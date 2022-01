Hifi-Firma Sonos gewinnt Patentstreit gegen Google

Google hat in seinen vernetzten Laut­spre­chern Patente des Laut­spre­cher-Spezia­listen Sonos verletzt, stellte die US-Handels­kom­mis­sion fest. Weil Google keine Lizenzen zahlen will, wurde die Bedie­nung "verschlech­tert".

Der Laut­spre­cher-Spezia­list Sonos hat einen Patent­streit mit Google in den USA gewonnen. Die US-Handels­behörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internet-Konzern Google bei verschie­denen seiner aktiven Laut­spre­cher fünf Patente der Hifi-Firma verletzt. Die ITC kann bei Patent­ver­let­zungen die Einfuhr von Waren in die USA unter­sagen. Um das zu verhin­dern, verän­derte Google schleu­nigst einige Funk­tionen bei seinen Geräten - in der Hoff­nung, so die Patente nicht mehr zu verletzen.

Laut­stärke nicht mehr gemeinsam regelbar

Ein vernetzter Google Lautsprecher: Nest Audio

Google So werden Nutzer bei einer Gruppe aus mehreren vernetzten Laut­spre­chern künftig die Laut­stärke bei jedem von ihnen einzeln verän­dern müssen, statt mit einem Hand­griff zusammen für alle.

Als Grund verwies Google in seinem Support-Forum auf eine "jüngste recht­liche Entschei­dung". Die betrof­fenen Nutzer sind entspre­chend sauer und forderten Google auf, endlich Lizenzen ("Royalty") an Sonos zu zahlen oder den Käufern der Google Laut­spre­cher einen entspre­chenden Rabatt einzu­räumen, da das gekaufte Produkt nicht die verspro­chenen Eigen­schaften erfülle.

Klage von Anfang 2020

Sonos nahm bei der Anfang 2020 einge­reichten Klage verschie­dene Google-Geräte wie Smart­phones der Marke Pixel und vernetzte Laut­spre­cher der Marke Nest ins Visier. Bei den Patenten geht es etwa um Tech­nolo­gien zum Synchro­nisieren der Audio-Wieder­gabe zwischen mehreren Geräten, zur Laut­stär­kere­gelung und der WLAN-Anbin­dung. Google verklagte Sonos im Gegenzug eben­falls mit dem Vorwurf der Patent­ver­let­zung.

Die Kommis­sion folgte mit ihrer Entschei­dung der bereits im August veröf­fent­lichten Einschät­zung eines ihrer Richter. Ein von der ITC verhängter Import­stopp kann vom US-Präsi­denten gekippt werden - was aller­dings selten passiert.

Unklar ist im Moment, ob dieses Urteil auch Auswir­kungen auf in Deutsch­land oder Europa verkaufte Geräte haben wird. Bleibt zu hoffen, dass Google schnellst­mög­lich eine Lizenz bei Sonos erwirbt, ansonsten wären die Laut­spre­cher für viele Kunden ziem­lich unat­traktiv. Ande­rer­seits sind die Original-Laut­spre­cher von Sonos gegen­über den Google-Produkten spürbar teurer.

