realme GT NEO 3: Europa-Start des 150-W-Lade-Wunders

Nach dem China-Start im März kommt das welt­weit erste Smart­phone mit 150-W-Schnell­lade-Tech­nologie nun auch zu uns. Das realme GT NEO 3 ist zudem das erste Handy in Europa mit dem neuen MediaTek Dimen­sity 8100 Prozessor.

In China gibt es das realme GT NEO 3(T) schon seit März, nun soll das Lade-Wunder auch hier­zulande erscheinen. Das Beson­dere an diesem Smart­phone ist seine 150-W-UltraDart-Charge-Tech­nologie. Die ausge­klü­gelte Technik schafft es laut Hersteller, den 4500-mAh-Akku des Handys inner­halb von fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent aufzu­laden.

Ermög­licht wird das unter anderem durch Multi-Boost-Pumpen, die den Lade­strom erhöhen, was sich wiederum auf die Lade­geschwin­dig­keit auswirkt.

Prozessor bleibt auch beim Spielen cool

Der Tempe­ratur­ver­wal­tungs­algo­rithmus der UltraDart-Tech­nologie soll sicher­stellen, dass die Akku­tem­peratur während des Lade­vor­gangs auch dann unter 43 °C bleibt, wenn wir gleich­zeitig aufwän­dige Spiele zocken.

Das Ultra-Protec­tion-System soll dafür sorgen, dass die Batterie nach über 1000 voll­stän­digen Lade­zyklen noch 80 Prozent ihrer ursprüng­lichen Kapa­zität aufweist. realme GT NEO 3 in Blau

Bild: realme

Schneller als das Xiaomi 11T Pro?

Darüber, wie lange die Kraft­zelle des GT NEO 3 für eine voll­stän­dige Ladung braucht, können wir derzeit nur speku­lieren.

Zum Vergleich: Das Xiaomi 11T Pro verfügt derzeit bran­chen­weit über eine der schnellsten Lade­tech­nolo­gien. Der 5000-mAh-Akku des 11T Pro lässt sich laut Hersteller über eine 120-W-HyperCharge-Tech­nologie inner­halb von 17 Minuten auf volle 100 Prozent beladen. Das GT NEO 3 dürfte demnach noch schneller sein, zumal dessen Batterie nicht so groß ist wie die des Konkur­renten - dafür könnte sie aber even­tuell auch nicht so lange durch­halten. realme GT NEO 3 in Schwarz

Bild: realme

Europa-Premiere des MediaTek Dimen­sity 8100

Auch in puncto Prozessor feiert der realme-Neuling eine Premiere: Als erstes Smart­phone in Europa wird das Gerät von einem MediaTek-Dimen­sity-8100-Prozessor mit HyperEngine-5.0-Tech­nologie ange­trieben.

Die CPU wird unter Verwen­dung des TSMC-N5-Produk­tions­pro­zesses (5-nm-Klasse) herge­stellt und bietet eine hohe Ener­gie­effi­zienz, was sich als beson­ders vorteil­haft bei Spielen mit hoher Bild­rate erweisen soll.

GT NEO 3T kommt mit 80-W-Schnell­ladung

Neben dem GT NEO 3 stellt die Toch­ter­gesell­schaft des chine­sischen Unter­neh­mens Oppo Elec­tro­nics das GT NEO 3T vor. Dieses kommt mit einer SuperDart-Lade­tech­nologie mit 80 W, einem Snap­dragon 870 und einem Renn­fah­rer­legenden-Look daher. Zur Krea­tion limi­tierter Editionen arbei­tete realme mit Dragon Ball Z zusammen.

Naruto Limited Edition auf 5000 Stück begrenzt

realme kündigte kürz­lich zudem eine Naruto Limited Edition an, die auf welt­weit 5000 Stück begrenzt ist und für 2799 Yuan (ca. 389 Euro) mit 12 GB RAM und einem 256 GB großen Flash-Spei­cher auf den Markt kommen soll. realme GT NEO 3 - Naruto Edition

Bild: realme Der Hersteller listet die regu­läre chine­sische Version des GT NEO 3 mit Spei­cher­ver­sionen von 6 GB, 8 GB und 12 GB RAM in Kombi­nation mit einem 128 GB oder 256 GB großen Flash­spei­cher. Hinzu kommt ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflö­sung von 2412 x 1080 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Auf der Rück­seite befindet sich die Haupt­kamera mit einem 50-MP-Sensor mit f/1.9-Blende, einem 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 2-MP-Makro-Sensor. Die Punch-Hole-Kamera auf der Front löst mit 16 MP auf.

Ob diese Daten auch für die euro­päi­sche oder nur für die chine­sische Vari­ante des GT NEO 3 gelten, bleibt abzu­warten. Spätes­tens, wenn realme die neuen Modelle am 8. Juni in Berlin offi­ziell vorstellt, wissen wir Bescheid.

Momentan hält sich das Gerücht, dass das Apple iPhone 14 Max später als erwartet erscheint. Weiterhin soll es aber über ein Always-On-Display verfügen.