Realme C55: Einsteiger-Handy mit "Dynamic Island"

In einem Live-Video stellte Realme sein C55 nun auch in Indien vor. Die "Mini Capsule" im Display erin­nert an Apples "Dynamic Island".

Während das Realme C55 in Indo­nesien bereits seit dem 8. März über die Laden­theken geht, hat der chine­sische Hersteller seinen Neuling nun auch im Rahmen eines Live-Webcasts in Indien vorge­stellt. Die Toch­ter­firma von Oppo bewirbt den Andro­iden als "the bench­mark of the entry-level cham­pion" und will damit offenbar die Mess­latte für Einsteiger-Smart­phones höher legen. Realme C55 - Dual-Kamera

Bild: Realme

Mini Capsule: "Dynamic Island" mit (starken) Einschrän­kungen

Tatsäch­lich hat das Realme C55 einige inter­essante Features zu bieten, allen voran die "Mini Capsule", eine Art pillen­för­mige Insel im oberen Display­abschnitt, die von der Selfiecam ausgeht. Beim Design-Konzept wurde Realme vermut­lich vom iPhone 14 Pro (Max) inspi­riert, bei dem das Feature aller­dings "Dynamic Island" heißt und die Front­kamera optisch mit den Sensoren verbindet.

Während die Dynamic Island des iPhones Status­infor­mationen und Schnell­zugriffe auf Apps oder den Music-Player bietet, dient die Mini Capsule des C55 in erster Linie der Anzeige des Daten­ver­brauchs, des Akku­lade­stands oder der erreichten Ziele aus der Fitness-App. Somit stellt die dyna­mische "kleine Kapsel" eine sehr abge­speckte Version der Dynamic Island mit frag­wür­digem Nutzen dar, da einige der dort einge­blen­deten Infor­mationen ohnehin in der Status­leiste ange­zeigt werden oder ebenso schnell über entspre­chende Widgets bezogen werden können. Realme C55 - Mini Capsule

Bild: Realme

6,72-Zoll-Display mit 90 Hz

Mit einer Bild­schirm­dia­gonale von 6,72 Zoll, einer 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate und einer Auflö­sung von 2400 x 1080 Pixel kommt das IPS-Display des C55 daher. Als Bild­schirm­hel­lig­keit nennt Realme 680 Nits.

Dank eines Display-zu-Körper­ver­hält­nisses von 91,4 Prozent wirken die Display­ränder bis auf ein etwas brei­teres Kinn relativ schmal. Das 7,89 mm schlanke und 189,5 g schwere Gerät kommt in den Farb­tönen Rainy Night oder Sunshower.

MediaTek Helio G88 und bis zu 8 GB RAM

Den Antrieb über­nimmt der durch­schnitt­lich schnelle MediaTek-Helio-G88-Chip, der im 12-nm-Verfahren gefer­tigt wird. Als Grafik­ein­heit kommt eine ARM-Mali-G52-GPU zum Einsatz. In Indo­nesien stehen dem Prozessor wahl­weise 6 GB oder 8 GB RAM zur Seite, in Indien wird zusätz­lich eine 4-GB-Vari­ante ange­boten. Bei der Größe des internen Spei­chers gibt es eben­falls stand­ort­bedingte Unter­schiede: Während das Realme C55 in Indo­nesien mit 128 GB oder 256 GB kommt, wird es in Indien eine Version mit 64 GB und eine weitere mit 128 GB geben. Der Flash-Spei­cher lässt sich mittels MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erwei­tern.

Auf der Rück­seite des Einsteiger-Phones sitzt die Dual-Kamera mit zwei großen Objek­tiven, die einen 64-MP-Weit­win­kel­sensor mit AI sowie einen 2-MP-Tiefen­sensor beher­bergen. Im Punch-Hole auf der Front arbeitet eine 8-MP-Selfiecam. Die Ener­gie­ver­sor­gung wird von einem 5000-mAh-Akku gewähr­leistet, der sich mit 33 W aufladen lässt.

In einem Live-Stream auf YouTube stellt Realme das C55 in Indien vor

Preise und Verfüg­bar­keit

Zur weiteren Ausstat­tung gehören ein seit­lich ange­brachter Finger­abdruck­sensor, ein USB-Typ-C-Steck­platz, ein 3,5-mm-Audio-Anschluss, Blue­tooth 5.2, ein Einschub für zwei Nano-SIM-Karten und eine MicroSD-Karte und natür­lich WiFi und GPS. Auf 5G muss man beim Realme C55 aller­dings verzichten. Das Device läuft ab Werk mit Android 13 und der Benut­zer­ober­fläche Realme UI 4.0.

Für die Spei­cher­vari­ante mit 6 GB RAM und 128 GB Flash-Spei­cher zahlen Kunden in Indo­nesien umge­rechnet etwa 152 Euro; mit 8 GB RAM und einem 256 GB großen internen Spei­cher kostet das C55 dort rund 182 Euro. In Indien bewegt sich der Preis je nach Spei­cher­aus­stat­tung zwischen 124 und 157 Euro. Der Verkauf startet dort am 28. März. Ein Markt­start in Europa wurde von Realme zwar noch nicht offi­ziell bestä­tigt, ist aber ziem­lich wahr­schein­lich. Laut eines Tweets von Sudhanshu Ambhore soll es hier­zulande preis­lich bei 240 Euro losgehen.

