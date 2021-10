realme C11 2021: Budget-Einsteiger mit Akku-Fokus

realme bezeichnet sich gerne als "die am schnellsten wach­sende Smart­phone-Marke der Welt" und ist mitt­ler­weile auch stark hier­zulande aktiv. Das Port­folio des Smart­phone-Herstel­lers bewegt sich in der Regel im Einsteiger- und Mittel­klasse-Bereich. Ein sehr güns­tiges neues Modell ist das realme C11 2021, das insbe­son­dere preis­bewusste Smart­phone-Nutzer anspre­chen will. Ein "wahrer Allrounder in der Einstiegs­klasse und wie für junge Kunden gemacht" soll es sein.

Das realme C11 2021 ist ab sofort beim Händler-Duo MediaMarkt und Saturn erhält­lich. Die UVP liegt bei 109 Euro. Käufer bekommen ein solide anmu­tendes Gesamt­paket, das für die Smart­phone-Stan­dards ausrei­chen sollte.

realme C11 2021: Details

realme C11 2021

Bild: realme Beim C11 2021 setzt realme auf einen starken Akku mit 5000 mAh Kapa­zität. Damit dürfte das Smart­phone auch aufgrund seiner weniger anspruchs­vollen Hard­ware eine vergleichs­weise gute Akku­lauf­zeit haben. Features wie ein "Ultra Spar Modus" sollen die Lauf­zeit weiter verlän­gern, in dem auch bei fast leerem Akku Grund­funk­tionen von sechs wich­tigen Apps aufrecht­erhalten werden. "App Quick Freeze" soll den Strom­ver­brauch von Apps, die im Hinter­grund laufen, redu­zieren, um die Akku­lauf­zeit zu erhöhen. Das realme C11 2021 könnte sich demnach auch als Zweit­gerät auf diversen Touren eignen, wenn man nicht viele Möglich­keiten hat, den Akku wieder aufzu­laden. Das bleibt aber nur eine Mutma­ßung. Genaueres kann nur ein ausführ­licher Test bestä­tigen.

Das Display des realme C11 2021 ist 6,5 Zoll groß, bietet damit also genü­gend Fläche für Smart­phone-Anwen­dungen, bei denen eine größere Diago­nale vorteil­haft ist. Unter der Haube schlum­mern ein nicht näher spezi­fizierter Octa-Core-Prozessor, 2 GB Arbeits­spei­cher und 32 GB interne Spei­cher­kapa­zität, die um bis zu 256 GB erwei­tert werden kann.

realme betont die Gaming-Perfor­mance des C11 2021. Damit soll ein "reibungs­loses Spiel­erlebnis" möglich sein. Konkrete Titel werden nicht genannt. Die tatsäch­liche Perfor­mance für aufwen­dige mobile Spiele bleibt abzu­warten. Darüber hinaus ist das realme C11 2021 spritz­was­ser­geschützt.

