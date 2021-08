realme GT Master Edition kommt nach Deutschland

Die Master Edition des realme GT wurde im Juli für den chine­sischen Markt vorge­stellt. Nun kommt das Modell am 6. September auch zu uns.

realme stellte Ende Juli die realme GT Master Edition (Explorer) auf einem Event vor. Zu diesem Zeit­punkt war noch nicht klar, ob es eines der Modelle auch hier­zulande in die Laden­regale schafft.

Nun kündigt der chine­sische Smart­phone-Hersteller die realme GT Master Edition für Deutsch­land an. Am 6. September will realme das Modell zu uns bringen.

Eckdaten der Master Edition

realme GT Master Edition

Bild: realme Offi­zielles Bild­mate­rial gab es bereits beim Launch vor gut einem Monat zu sehen. Dieses zeigt ein schi­ckes Smart­phone mit schlanken Display­rän­dern und einem Punch Hole. Die Rück­seite präsen­tiert ein prägnantes Koffer-Design. Das soll nicht nur stylish aussehen, sondern auch für eine gute Grif­fig­keit sorgen. Die Optik stammt aus der Feder des Indus­trie­desi­gners Naoto Fuka­sawa, der sich mit seiner Signatur auf der Rück­seite verewigt hat.

Unter der Haube werkelt ein Snap­dragon 778G 5G von Qual­comm, das AMOLED unter­stützt Bild­wie­der­hol­raten von bis zu 120 HZ und die Triple-Kamera verfügt über einen 64-Mega­pixel-Sensor. Hervor­zuheben ist auch der 4300 mAh fassende Akku, der mit 65 W schnell wieder aufge­laden werden kann.

Details zu Preisen und Verfüg­bar­keit für Deutsch­land wurden noch nicht verraten. Das realme GT in der Master Edition soll aber vergleichs­weise günstig werden. Orien­tie­rung bieten die Preise für den Heimat­markt. Umge­rechnet kostet das realme GT Master Edition demnach 314 Euro. Realis­tisch könnten Preise von 349 Euro oder 399 Euro je nach ange­botenen Spei­cher­aus­füh­rungen für Deutsch­land sein.

Abge­speckt, nicht aufge­wertet

Inter­essan­ter­weise sugge­riert die Master Edition irgend­einen Zusatz zum regu­lären realme GT 5G, das bereits hier­zulande erhält­lich ist. Tatsäch­lich ist aber das realme GT unter anderem mit dem leis­tungs­stär­keren Snap­dragon 888 das besser ausge­stat­tete Modell. Die Markt­preise für das realme GT mit 128 GB liegen derzeit bei rund 456 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Wenn die endgül­tigen Preise für die Master Edition veröf­fent­licht wurden, muss man schauen, ob sich nicht ein mögli­cher Aufpreis für das regu­läre realme GT lohnen könnte.

