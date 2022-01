Verbraucherschützer wollen schnelles Recht auf Reparatur

Handy-Akkus lassen sich nicht wech­seln, die Repa­ratur des Fern­sehers ist teurer als ein neuer - das muss sich aus Sicht von Verbrau­cher­schüt­zern schnell ändern. Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band hat die neue Bundes­regie­rung aufge­for­dert, das geplante Recht auf Repa­ratur rasch umzu­setzen. "Das hätten wir gerne inner­halb der ersten hundert Tage auf den Weg gebracht", sagte Verbands­chef Klaus Müller der Deut­schen Presse-Agentur. Das wäre Mitte März 2022.

Die Nach­hal­tig­keit von Haus­halts­geräten und Elek­tronik­pro­dukten müsse deut­lich besser werden, betonte Müller. "Viele Menschen ärgern sich ständig, weil etwas kaputt geht und man es dann wegwerfen muss. Das ist schlecht für den Geld­beutel und ein gutes ökolo­gisches Gewissen hat man dabei auch nicht."

Repa­rieren statt wegschmeißen

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow Seit März 2021 gilt in der EU bereits eine neue Ökode­sign-Richt­linie mit dem Prinzip "repa­rieren statt wegschmeißen". Hersteller von Wasch­maschinen, Spül­maschinen, Kühl­schränken und anderen großen Haus­halts­geräten müssen dafür sorgen, dass Ersatz­teile sieben bis zehn Jahre lang verfügbar sind. Da geht es vor allem um Klein­teile wie Dich­tungen oder Sprüh­arme von Geschirr­spü­lern. Außerdem müssen die Produkte so gebaut sein, dass man sie mit herkömm­lichen Werk­zeugen ausein­ander­bauen kann, ohne etwas kaputt zu machen.

So soll der riesige Berg an Elek­tro­schrott redu­ziert werden, der sich jähr­lich in Europa anhäuft. Statis­tisch gesehen produ­ziert jeder Deut­sche im Jahr mehr als zehn Kilo Elek­tro­schrott. Den aktu­ellsten Daten des Statis­tischen Bundes­amts zufolge wurden im Jahr 2018 insge­samt 853.000 Geräte wegge­worfen. Nach Angaben des Euro­päi­schen Parla­ments werden nur knapp 42 Prozent des in der EU anfal­lenden Elek­tro­schrotts recy­celt.

"Recht auf Repa­ratur auch für klei­nere Geräte"

Verbrau­cher­schüt­zern und auch der neuen Ampel-Koali­tion reichen die geltenden Vorgaben daher nicht aus. SPD, Grüne und FDP wollen ein Recht auf Repa­ratur auch für klei­nere Geräte wie Handys und Laptops auf EU-Ebene durch­setzen. Außerdem soll die Gewähr­leis­tungs­frist länger werden, in der Verbrau­cher ihr defektes Gerät einschi­cken und kostenlos repa­rieren lassen können. Laut Koali­tions­ver­trag sollen die Hersteller auch Repa­ratur­anlei­tungen veröf­fent­lichen, so dass man defekte Bauteile wie Handy­akkus selbst tauschen kann.

"Viel zu oft wird doch ein Produkt nicht repa­riert, sondern einfach durch ein neues ersetzt", sagte Verbrau­cher­schutz­minis­terin Steffi Lemke (Grüne) zu ihrem Amts­antritt der "Süddeut­schen Zeitung". Einfachste Repa­raturen schei­terten daran, dass Geräte verklebt oder mit Spezi­alschrauben versehen seien. "Das zu ändern ist sozial und auch ökolo­gisch ein Gewinn."

"Repa­ratur­index"

Die Verbrau­cher­zen­tralen fordern aber nicht nur, dass sich die Bundes­regie­rung auf EU-Ebene für eine Reform stark macht, sondern auch dass sie selbst aktiv wird. Die Mehr­wert­steuer auf bestimmte Repa­raturen solle gesenkt werden, damit sie sich eher lohnen, fordert der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band.

Außerdem solle ein Repa­ratur­index einge­führt werden, mit dem schon auf der Verpa­ckung auf einen Blick erkennbar ist, wie gut sich ein Produkt repa­rieren lässt. Ohne Infor­mationen über Repa­ratur­kosten und Halt­bar­keit könnten sich Verbrau­cher schwer für die nach­hal­tige Option entscheiden, argu­men­tieren die Verbrau­cher­schützer.

Laut einer Kantar-Umfrage im Auftrag des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands erwarten die Verbrau­cher nicht nur, dass ein Gerät lange hält, sondern auch, dass Ersatz­teile lang­fristig verfügbar sind, dass die Repa­ratur­kosten verhält­nis­mäßig sind und dass die Repa­ratur tech­nisch einfach zu machen ist.

Die deut­sche Indus­trie zeigt sich offen für einen Repa­ratur­index und auch für ein Recht auf Repa­ratur. Es müsse aber an die jewei­ligen Produkte ange­passt sein, erklärte der stell­ver­tre­tende Haupt­geschäfts­führer des Bran­chen­ver­bands BDI, Holger Lösch. Bei großen Haus­halts­geräten könne es ökolo­gisch sinn­voller sein, neue, ener­gie­effi­ziente Produkte zu kaufen, als alte zu repa­rieren. Wichtig sei eine EU-weite Rege­lung und das Vermeiden natio­naler Sonder­regeln.

