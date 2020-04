IG0700 fordert Integration von 0700-Rufnummern in Flatrates

Im Zuge der bevor­ste­henden Neure­ge­lung des Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­setzes (TKG) fordert die Inter­es­sen­ge­mein­schaft 0700, den Preis für einen Anruf zu soge­nannten „Persön­li­cher Rufnum­mern“ mit der Vorwahl 0700 in die inzwi­schen gängigen Flat­rate-Tarife zu inte­grieren.

"Die Vorwahl 0700 ging 1997 als lebens­lange Rufnummer an den Start. Doch genauso lange klafft schon die Geset­zes­lücke, die Kosten für die Anwahl der 0700 zu regu­lieren“, kriti­siert Frank Bone­berger, Unter­nehmer und Gründer der IG 0700. „Heute, im Jahr 2020, sind sämt­liche Tele­fon­sys­teme digi­ta­li­siert. Die Kommu­ni­ka­tion läuft via Internet. Das ist bei Verbin­dungen zur 0700 nicht anders. Deshalb fordern wir, nun endlich auch die Anwahl der 0700 in die inzwi­schen übli­chen Flat­rate-Tarife aufzu­nehmen“, so Bone­berger. Laut Bundes­netz­agentur sei die 0700 kein "Service-Dienst".

Anruf­preise bis zu 71 Cent pro Minute

123.000 mal hat die Bundesnetzagentur Rufnummern mit der Vorwahl 0700 vergeben. Die IG 0700 fordert eine Preisregulierung

Screenshot: teltarif.de Deshalb gibt es für die Inter­es­sen­ge­mein­schaft keinen Grund, dass die Anwahl von 0700-Nummern von Tele­fon­ge­sell­schaften als teure "Sonder­ruf­nummer" einge­stuft und mit bis zu 71 Cent pro Minute abkas­siert würden, bemän­gelt Axel Stefan Sonntag, Pres­se­spre­cher der IG 0700.

Diesen Miss­stand will die Inter­es­sen­ge­mein­schaft in die bevor­ste­hende Über­ar­bei­tung des TKG einbringen. Die Euro­päi­sche Union hat einen neuen Rechts­rahmen für die elek­tro­ni­sche Kommu­ni­ka­tion beschlossen. Dieser ist nun bis Dezember 2020 in natio­nales Recht umzu­setzen. „Dazu wird das Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­setz komplett über­ar­beitet“, teilte das Bundes­wirt­schafts­mi­nis­te­rium (BMWi) auf Anfrage mit. Laut BMWi sollte der Refe­ren­ten­ent­wurf im Früh­jahr in die Ressort­ab­stim­mung gehen und sich dann auch Gele­gen­heit für die betref­fenden Verbände ergeben, ihre Sicht der Dinge darzu­legen.

Geset­zes­lücke schließen - Verbrau­cher­schutz stärken

„Wir werden diese Chance nutzen, um den Gesetz­geber dazu aufzu­for­dern, diese Geset­zes­lücke nun endlich zu schließen und somit den Verbrau­cher­schutz zu stärken. 23 Jahre Warte­zeit sind genug“, sagt Bone­berger. Verbrau­cher, die noch über keine Flat­rate verfügen, sollten gene­rell die Tarife von Fest­netz- oder maximal von Mobil­funk­ge­sprä­chen berechnet werden, da 0700 ja eine noma­di­sche Nutzung und Weiter­lei­tung auf Mobil- oder Fest­netz­te­le­fone zulässt.

Kritik an Deut­scher Telekom

Die Ankün­di­gung der Deut­schen Telekom, das Hosten von 0700-Rufnum­mern im Laufe des Jahres komplett aufzu­geben, wurde von betrof­fenen 0700-Nutzern scharf kriti­siert.

Die IG 0700 ist derzeit dabei, ihre Inter­essen zu bündeln. Laut Bundes­netz­agentur gibt es in Deutsch­land insge­samt 123.017 zuge­teilte "Persön­liche Rufnum­mern" mit der Vorwahl 0700 (Stand: 1. Halb­jahr 2019, Gesamt­zahl der zuge­teilten 0700-Rufnum­mern).

Die Inter­es­sen­ge­mein­schaft lädt alle 0700-Rufnum­mern­in­haber ein, sich bei der IG 0700 zu melden.