Reise-Souvenir illegal: Vorher checken mit der Zoll-App

Der Urlaub ist vorbei. Doch auf dem Weg zum Flug­hafen im Urlaubs­land kommen die Zweifel: Darf ich eigent­lich alles, was ich gekauft habe, auch nach Deutsch­land mitbringen? Eine Zoll-App hilft dabei.

Güns­tiger Alkohol, schönes Kunst­hand­werk, Klei­dung, und dann noch die neue Armbanduhr oder ein neues Smart­phone: Wer im Auslands­urlaub shoppen war, sollte sich vor der Rück­reise infor­mieren, ob er von seinen Souve­nirs unter Umständen etwas verzollen muss oder bestimmte Gegen­stände und Waren viel­leicht gar nicht nach Deutsch­land einführen darf.

Damit man am Ende nicht noch beim Zoll drauf­zahlt und sich Schnäpp­chen ins genaue Gegen­teil verkehren, lohnt es sich, schon vor einem Kauf im Ausland in Erfah­rung zu bringen, ob auf die jewei­lige Ware Abgaben fällig werden.

Oder ob das Einführen einer Ware über­haupt erlaubt ist: Falls nämlich nicht, kassiert sie der Zoll bei einer Kontrolle ein - das Marken­jeans-Plagiat ebenso wie geschützte Kultur­güter, Pflanzen oder Tiere.

App infor­miert detail­liert über Mengen und Verbote

Handy-Souvenir vom Asien-Urlaub: Darf ich es in Deutschland überhaupt einführen?

Bild: picture alliance / dpa Bei all dem hilft die App "Zoll und Reise" (für iOS und Android) des Bundes­finanz­minis­teriums. Man muss nur eingeben, aus welchen Land man einreisen und was man mitbringen möchte. Dann erfährt man alles zu mögli­chen Frei­mengen, Verboten, Abga­befrei­heiten oder eben wie viel man wegen Einfuhr­abgaben bezahlen muss oder müsste.

Nicht verwirren lassen: Die Klas­siker Alkohol und Tabak stehen bei der Eingabe in der App immer am Anfang. Danach geht es aber auch um alle mögli­chen anderen Waren und Güter.

