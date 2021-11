realme GT Neo 2: Flaggschiff mit Early-Bird-Rabatt verfügbar

realme ist in Release-Laune. Aktuell will sich der Hersteller aus China mit neuen Einsteiger-Smart­phones und einem Tablet hier­zulande profi­lieren. Das Mittel­klasse-Flagg­schiff realme GT Neo 2 wird derzeit mit einem großen Rabatt ange­boten.

realme ist für vergleichs­weise güns­tige Smart­phone-Modelle bekannt. Ein Modell ist das realme GT Neo 2, das mit einer top Ausstat­tung lockt. Für Leis­tung sorgt ein Snap­dragon 870 mit 5G-Unter­stüt­zung, ein AMOLED mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate und schnelles Aufladen des Akkus mit 65 W sowie eine Kamera, die mit einem 64-Mega­pixel-Sensor über­zeugen will. Die tatsäch­liche Leis­tung lässt sich zwar nur in einem Praxis­test über­prüfen. Die Prognose ist aber sehr gut, dass das realme GT Neo 2 nicht für böse Über­raschungen sorgen dürfte.

Das Modell wird in zwei Versionen ange­boten, mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität sowie in der Konfi­gura­tion mit 12 GB/256 GB. Der Hersteller empfiehlt 449,99 Euro bezie­hungs­weise 549,99 Euro. Bis zum 29. November gelten Early-Bird-Ange­bote mit einem satten Rabatt, unter anderem bei dem Händler Amazon.

realme GT Neo 2 mit ordent­lichem Rabatt

realme GT Neo 2

Bild: realme Das realme GT Neo 2 mit 128 GB internem Spei­cher kostet derzeit 369 Euro (unter anderem bei Amazon). Vergli­chen mit der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ist das ein Rabatt in Höhe von rund 91 Euro. Die Vari­ante mit mehr Spei­cher kostet im Rahmen der Early-Bird-Ange­bote 449 Euro (unter anderem bei Amazon), was im Vergleich mit der UVP einem Rabatt in Höhe von rund 101 Euro entspricht.

Die Ange­bote sind zum Stand jetzt konkur­renzlos. Es ist zu erwarten, dass nach länger Markt­prä­senz die Preise für das realme GT Neo 2 purzeln werden. Sollte das Preis­niveau der aktu­ellen Ange­bote erreicht werden, dürfte aller­dings noch Zeit vergehen. Das realme GT Neo 2 wird in den Farb­optionen "NEO Grün", "NEO Schwarz" und "NEO Blau" ange­boten.

realme bringt auch das Tablet namens "realme Pad" auf den Markt. Das Modell wurde im September in Indien vorge­stellt und kommt nun zum Preis von ab rund 240 Euro nach Europa. Details zum Tablet lesen Sie in einer weiteren News.

