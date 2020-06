"Region geändert": Was bedeutet Meldung der Corona-App?

Entwickler der Corona-App äußern sich zu Fehlermeldungen

Bild: coronawarn.app / SAP Deutschland Inner­halb von zwei Wochen wurde die Corona-Warn-App von mehr als zwölf Millionen Menschen herun­ter­ge­laden, ein guter Erfolg. Doch ganz fehler­frei funk­tio­niert sie - noch - nicht überall.

Vor allem eine Fehler­mel­dung dürfte so manche Nutzer in letzter Zeit irri­tiert haben: Kontakt­mel­dungen würden "von "Corona-Warn" in dieser Region mögli­cher­weise nicht unter­stützt", heißt es auf vielen iPhones. Die Funk­tio­na­lität der App sei in diesen Fällen jedoch nicht beein­träch­tigt, betonen die Entwickler.

Die Meldung sollten Nutzer mit "Ok" bestä­tigen, die Kontakt-Ermitt­lung funk­tio­niere danach ganz normal weiter.

System-Update soll Lösung bringen

Bild: coronawarn.app / SAP Deutschland Wer sicher gehen will, dass die App nicht ausge­bremst wird, kann den Herstel­lern zufolge in den Geräte-Einstel­lungen unter "Daten­schutz", "Health" und "Covid-19-Kontakt­pro­to­koll" den Status über­prüfen.

Bei der Warnung handele es sich um einen Fehler in Apples Betriebs­system iOS. Der Konzern arbeite bereits an einer Lösung, die voraus­sicht­lich mit dem nächsten iOS-Update ausge­spielt werde.

Auch Android-App zeigt Fehler­mel­dungen

Eine andere Fehler­mel­dung betrifft auch Smart­phones mit Android-Betriebs­system. In einigen Fällen heißt es, die Risiko-Ermitt­lung habe seit mehr als 24 Stunden nicht mehr aktua­li­siert werden können. In diesen Fällen sollte der Nutzer sicher­stellen, dass die App im Hinter­grund laufen und so stets aktua­li­siert werden kann.

Auch einzelne Ener­gie­spar­modi verschie­dener Hersteller, die sich nicht an die Vorgaben von Android halten, könnten die Corona-Warn-App ausbremsen, erklären die Hersteller. Einige Hersteller hätten für diese Fälle bereits Lösungs­wege veröf­fent­licht.

Die Corona-Warn-App soll auch bald im Ausland verfügbar sein. Noch vor der Haupt­rei­se­zeit könnte sie in Öster­reich, Italien und der Schweiz funk­tio­nieren.