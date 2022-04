Interesse an wiederaufbereiteten Mobilgeräten steigt

Einer Umfrage zufolge griffen bislang nur 13 Prozent der Anwender zu einem gene­ral­über­holten Gerät, 50 Prozent ziehen ein solches aber in Betracht. Euro­paweit steht Deutsch­land beim Recy­cling von Elek­tronik­geräten nicht so gut da.

In puncto Nach­hal­tig­keit bei Elek­tro­geräten gibt es hier­zulande noch Opti­mie­rungs­bedarf, wie aktu­elle Markt­for­schungs­stu­dien demons­trieren. So ergab eine Umfrage, dass bislang ledig­lich 13 Prozent der Teil­nehmer ein wieder­auf­berei­tetes (refur­bished) IT-Endgerät erworben haben. Immerhin könnte es zukünftig besser aussehen, denn die Hälfte der Befragten erwägt beim nächsten Kauf ein gene­ral­über­holtes Modell. Hat ein elek­tro­nisches Produkt hingegen tatsäch­lich das Ende seines Lebens­zyklus erreicht, folgt im besten Fall das Recy­cling. Aller­dings hinkt Deutsch­land in diesem Punkt euro­paweit hinterher.

Gene­ral­über­holte Produkte gewinnen an Attrak­tivität

Erkenntnisse bei der Nachhaltigkeit

bitkom, Eurostat, Statista, MIT Technology Review, heise.de Es gibt diverse Verkaufs­platt­formen für wieder­auf­berei­tete Smart­phones, Tablets, Note­books und andere Gerät­schaften aus der Infor­mati­ons­technik. Wer ein solches erwirbt, spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt, in dem er dem Produkt ein zweites Leben schenkt. Eine Umfrage von Bitkom (via heise) veran­schau­licht die Meinungen von 1005 Konsu­menten. Von diesen haben 13 Prozent bereits ein Refur­bished-Exem­plar erstanden. Rund 50 Prozent können sich ein solches bei einem künf­tigen Kauf vorstellen.

Ferner wurde gefragt, inwie­weit Anwender Maßnahmen ergreifen, um die Nach­hal­tig­keit zu verbes­sern. Fast drei Viertel der Befragten wollen ihr Gerät so lange wie möglich benutzen. Den Spei­cher schonen 61 Prozent der User, indem sie über­flüs­sige Mails, Apps und Daten entfernen. Für 55 Prozent kommt eine Repa­ratur infrage. Außerdem verzichten 51 Prozent auf den Standby-Modus. Energie-Spar­funk­tionen werden von 44 Prozent genutzt. Kompro­misse bei der Bild­schirm­hel­lig­keit gehen 21 Prozent ein.

Mageres Recy­cling von Elek­tronik­geräten in Deutsch­land

Eine andere Studie widmet sich der euro­päi­schen Recy­cling­quote. Fünf ausge­wählte Länder und der EU-Durch­schnitt wurden erör­tert. Wenn es darum geht, aus ausge­dienten Elek­tronik­geräten Rohstoffe zu gewinnen, leistet Kroa­tien vorbild­liche Arbeit. Dort liegt der Erhe­bung von Statista zufolge die Recy­cling­quote bei 84 Prozent. Das vereinte König­reich posi­tio­niert sich mit 67 Prozent auf Rang zwei. Mit 46 Prozent schafft es Öster­reich auf den dritten Platz. Deutsch­land kommt auf eine Quote von 37 Prozent (Platz vier) und Frank­reich bildet mit 34 Prozent (Platz fünf) das Schluss­licht. Der EU-Durch­schnitt liegt bei 39 Prozent.

