YouTube bei Urheberrechtsverstoß nicht unmittelbar haftbar

Der Musikproduzent Frank Peterson hat gegen Youtube wegen Urheberrechtsverletzungen durch Nutzer geklagt. Der BGH hat die Frage an den EuGH verwiesen. Wer haftet?

Foto: Picture Alliance / dpa Eigent­lich müsste alles klar sein. Wer etwas im Internet anbietet, müsste dafür haftbar sein. So einfach ist es aber nicht. Betreiber von Online-Platt­formen müssen einem Gutachten zufolge derzeit bei einem Verstoß von Nutzern gegen das Urhe­ber­recht nicht unmit­telbar dafür haften. Das geht aus einem Gutachten hervor, das Gene­ral­an­walt Saug­man­ds­gaard Øe am Gerichtshof der Euro­päi­schen Union (EuGH) in Schluss­an­trägen zu zwei Rechts­sa­chen vorlegte. Ein Urteil steht nach Angaben des Gerichts vom Donnerstag noch aus und soll zu einem späteren Zeit­punkt gespro­chen werden. Das Gutachten ist für die Richter nicht bindend.

Musik­pro­du­zent gegen YouTube

Foto: Picture Alliance / dpa Es geht konkret um zwei Fälle: Die Rechts­sache C 682/18 YouTube: Der Hamburger Musik­pro­du­zent Frank Peterson (Keyboarder bei der Sängerin "Sandra", Zusam­men­ar­beit mit Michael Cretu, "Der Hamburger Anti-Bohlen") ging vor deut­schen Gerichten gegen die Video­platt­form YouTube und den Mutter­kon­zern Google vor, weil Nutzer im Jahr 2008 Tonträger ohne seine Erlaubnis hoch­ge­laden haben sollen. An den Tonträ­gern soll der Produ­zent Rechte haben.

Im zweiten Fall (Akten­zei­chen C 683/18 Cyando) wehrte sich die Wissen­schafts­ver­lags­gruppe Else­vier eben­falls vor deut­schen Gerichten dagegen, dass auf der Share­hos­ting-Platt­form "Uploaded von Cyando" mehrere Werke einge­stellt wurden, an denen ausschließ­lich der Verlag die Rechte hält. Auch hier soll das Ganze nach Gerichts­an­gaben ohne die Erlaubnis des Verlags auf die Platt­form gelangt sein.

Bundes­ge­richtshof befragte den EuGH

Der Bundes­ge­richtshof in Karls­ruhe, der sich um diese Rechts­fälle kümmert, hatte dem EuGH Fragen zur Vorab­ent­schei­dung mit Blick auf das Unions­recht vorge­legt. Der Euro­päi­sche Gerichtshof entscheidet aber nicht über den natio­nalen Rechts­streit.

In dem Gutachten wird zugleich auf eine EU-Richt­linie zum Urhe­ber­recht verwiesen, mit der für Betreiber von Online-Platt­formen eine neue spezi­fi­sche Haftungs­re­ge­lung für Werke einge­führt wird.

Diese Richt­linie müsse von jedem Staat bis Juni 2021 in natio­nales Recht umge­setzt werden. Sie verpflichte Betreiber dazu, für die von Nutzern online gestellten Werke die Erlaubnis von Rechts­in­ha­bern einzu­holen - zum Beispiel mit Lizenz­ver­ein­ba­rungen. In den jetzigen Rechts­fällen sei - so das Gutachten - diese Richt­linie aber noch nicht anwendbar.

Neue Rechts­lage noch nicht anwendbar

Der Gene­ral­an­walt ist deshalb der Ansicht, dass Betreiber der Platt­formen nicht unmit­telbar für das rechts­wid­rige Hoch­laden geschützter Werke durch Nutzer haften müssen. Ein Betreiber nehme selbst keine "öffent­liche Wieder­gabe" der Werke vor, sondern habe grund­sätz­lich die Rolle eines Vermitt­lers. Die Primär­haf­tung treffe in der Regel die Nutzer.

Zugleich betonte der Anwalt, dass Rech­te­inhaber nach dem geltenden Unions­recht gericht­liche Anord­nungen gegen Betreiber erwirken könnten, um sie zu etwas zu verpflichten - unab­hängig von der Frage der Haftung. Damit könnte zum Beispiel gemeint sein, dass Inhalte von der Platt­form genommen werden müssen, obwohl der Betreiber zugleich nicht haftbar ist.