euro/4 Wochen

3 GB Daten­volumen mit 25 MBit/s im LTE-Netz für 6,99 Euro/4 Wochen

5 GB Daten­volumen mit 25 MBit/s im LTE-Netz für 12,99 Euro/4 Wochen

Bestands­kunden müssen noch warten

Für Neukunden sind die ange­passten Tarife ab sofort verfügbar. Bestands­kunden von ja!Mobil und Penny Mobil müssen sich noch etwas gedulden: Ihre Tarife werden in den kommenden Wochen auto­matisch aufge­wertet. Kunden von ja!mobil oder Penny Mobil sollten prüfen, ob das verwen­dete eigene Handy schon LTE (4G) kann und diese Option notfalls im Menü Einstel­lungen/Netz akti­vieren. Wenn LTE (4G) für den eigenen Anschluss frei­gegeben wird, kann es notwendig sein, das Handy neu zu starten.

Noch kein VoLTE oder VoWiFi

Zu beachten ist aller­dings, dass die Funk­tionen Tele­fonie über LTE (VoLTE) oder über WLAN (WiFi-Call/WLAN-Call) bei allen Cong­star-Ange­boten (inkl. ja!mobil und Penny Mobil) noch nicht zur Verfü­gung stehen. Dies ist für einen späteren Zeit­punkt ("irgend­wann") geplant, hieß es dazu aus infor­mierten Kreisen.

