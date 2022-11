Realme C33: Einsteiger mit 50-MP-Kamera & 5000-mAh-Akku

Nach dem C30 und C35 bringt Realme ein weiteres güns­tiges Einsteiger-Smart­phone mit der Bezeich­nung C33 auf den Markt, das Stärken, jedoch auch Schwä­chen aufweist.

6,5-Zoll-IPS-Display und 5000-mAh-Akku

Der Androide wartet mit einem 6,5 Zoll großen IPS-LCD-Screen mit einer Auflö­sung 1600 mal 720 Pixeln (270 ppi) und einer Hellig­keit von 400 Nits auf, was zwar nicht berau­schend, aber der Preis­klasse ange­messen ist. Realme C33 mit einer 50-MP-Kamera und einem 5000-mAh-Akku

Bild: Realme Unter der Haube des C33 werkelt ein Unisoc-T612-Prozessor mit acht Kernen, der im 12-nm-Verfahren produ­ziert wird. Als Grafik­ein­heit kommt eine Mali-G57-GPU zum Einsatz. Hier­zulande geht der Realme-Neuling mit 4 GB RAM und einem 64 GB großen Flash-Spei­cher an den Start, der sich mittels MicroSD-Karte erwei­tern lässt. Als Plus­punkt gilt der 5000-mAh-Akku, mit dem man lässig durch den Tag kommen sollte.

50-MP-Haupt­kamera mit Tiefen­sensor

Bei der 50-MP-Kamera legt Realme laut eigener Angabe beson­deren Wert auf eine Opti­mie­rung der Bild­qua­lität bei Über­belich­tungs­berei­chen oder hell beleuch­teten Hinter­gründen. Dem 50-MP-Weit­win­kel­sensor stehen ein 0,3-MP-Tiefen­sensor mit f/2.8-Blende und ein LED-Blitz zur Seite.

Die Sensoren der Haupt­kamera bringt Realme in zwei runden Erhe­bungen auf der wahl­weise in Sandy Gold oder Night Sea schim­mernden Rück­seite unter, während sich die 5-MP-Selfiecam in einer Tropfen-Notch über dem Display befindet.

Nur Micro-USB statt USB-Type-C

Mit 164,2 mal 75,7 mal 8,3 mm präsen­tiert sich das Realme C33 als relativ großes, aber schlankes Gerät, das mit 187 Gramm auf die Waage drückt. Den Finger­print­sensor finden Sie in der Home-Taste am rechten Gehäu­serand, an dem sich auch die Laut­stär­kewippe befindet.

Am unteren Rahmen sitzt ein 3,5-mm-Audio­anschluss neben einem - und hier kommen wir zum Minus­punkt – schon fast vergessen geglaubten Micro-USB-Anschluss sowie einem Laut­spre­cher­gitter. Ein USB-Type-C-Anschluss sollte mitt­ler­weile eigent­lich auch bei Einstiegs­geräten als Stan­dard gelten. Realme C33 in Sandy Gold und Night Sea

Bild: Realme NFC verbaut Realme bei diesem Smart­phone nicht, und auch auf 5G muss der Nutzer verzichten, dafür gibt es jedoch Blue­tooth 5.0, WiFi, eine Gesichts­erken­nung sowie GPS. Werks­seitig läuft das Smart­phone mit Android 12 und der Realme-UI-S-Benut­zer­ober­fläche.

Das Realme C33 ist ab sofort bei diversen Part­ner­händ­lern von Realme wie Expert, Euro­nics, MSD, ENO zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 169 Euro erhält­lich. Bei MSD soll das Realme C33 in einer Promo­aktion nur 159 Euro kosten.

