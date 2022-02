realme: Schnellstes Ladegerät mit 125-W-Technologie

Während Samsung beim Galaxy S22 und Galaxy S22 Ultra Akku­ladungen bis 45 W bewirbt, geht es bei einigen Konkur­renten aus China deut­lich schneller. So bietet OnePlus neue Mittel­klasse Nord CE 2 5G 65 W, das bislang nur in China erhält­liche OnePlus 10 Pro sogar 50 W ohne Kabel und 80 W über ein kompa­tibles Netz­teil.

Smart­phone-Hersteller realme kündigt eine noch­mals höhere Lade­geschwin­dig­keit an. "Die welt­weit schnellste Smart­phone-Lade­tech­nologie" soll in der kommenden Woche im Rahmen des Mobile World Congress 2022 in Barce­lona der Öffent­lich­keit präsen­tiert werden.

Smart­phone-Lade­gerät sprengt Grenzen

realme kündigt Lauch-Event zum MWC an

Bild: realme Bereits im Sommer 2020 kündigte realmes Konzern-Kollege Oppo schnelle Akku­ladungen mit 125 W an. In Serie ist diese Ausgangs­leis­tung bei Oppo aber noch nicht gegangen. Bislang mit High-End-Ladung erhält­lich ist das Xiaomi 11T Pro, dessen Akku sich mit 120 W wieder befüllen lässt. Laut Hersteller soll der Strom­spei­cher des Handys von 0 auf 100 Prozent in 17 Minuten wieder aufge­laden werden können. Das ist eine gute Orien­tie­rung, um sich die Geschwin­dig­keit der 125-W-Tech­nologie von realme vorstellen zu können.

realme will die schnelle Lade­tech­nologie in einer Woche auf dem Mobile World Congress 2022 in Barce­lona vorstellen. Davon profi­tieren soll die GT-Serie. Gleich­zeitig ist auch die Rede davon, dass das GT 2 Pro eben­falls im Rahmen der Tech­nik­messe für den euro­päi­schen Markt vorge­stellt werden soll.

Bei dem realme GT 2 Pro handelt es sich um ein Smart­phone-Modell, das bereits Anfang Januar für den chine­sischen Markt gelauncht wurde. Der 5000 mAh große Akku lässt sich aber "nur" mit 65 W wieder aufladen. Es ist also davon auszu­gehen, dass die 125-W-Lade­tech­nologie erst in einem kommenden Modell von realme Einzug erhält, weil es unwahr­schein­lich ist, dass das realme GT 2 Pro für China und Europa mit unter­schied­lichen Lade­tech­nolo­gien ausge­stattet ist. Weiterhin wird auch das realme GT 2 Pro für Europa mit dem aktu­ellsten Ober­klasse-Chip Snap­dragon 8 Gen 1 von Qual­comm bestückt sein.

Das Galaxy S22 Ultra ist Samsungs aktu­elles Premium-Flagg­schiff im Gewand eines Galaxy Note mit Einga­bestift, für den es einen Platz im Gehäuse gibt. Wie sich das Samsung Galaxy S22 Ultra in der Praxis geschlagen hat, haben wir für Sie in einem ersten Test heraus­gefunden.