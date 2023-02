"Streng limitiert": Coca-Cola-Edition des realme 10 Pro 5G

Smart­phones sind beliebt, Coca-Cola ist beliebt, wieso also nicht beide Produkte vereinen? realme stellt am 10. Februar das limi­tierte Smart­phone realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition vor.

realme hat ein im wahrsten Wort­sinn erfri­schendes Smart­phone ange­kün­digt, das realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition. Am 10. Februar stellt die Oppo-Tochter die limi­tierte Fassung vor, welche in einer Koope­ration mit der Limo­naden-Marke entstand. Die Präsen­tation findet in Indien statt, ob das Cola-Handy auch anderswo erscheint, bleibt abzu­warten. Die Rück­seite mit dem Firmen­logo des Soft­drinks und die rot umran­deten Kameras heben das Handy von der Stan­dard­aus­füh­rung ab. Mögli­cher­weise wurden auch die vorin­stal­lierten Hinter­grund­bilder und Klin­gel­töne ange­passt.

"Die spru­delndste Zusam­men­arbeit aller Zeiten"

So sieht das Coca-Cola-Handy aus

Mit diesem Slogan preist realme seine Koope­ration mit Coca-Cola an. Der chine­sische Handy­her­steller und der nord­ame­rika­nische Geträn­keher­steller bringen zusammen das realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine streng limi­tierte Fassung. Nur 6000 Exem­plare sollen produ­ziert werden. Zunächst wird das Smart­phone am 10. Februar in Indien präsen­tiert. Im Rahmen eines Live-Events können mehr als 50.000 Zuschauer vor Ort sein. Eine Buchung ist auf der Webseite möglich. Mit der Regis­trie­rung nimmt man außerdem an einem Gewinn­spiel teil.

Was kann das realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition?

Zwei Drittel der Rück­seite des realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition bestehen aus dem typi­schen Logo der Limo­naden­firma. Ein weißer Schriftzug ziert einen roten Hinter­grund. Es lässt sich zwar nur die Hälfte des Marken­namens erkennen, wahr­schein­lich ist dies aber eine bewusste Design­ent­schei­dung. Links ist in einer schwarzen Leiste eine Dual-Kamera inte­griert. Beide Objek­tive sind mit einer roten Umran­dung verziert. Im Clip zum realme 10 Pro 5G Coca-Cola-Edition wird das Smart­phone aus einer Kühl­truhe entnommen. Wir würden nicht dazu raten, die Szene nach­zustellen.

Bislang ist das im November 2022 vorge­stellte Stan­dard­modell nicht bei uns erhält­lich. Dabei ist die Ausstat­tung recht ordent­lich. Es gibt ein 6,72 Zoll großes IPS LCD mit 120 Hz (Full HD+) und das SoC Snap­dragon 695 5G. Die Haupt­kamera schießt Fotos mit bis zu 108 Mega­pixeln, bei dem 2-MP-Tiefen­sensor handelt es sich eher um ein Alibi-Objektiv ohne großen Mehr­wert. Erfreu­lich ist der 5000 mAh messende Akku des Mobil­geräts. Android 13 ist stan­dard­mäßig an Bord. Die tech­nische Ausstat­tung der Coca-Cola-Edition dürfte iden­tisch zum gängigen realme 10 Pro 5G sein.

Zusammen mit Oppo und OnePlus liegt realme auf Platz vier der Hersteller.