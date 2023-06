realme verabschiedet sich ebenfalls aus Deutschland

Es war nur eine Frage der Zeit, bis realme die Konse­quenzen des Nokia-Patent­streits in Deutsch­land zu spüren bekommt. Nun ist der Tag gekommen, auch die Oppo-Tochter gibt das Geschäft in unseren Gefilden zumin­dest temporär auf. Die Mutter­firma BBK Elec­tro­nics konnte sich also bislang nicht mit dem finni­schen Netz­werk­aus­rüster einigen. Somit entfallen wohl neue Smart­phones wie das realme 11, realme 11 Pro und realme 11 Pro+ für den deut­schen Markt. Händler dürften wiederum ange­halten werden, den Verkauf von realme-Handys zu stoppen.

Verkaufs­verbot: Jetzt hat es auch realme erwischt

Das realme 11

realme Das chine­sische Unter­nehmen BBK Elec­tro­nics besitzt viele bekannte Marken, darunter Oppo, OnePlus, Vivo und realme. Seit einiger Zeit herrscht ein Konflikt zwischen dieser Firma und Nokia. Mobil­funk­patente wurden ohne Rech­tever­län­gerung weiter­ver­wendet. Das sieht Nokia natür­lich nicht gerne, weshalb bis zu einer Eini­gung der Verkauf von Mobil­geräten der betref­fenden Firmen gestoppt werden soll. Explizit geht es um die Veräu­ßerung in Deutsch­land. Ende Mai berich­teten wir darüber, dass Händler Oppo-Handys aus dem Sorti­ment nehmen müssen. Jetzt geht es realme an den Kragen.

Die Kollegen von Chip konnten in Erfah­rung bringen, dass realme das Deutsch­land­geschäft einschränkt. Man habe sich intern beraten und aufgrund der anhän­genden Nokia-Klage beschlossen, die Akti­vitäten bei uns zu verlang­samen. Ganz aufge­geben hat realme den deut­schen Sektor aber nicht. Derzeit würde man auf posi­tive Nach­richten bezüg­lich Lizenz­ver­hand­lungen mit Nokia warten. Bis es zu einer Eini­gung kommt, will realme sein Budget in andere euro­päi­sche Regionen stecken.

Wohl kein realme 11 für Deutsch­land

Vergan­genen Monat stellte die Oppo-Tochter sein neues Smart­phone-Trio bestehend aus realme 11, realme 11 Pro und realme 11 Pro+ vor. Hierbei handelt es sich um Mittel­klas­semo­delle zu erschwing­lichen Preisen. Helle AMOLED-Displays mit Full HD+, Aktua­lisie­rungs­raten mit bis zu 120 Hz und ein 5000-mAh-Akku lassen aufhor­chen. Während es das realme 10 nach Deutsch­land schaffte, sieht es aufgrund der aktu­ellen Sach­lage für die Reihe realme 11 düster aus. Falls großer Bedarf besteht, könnte man sich ein Modell aber beispiels­weise aus Nach­bar­län­dern wie Spanien, Italien und Polen impor­tieren.

Vivo been­dete das Deutsch­land­geschäft kürz­lich aus denselben Gründen wie seine Schwes­ter­firmen.