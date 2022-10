Xiaomi Redmi Note 12, Note 12 Pro & Note 12 Pro+ (Explorer)

Xiaomi hat die neue Smart­phone-Serie Redmi Note 12 offi­ziell vorge­stellt. Die Produkte sollen durch ein attrak­tives Preis-Leis­tungs-Verhältnis und potente Schnell­lade­mecha­nismen über­zeugen. Beim Aufladen stellt das Redmi Note 12 Pro+ Explorer sogar einen Welt­rekord auf. Der Akku ist mit 210W in neun Minuten voll­ständig gefüllt. Positiv hervor­zuheben sind außerdem die 120-Hz-OLED-Displays der Modelle. Während die Kameras des Redmi Note 12 und Redmi Note 12 Pro 48 MP respek­tive 50 MP auflösen, bieten das Redmi Note 12 Pro+ und das Redmi Note 12 Pro+ Explorer 200 Mega­pixel.

Redmi Note 12 und Note 12 Pro enthüllt

Das Redmi Note 12

Xiaomi Widmen wir uns zuerst dem Redmi Note 12. Sein 6,67 Zoll messendes OLED-Display (Full HD+) soll bis zu 1200 cd/m² errei­chen. Ange­trieben wird das Mobil­gerät vom neuen Qual­comm Snap­dragon 4 Gen 1. Wer viel mit dem Handy foto­gra­fiert, könnte sich an der 48-MP-Einheit aufgrund des fehlenden opti­schen Bild­sta­bili­sators stören. Eher eine Alibi­funk­tion erfüllt der 12-MP-Tiefen­sensor. Selfies werden mit 8 MP geschossen. Die Konnek­tivität des Redmi Note 12 setzt sich aus 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ac, Blue­tooth 5.1, GPS, Infrarot und USB-C zusammen. NFC fehlt leider. Der 5000 mAh umfas­sende Akku lässt sich mit 33W aufladen. Der Bild­schirm des Redmi Note 12 steckt auch in den anderen Geschwis­tern. Das Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Mit dem MediaTek Dimen­sity 1080 hat das Pro-Modell mehr Perfor­mance unter der Haube. Zudem gibt es eine bessere 50-MP-Kamera mit opti­schem Bild­sta­bili­sator. Ultra­weit­winkel-Aufnahmen hält das Smart­phone mit 8 MP fest. Den Tiefen­sensor ersetzte Xiaomi beim Redmi Note 12 Pro durch eine ebenso bedingt brauch­bare 2-MP-Makro-Einheit. Selfies lösen mit 16 MP auf und können einen größeren Sensor nutzen. In puncto Schnitt­stellen ist das Handy gut aufge­stellt. Es offe­riert 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, Blue­tooth 5.2, GPS, Infrarot und USB-C. In 46 Minuten ist die 5000-mAh-Batterie dank 67W gefüllt.

Redmi Note 12 Pro+ und Redmi Note 12 Pro Explorer

Das Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Display, SoC und Front­kamera des Redmi Note 12 Pro+ glei­chen jenen des Redmi Note 12 Pro. Bei Ultra­weit­winkel und Makro gibt es eben­falls keine Unter­schiede. Das High­light stellt das Weit­winkel-Modul dar. Es stemmt 200 Mega­pixel (Samsung Isocell HPX) und ist optisch stabi­lisiert. Mit Blende f/1.7 ist die Kamera außerdem recht licht­emp­find­lich. Aufgrund des iden­tischen Chip­satzes besitzt das Redmi Note 12 Pro+ dieselbe Konnek­tivität wie das Redmi Note 12 Pro. Per flotten 120W lädt das Handy in 19 Minuten den 5000-mAh-Akku voll­ständig. Das Redmi Note 12 Pro+ Explorer

Xiaomi, Weibo Das Redmi Note 12 Pro+ Explorer markiert die Speer­spitze des Quar­tetts. Es unter­scheidet sich aber ledig­lich in zwei Aspekten vom regu­lären Redmi Note 12 Pro+. Zunächst das Posi­tive: 210W beträgt die Lade­geschwin­dig­keit. Es soll in nur neun Minuten von 0 auf 100 Prozent Ladung gehen. Nach fünf Minuten seien schon 66 Prozent erreicht. Aller­dings redu­zierte der Hersteller die Kapa­zität merk­lich. Anstatt 5000 mAh besitzt der Akku des Redmi Note 12 Pro+ Explorer nur 4300mAh.

Preis und Verfüg­bar­keit der Redmi-Note-12-Serie

Für das Redmi Note 12 mit 128 GB Flash und 4 GB RAM möchte Xiaomi 1199 Yuan haben, was circa 166 Euro entspricht. Sollen es 256 GB Flash und 8 GB RAM sein, steigt der Preis auf 1699 Yuan (knapp 235 Euro). Für letzt­genannte Summe veräu­ßert der Konzern auch das Redmi Note 12 Pro mit 128 GB Flash und 6 GB RAM. Bei glei­chem Daten­platz und 8 GB Arbeits­spei­cher müssen 1799 Yuan (circa 249 Euro) inves­tiert werden. Das Redmi Note 12 Pro mit 256 GB Flash und 8 GB RAM schlägt mit 1999 Yuan zu Buche, was rund 277 Euro entspricht. Die größte Ausbau­stufe setzt sich aus 256 GB Daten­platz und 12 GB Arbeits­spei­cher (2199 Yuan, 305 Euro) zusammen.

Für das Redmi Note 12 Pro+ müssen Sie in der Edition mit 256 GB Flash und 8 GB RAM dieselbe Summe einplanen. Bei iden­tischem Daten­spei­cher aber 12 GB RAM sind es 2399 Yuan (332 Euro). Das Redmi Note 12+ Explorer kostet eben­falls 2399 Yuan, also etwa 332 Euro. Zunächst startet das Quar­tett ab dem 1. November in China. Eine Markt­ein­füh­rung in Europa ist zu einem späteren Zeit­punkt ziem­lich wahr­schein­lich. Schließ­lich schafften es auch die Vorgänger Redmi Note 10 und Redmi Note 11 zu uns.

Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro sind bereits hier­zulande erhält­lich.