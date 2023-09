E-Mails abrufen, Fotos auf Face­book oder Insta­gram hoch­laden und mit Freunden teilen, Nach­richten lesen oder schnell Restau­rants und Ge­schäf­te in der Umge­bung finden: Internet gehört im Urlaub einfach dazu. Zudem ist der Kontakt nach Hause über das Internet meist sehr viel güns­tiger als teure Aus­lands­tele­fonate.

Geräte wie Smart­phones, Tablets und Laptops lassen sich leicht trans­portieren und können prin­zipiell auch im Ausland genutzt werden. Doch es gibt noch andere Möglich­keiten, wie Sie auch im Urlaub nicht auf die gewohnte Internet­verbindung verzichten müssen. Voraus­setzung ist aller­dings, dass Sie die wich­tigsten Tricks und Tipps rund um den Internet­zugang fernab der Heimat kennen. Internet im Ausland: Viele Wege führen ins Netz

Viele Wege führen ins Netz

Je nachdem wie Ihre indivi­duellen Bedürf­nisse aussehen, gibt es verschie­dene Wege, wie man im Ausland ins Internet gehen kann:

In Bezug auf das mobile Daten­netz sei ange­merkt, dass es sich beson­ders bei längeren Auslands­auf­ent­halten lohnen kann, vor Ort im Land eine lokale Prepaid-SIM-Karte zu kaufen. In der Regel gibt es genug Geschäfte, die Karten verschie­dener Anbieter, oft schon direkt am Flug­hafen, feil­bieten, häufig auch reine Daten­tarife. Prin­zipiell gilt natür­lich auch hier: Preise verglei­chen und Nutzungs­ver­halten berück­sich­tigen. Tele­fonate können auch übers Internet, nicht zuletzt kostenlos per Messenger-Apps als Roaming-Alter­native geführt werden.

Eine weitere Alter­native sind inter­natio­nale Roaming-SIM-Karten von Anbie­tern, die sich auf Reise und inter­natio­nale mobile Kommu­nika­tion spezia­lisiert haben. Diese gibt es auch in Form von Roaming-Hotspots oder als eSIM-Profil.

Andere Länder, andere Steck­dosen

Beachten Sie auch, dass in anderen Ländern teil­weise andere Steckdosen­formate verwendet werden. Wenn Sie im Urlaub Ihr eigenes Smart­phone oder Ihren Laptop verwenden wollen, müssen Sie even­tuell spezi­elle Netz-Adapter mitnehmen.

Infor­mieren Sie sich auch, ob in Ihrem Reise­land eine andere Netz­span­nung verwendet wird. Mögli­cher­weise benö­tigen Sie dann sogar ein ganz eigenes Netz­teil, da sonst Schäden am Gerät entstehen können.

