Moskauer Metro: Neue Strecken - und überall Netz

Die Millio­nenstadt Moskau ist die Haupt­stadt der Russi­schen Föde­ration. Hier leben mindes­tens 12,4 Millionen Menschen, von denen sehr viele regel­mäßig in die Stadt hinein oder hinaus pendeln und sich während der Fahrt über Neuig­keiten auf dem Smart­phone oder Handy infor­mieren möchten.

Moskauer Metro stark ausge­baut

Heute sei die Moskauer Metro eine der größten Metros der Welt, teilte uns deren Verwal­tung auf Nach­frage mit. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Im Jahr 2010 hatte das U-Bahn-Netz der Moskauer Metro "nur" 182 Stationen.

Im Jahr 2010 leitete Sergei Sobyanin, der Bürger­meister von Moskau, spür­bare Verän­derungen im öffent­lichen Verkehr ein. Bis 2018 wurden mehr als 80 neue Bahn­stationen eröffnet, was die Metro in weniger als 10 Jahren um das fast 1,5-fache wachsen ließ.

Die Stre­cken verlaufen unter- und über­irdisch. Heute zählt Moskau etwa 269 Bahn­höfe, darunter 31 "MCC"-Stationen und 15 Linien. Die Moskauer U-Bahn verfügt über 634 km Gleise, darunter "MCC"-, Mono­rail- und Versuchs-Gleise für künf­tige Entwick­lungen. "MCC" ist ein der Berliner S-Bahn vergleich­bares Ring­bahn-System ("Big Circle Line"). Es soll mit einer Länge von 69 km die längste Nahver­kehrs-Rund­strecke der Welt werden und bis 2023 komplett betriebs­bereit sein.



Die Spurweite der U-Bahn-Gleise beträgt 1520mm (Deutschland 1435mm) und die gelbe Fahrschiene liefert 825 Volt.

Stra­ßenbahn fährt im "Zentral­kreis"

Der Moskauer "Zentral­kreis" ist eine in das U-Bahn-System inte­grierte Stra­ßenbahn, sie wurde 2016 in Betrieb genommen. Das tägliche Aufkommen der S-Bahn wird auf über 500 000 Pendler geschätzt. MCC hat 23 Verbin­dungen zur U-Bahn und 9 Verbin­dungen zu den Vorort­linien.

Ein weiteres Projekt ist die "Moskauer Zentral­durch­querung" (soge­nannte D-Linien). Nach ihre Fertig­stel­lung wird das gesamte ober- und unter­irdi­sche U-Bahn-Netz mit 1024 km Stre­cken­länge fast dreimal so groß wie 2010 sein. Aus den Vororten anrei­senden Passa­giere brau­chen dann nicht mehr vom Vorort- in den Stadt­verkehr umzu­steigen.

Die ersten beiden Durch­querungen "D1" und "D2" sollen zusammen 66 Stationen bekommen, die unter­einander verbunden werden, die Passa­giere sollen dabei "trockenen Fußes" vom einen zum anderen System umsteigen können. Für die neuen Kern­linien D1 und D2 werden 90 Millionen Fahr­gäste pro Jahr erwartet, 3,7 Millionen Menschen sollen das inte­grierte Verkehrs­system besser errei­chen können, die Kapa­zität des Systems soll dann 900 000 Passa­giere mehr pro Tag als bisher verkraften.

Mobil­funk oder WLAN im Moskauer Schnell­bahn-Netz



Die Metro-Fahrkarte kann im Fingerring, im Schlüsselanhänger oder Armband enthalten sein, Handys mit NFC gehen natürlich auch.

Einheit­liches Tarif­system

Im Zuge der Digi­tali­sierung sind immer mehr Leute rund um die Uhr online. Schon 2013 wurde der Bau von "draht­losen Inter­netver­bindungen" für die Bahn­linien begonnen. Die Moskauer U-Bahn sei eines von nur zwei U-Bahn-Systemen der Welt, worin Fahr­gäste während der gesamten Fahrt kosten­losen Inter­netzu­gang über WLAN (WiFi) haben. Es sei das erste Netz der Welt gewesen, das in einem fahrenden Zug in Betrieb genommen wurde. Heut­zutage sei es das größte öffent­liche WLAN-Netz­werk in Europa, mit täglich etwa 2,5 Millionen Einzel-Nutzern.



Fahrkartenautomaten der Moskauer Metro können selbstverständlich auch Kontaktlos mit Karte oder Smartphone, klassische Kassen gibt es auch noch

Neben der durch­gehenden Netz­versor­gung gehört auch ein einheit­liches Tarif­system dazu, die Passa­giere können überall das gleiche U-Bahn­ticket nutzen.

Trotz seiner beacht­lichen Größe hat die Moskauer Metro nur eine Tarif­zone, sodass Passa­giere für den glei­chen Ticket­preis in jede Rich­tung fahren können. Der Preis für eine einfache Fahrt ist vergleichs­weise gering: Das Ticket kostet umge­rechnet nur 51 Cent, wenn mit der "Troika-Karte" bezahlt wird. Andern­falls sind es umge­rechnet 75 Cent pro Fahrt. Zum Vergleich: Die New Yorker U-Bahn berechnet für das Basis-Ticket Basic 3 US-Dollar (ca. 2,70 Euro), in Berlin bekommt man für das gleiche Geld die Zone AB und für die große Zone ABC wären 3,30 Euro zu zahlen. Bezogen auf das durch­schnitt­liche Pro-Kopf-Einkommen in der Stadt im Verhältnis zu den Ticket­kosten sei Moskau führend.

Tickets nicht nur als gedruckte Karte



49 Stationen der Moskauer Metro gehören zum Weltkulturerbe

Die "Reise­karte Troika“ gilt nicht nur für die U-Bahn, sondern in allen anderen öffent­lichen Verkehrs­mitteln. Die Karte gibt es in klas­sischen gedruckten Karten­form, sondern auch als Finger-Ring, am Schlüs­selbund oder Armband (mit inte­griertem Chip). In Kürze soll „Troika“ so perso­nali­siert werden, dass der Besitzer sie sperren oder sein Bargut­haben auf eine andere Karte über­tragen kann.

Seit 2016 sind kontakt­lose Kassen­auto­maten mit einem schwarzen Aufkleber versehen, wo Passa­giere direkt mit ihren Bank­karten, PayPass- und PayWave-Tech­nolo­gien sowie mit Smart­phones einschließ­lich Android Pay, Apple Pay und Samsung Pay bezahlen können.

Mit dem Smart­phone durch den Unter­grund

Die Moskauer Metro-App gibt es seit 2016. Sie hilft den Passa­gieren, ihre Route zu planen, die Reise­zeit zu berechnen oder das Guthaben der Troika-Karte im Voraus aufzu­laden. Passa­giere können in der Moskauer U-Bahn mit einer Bank­karte, einem Smart­phone oder mit der App oder einer NFC-fähigen Kredit­karte bezahlen.

Moskau bietet viele Sehens­würdig­keiten. Daher will man die Metro-App um Infor­mationen zu Attrak­tionen oder Sehens­würdig­keiten in der Nähe einer bestimmten Station erwei­tern. Die Passa­giere können außerdem rele­vante Infor­mationen zu ihrem aktu­ellen Standort finden. Die Moskauer Metro-App steht für iOS und Android zur Verfü­gung und hat bereits über 2 Millionen Nutzer.

Wie bei modernen Nahver­kehrs­systemen üblich, werden die Pendler über Durch­sagen und Bild­schirme oder Plakate infor­miert. Daneben kommt weitere digi­tale Kanäle wie Social-Media-Konten oder direkte Benach­rich­tigungen zum Einsatz.

Sowohl auf Bahn­steigen als auch den Zügen sind Bild­schirme instal­liert, welche die Reisenden über Neuig­keiten aus der Stadt infor­mieren, die durch­schnitt­liche Reise­zeit beträgt etwa 27 Minuten. Pendler finden auch detail­lierte Infor­mationen zur Reise­route (z.B. nächster Bahnhof, rele­vante Ausgänge und Bushal­testellen). Im Notfall werden auf den Bild­schirmen die Aktionen ange­zeigt, die die Passa­giere ausführen müssen.

Kunden­infor­mation per Social Media

Darüber betreibt die Moskauer U-Bahn offi­zielle Konten auf Twitter (über allge­meine Nach­richten und Service­ände­rungen), Insta­gram und Vkon­takte (die russi­sche Vari­ante von Face­book). Über die offi­ziellen Konten der Moskauer Metro können Passa­giere auch Feed­back geben: "Die Meinung der Pendler ist uns wichtig, da sie uns hilft, zu wachsen und uns in die rich­tige Rich­tung zu entwi­ckeln."

Tipps für Touristen

Moskau empfiehlt seinen Besu­chern, die Moskauer U-Bahn zu nutzen. Die auf das Smart­phone herun­terge­ladene Moskauer U-Bahn-App zeigt die wich­tigsten Sehens­würdig­keiten und kultu­rellen Wahr­zeichen der Stadt, wohin man mit der U-Bahn bequem gelangen kann. 49 Stationen der Moskauer U-Bahn gehören zum UNESCO-Welt­kultur­erbe und sind archi­tekto­nisch wie Kathe­dralen gestaltet.

Moskau empfiehlt den Besu­chern, den Kauf einer Troika-Karte, die es an den bedienten Kassen und Fahr­karten­auto­maten gibt und das "bequemste Angebot" der Moskauer U-Bahn sei. Da sie als Armband, Schlüs­selan­hänger oder Ring (mit inte­griertem Chip) ange­boten wird, ist die "Troika" viel­leicht sogar ein nettes Souvenir, finden die U-Bahn-Manager. Fahr­gäste können einen belie­bigen Betrag aufladen. Wer ein paar Tage in der Stadt bleibt, kann einen 3-Tages-Pass über diese "Karte" buchen.

Wer in der U-Bahn etwas verliert, sollte nicht in Panik geraten. Das "Lost & Found Ware­house" (Fund­büro) befindet sich an der U-Bahn­station Kotel­niki und ist Montags bis Frei­tags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr geöffnet. Hier werden alle in der U-Bahn gefun­denen Gegen­stände aufbe­wahrt.

