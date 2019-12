Telekom-Chef Wössner: Viel regulatorische Probleme

Es gibt viel guten Willen, die digi­tale Zukunft zu beschleu­nigen. Doch der Wurm steckt in aber­witzigen Details, die vor allem eins kosten: Zeit (und Geld).

Beim Jahres­endge­spräch stellte Telekom Deutsch­land Chef Dirk Wössner Ideen zur Beschleu­nigung und Verein­fachung der Geneh­migungs­bedin­gungen in Deutsch­land vor. Alle Vorschläge klingen vernünftig und logisch, aber die aktu­elle Lage sieht leider anders aus.

Muster­geneh­migung für Mobil­funk?

Dirk Wössner erläuterte beim Jahresendgespräch die regulatorischen und organisatorischen Hürden beim schnellen Netzausbau in Deutschland. So wird für Mobil­funk­sender beispiels­weise eine „Muster­geneh­migung“ vorge­schlagen, d.h. eine Basis­station wird in einer bestimmten Konfi­gura­tion einmal zuge­lassen und nach diesem Baumuster kann sie dann überall sofort aufge­baut und einge­schaltet werden, die Geneh­migungs­behörden könnten dann im Nach­hinein bei begrün­deten Problemen tätig werden.

Die Frei­leitung braucht ein Geneh­migungs­update

Wenn ein Bauernhof über eine Frei­leitung an Holz­masten erschlossen ist, darf nicht einfach das Kupfer­kabel durch ein Glas­faser­kabel (mit Stahl­seil wegen der Stabi­lität und Zugbe­lastung) ausge­tauscht werden. Nein, das wäre ein „Update“, d.h. jeder Mast müsste mit Leit­planken versehen und nach den neuesten Sicher­heits­vorschriften extra markiert werden.

Unter­schied­liche Geneh­migungen - je nach Bundes­land

Geneh­migungen sind je nach Bundes­land unter­schied­lich. Gemeinden, die eine Förde­rung bean­tragen wollen, gehen ein hohes Risiko ein, wenn die Förde­rung am Ende nicht so klappt, wie gedacht. Viele Gemeinden seien orga­nisa­torisch gar nicht in der Lage, diese Antrags­verfahren durch­zuführen. Wössner könnte sich vorstellen, den Gemeinden bei der Antrag­stel­lung zu helfen, "aber das dürfen wir nicht!"

Kein digi­taler Prozess - kein Work­flow

Wössner bemän­gelte: „Es fehlt ein voll­digi­tales Verfahren, es gibt keinen klaren „Work­flow“ (klar defi­nierter Arbeits­ablauf). Das soge­nannte „Förder­regime“ müsse verein­facht werden, es solle freie Bahn frei für Koope­rationen eben.

Warten auf Geneh­migung zur Koope­ration

Der aktu­elle Antrag von Telekom und EWE zur Geneh­migung einer gemein­samen Ausbau­gesell­schaft für Glas­faser hätte plan­mäßig 3 Monate dauern sollen, daraus wurden bislang 9 Monate, derzeit sei wohl die letzte Phase erreicht, aber offi­zielle Infor­mationen gebe es nicht.

„Wie darf man sich über Ausbau abstimmen?“ Kartell­recht­lich sei das alles überaus heikel.

Gesell­schaft­lichen Konsens umsetzen

Dabei gebe es längst einen gesell­schaft­lichen Konsens über den Ausbau digi­taler Infra­struktur. Wössner stellte auch die Frage, ob eine einheit­liche bundes­weite Regu­lierung der Telekom noch sinn­voll sei. Schon beim BREKO Abend hatte Wössner bekannt gegeben, dass die Telekom über 3 Millionen Haus­halte mit schnellem Internet versorgt, das sie von Dritt­liefe­ranten bezieht und es soll mehr werden, aber die recht­lichen Rahmen­bedin­gungen sind kompli­ziert.

Renais­sance des Wholebuy?

Der „Wholebuy“ (= Telekom kauft Leis­tungen von Dritt­anbie­tern ein) werde schritt­weise immer besser, habe aber noch nicht volle Funk­tiona­lität erreicht. So könne MagentaTV bei Zulie­ferung der Signal­leitung und des Daten­stroms über Fremd­anbieter nur in der OTT-Lösung gebucht werden.

Es gäbe Stadt­werke, die die Telekom nicht auf ihre Leitungen lassen wollten. Es gäbe klei­nere Netz­betreiber, die anfangs Bedenken hätten, die Telekom zu belie­fern, doch dort finde ein Umdenken statt.

Es gäbe sogar Netz­inhaber, die auf der Suche nach Betrei­bern eines bereits aufge­bauten Netzes seien, was auch die Telekom leisten könne. Bei klei­neren Netz­betrei­bern gehe noch die Angst um, bei einer Zusam­menar­beit mit der Telekom in den Sog der Regu­lierung zu geraten.

Fertige Glas­faser einkaufen?

Die Telekom plane auch bei Fremd­liefe­ranten FTTH einzu­kaufen, derzeit noch im Test­modus. Auch der Verkauf von FTTH-Glas­faser­anschlüssen an andere Anbieter sei ange­dacht, es gebe schon Anfragen, aber dafür fehlten noch die genauen Regu­lierungen der Bundes­netz­agentur. FTTH ist ein Regu­lierungs­thema, der Regu­lierungs­rahmen ist noch unklar, es gibt deut­liche Unter­schiede, ob Sie ein Mehr­fami­lien­haus in der Stadt oder ein Einfa­mili­enhaus auf dem Land mit Glas­faser anschließen wollen.

FTTB (Glas­faser nur bis zum Haus in den Keller) hält Wössner für eine „Über­gangs­tech­nologie“, die rich­tige Lösung sei FTTH bis zum Kunden in die Wohnung zu liefern.

Viele gute Absichten

Dabei hat Wössner bemerkt, dass alle Betei­ligten durchaus gute Absichten hätten. Der Streit um Tren­ching (=Auffräsen der Gehwege) ist kein Geld-Thema, sondern ein Kompe­tenz-Thema. Muss eine Glas­faser „frost­sicher für die Ewig­keit“ verlegt werden? „Man kann sie sogar in einer Wasser­leitung verlegen, die Glas­faser kann nicht einfrieren.“ Beim Tren­ching kann der Bautrupp etwa 750 Meter pro Tag in einem Ort verlegen. Durch klas­sisches Aufgraben sinkt die Rate auf 100 bis 150 Meter pro Tag. „Tren­ching bedeutet weniger Stress für Anwohner.“ Dabei kann sich Wössner durchaus eine recht­liche Absi­cherung gegen spätere Folge­schäden bei beschä­digten Tren­ching-Leitungen vorstellen, um die „Angst“ vor dieser Technik zu nehmen.

Tren­ching sei 40-50 Prozent pro laufender Meter güns­tiger, anders herum gerechnet könnte man 30-40 Prozent mehr Ausbau pro Jahr fürs gleiche Geld leisten. Auch wenn von öffent­lichen Gebäuden als Standort gespro­chen werde, viele öffent­liche Gebäude hätten die bestehenden Mobil­funk-Miet­verträge gekün­digt, offenbar weil Mieter im Haus dagegen seien.

Kunden­beschwerden halbiert

Neben allerlei regu­lato­rischen Problemen gibt es auch gute Nach­richten. 30.000 Mitar­beiter/innen im Service der Telekom bedienen aktuell 60 Millionen Kunden und fuhren 40.000 Einsätze im Außen­dienst vor Ort. Dabei hätten sich in den letzten zwei Jahren die Kunden­beschwerden halbiert.

Die Zahl der geplatzten Tech­niker-Termine (Tech­niker ange­kündigt, kam aber nicht) sei auf unter 1,5 Prozent gedrückt worden. An der Hotline konnte die Warte­zeit auf einen Mitar­beiter für 25 Prozent der Anrufer auf unter zwei Minuten gedrückt werden. 42 Prozent der Probleme konnten im ersten Anruf geklärt werden.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (3)