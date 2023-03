Günstige Elektronik: Paletten-Angebote sind meist Fake

In sozialen Medien werden immer wieder Paletten mit retour­nierten elek­tro­nischen Geräten für wenig Geld zum Kauf ange­boten. Die angeb­lichen Verkäufer geben an, es handele sich bei den Smart­phones, Konsolen, Note­books oder Fern­sehern um Retouren oder nicht abge­holte Geräte großer, bekannter Händler.

Posi­tive Berichte samt Bildern von angeb­lichen Käufe­rinnen und Käufern sollen als Beweise für geglückte Schnäpp­chen herhalten. Doch das alles ist bloß eine windige Masche, warnt die Verbrau­cher­zen­trale in Sachsen.

Eine Palette voller Elek­tronik für 30 Euro?

Paletten-Angebote: Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt aktuell vor angeblich günstiger Elektronik

Bild: picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt Im Netz werden die besagten Paletten zu Preisen ab 30 Euro beworben. Über­weist man das Geld, hört man von den Verkäu­fern meist nie wieder etwas. Den Verbrau­cher­schüt­zern ist sogar ein Fall bekannt, in dem der Käufer mehrere Hundert Euro zahlte und keine Ware erhielt. Die Betrüger seien danach noch nicht einmal mehr über die zuvor genutzte E-Mail-Adresse erreichbar gewesen.

Die Verbrau­cher­zen­trale weist darauf hin, dass zurück­geschickte Waren aus dem Inter­net­handel zwar tatsäch­lich palet­ten­weise verkauft wird, jedoch nicht an Privat­leute über soziale Netz­werke, sondern in großen Mengen an Unter­nehmen.

Entspre­chend skep­tisch sollte man werden, wenn man auf "unver­hält­nis­mäßig güns­tige Ange­bote" trifft und bei Ange­boten in den sozialen Netz­werken ganz allge­mein Vorsicht walten lassen.

In einer weiteren Meldung geht es um: EuGH-Gutachten: Schufa-Scoring verstößt gegen EU-Recht.