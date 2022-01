Neuer Flaggschiffkiller? realme 9 Pro+ in den Startlöchern

realme könnte bald wieder mit einem Mittel­klasse-Flagg­schiff auf sich aufmerksam machen. Der Smart­phone-Hersteller aus China hatte in der Vergan­gen­heit immer wieder Modelle auf den Markt gebracht, die mit Premium-Ausstat­tung zu teils vergleichs­weise sehr güns­tigen Preisen beworben worden. Ein Beispiel dafür ist das realme 8 Pro aus dem vergan­genen Früh­jahr, das mit einer 108-Mega­pixel-Kamera ausge­stattet ist und mit einem Preis von unter 300 Euro an den Start ging.

Poten­zieller Nach­folger ist das realme 9 Pro+, von dem jetzt Spezi­fika­tionen und Render­bilder geleakt worden sind. Das realme 9 Pro+ verspricht eine gute Ausstat­tung, über das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis kann bislang aber nur gerät­selt werden. Es ist aber zu erwarten, dass sich realme auch mit dem neuen Modell seiner Preis-Politik treu bleibt.

realme 9 Pro+: Das soll drin stecken

Renderbild vom realme 9 Pro+

Bild: @OnLeaks x @Smartprix "realme 9 Pro+" - die Modell­bezeich­nung klingt mächtig. So wie die eines Huawei P40 Pro+. Man muss nicht zwangs­weise nur aufgrund des Namens Flagg­schiff-Niveau erwarten. Schaut man sich die Spezi­fika­tionen des realme 9 Pro+ an, schrauben diese aber die Erwar­tungen höher.

Die poten­ziellen Daten zum realme 9 Pro+ teilt jetzt das Online-Portal Smart­prix in Zusam­men­arbeit mit dem bekannten Leaker Steve H. McFly (@OnLeaks).

Die Render­bilder zeigen ein modern anmu­tendes Smart­phone-Modell mit schmalen Display­rän­dern und Punch Hole. realme scheint sich im Gegen­satz zu vielen Konkur­renten auf die Plat­zie­rung des Selfie­kame­ralochs in der linken Ecke statt in der Mitte fest­legen zu wollen. Weiterhin sieht es ein biss­chen so aus, als wären die Seiten des Displays abge­rundet. Ein Curved-Design ist durchaus denkbar. Einst ein Merkmal von High-End-Smart­phones mit entspre­chender Preis­gestal­tung könnte das Design künftig auch seinen Weg in güns­tigere Smart­phone-Modelle finden.

Das Display des realme 9 Pro+ soll 6,43 Zoll groß, vom Typ AMOLED mit FHD+-Auflö­sung und 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate sein. Damit spielt es bei der Größe beispiels­weise in einer Liga mit dem Samsung Galaxy S21 FE (6,4 Zoll).

Leis­tung soll dem realme 9 Pro+ ein Dimen­sity 920 5G SoC von MediaTek bringen. Im Namen steckt die Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­stan­dards schon drin.

Triple­kamera mit 50 Mega­pixel

Die rück­sei­tige Kamera ist auf den Render­bil­dern bereits ins Licht gerückt. Ein Sensor soll mit 50 Mega­pixel auflösen. "OIS" deutet auf eine opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung hin (Optical Image Stabi­liza­tion). Zum hoch­auf­lösenden Sensor sollen sich nicht näher defi­nierte Sensoren mit 8 Mega­pixel und 2 Mega­pixel gesellen. Die 50-MP-Kamera soll aber über einen Sony-Sensor verfügen. Bei der Front­kamera wird von einem Sensor mit 16 Mega­pixel Auflö­sung ausge­gangen.

Weiterhin könnte das realme 9 Pro+ einen Akku mit 4500 mAh haben, der auch schnelles Laden unter­stützt. Wie hoch die Ausgangs­leis­tung sein soll, wird nicht verraten. Spei­cher­vari­anten sollen bis zu 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Kapa­zität bereit­stellen.

realme 9 Pro+ bald auch in Deutsch­land

Im Bericht schreibt Smart­prix, dass die realme-9-Serie aus realme 9 Pro und realme 9 Pro+ bald in Indien einge­führt werden soll. Der Twitter-Kanal realme_Deutsch­land hat jüngst ein Teaser zum realme 9 Pro+ gezwit­schert, was darauf hindeutet, dass die neue Serie auch bald hier­zulande einge­führt werden könnte.

