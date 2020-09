realme: Smartphone-Feuerwerk für Europa angekündigt

Oppos Unter­marke realme trat auf der dies­jäh­rigen IFA sehr ambi­tio­niert auf. Selbst­bewusst präsen­tierte das Unter­nehmen nicht nur die Errun­gen­schaften in der noch jungen Firmen­geschichte, sondern stellte auch einige weitere große Ziele in Aussicht. So möchte realme bis Ende 2021 unter den Top 5 Smart­phone-Brands in Europa gehören und auch mit AIoT durch­starten.

Viele der ange­kün­digten Produkte haben noch kein konkretes Release­datum, sollen aber auch nicht mehr solange auf sich warten lassen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Smart­phones des Herstel­lers auf den Markt kommen, die den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützen.

Wir fassen die Neuan­kün­digungen von realme im folgenden Bericht zusammen.

Smart­phone-Offen­sive: realme 7 (Pro), Narzo, X7 (Pro), V3 und V5

realme 7 und 7 Pro

Bild: teltarif.de Hier­zulande ist realme für vergleichs­weise güns­tige Smart­phones mit Premium-Features bekannt. Wir konnten bereits in der jüngeren Vergan­gen­heit Modelle wie realme X3 SuperZoom, realme X50 Pro und realme 6 (Pro) testen.

Nun soll es bald neuen Smart­phone-Stoff für die Unge­dul­digen geben. realme 7 und realme 7 Pro sind die beiden Frisch­linge, die in dieser Woche bereits in Indien vorge­stellt wurden. Beide Modelle besitzen ein 6,4-Zoll-SuperAMOLED-Panel, nur das Display des Pro-Modells hat eine höhere Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz. Das realme 7 arbeitet mit einem Helio-G95-Prozessor von MediaTek, das Pro-Modell mit einem Snap­dragon 720G von Qual­comm. Statt eines physi­schen Finger­abdruck­sen­sors wie beim realme 7 besitzt das realme 7 Pro einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display. realme X7 und X7 Pro

Bild: teltarif.de Das Punch-Hole-Front­kamera-Design ist bei beiden Modellen gleich, die Auflö­sung beträgt 32 Mega­pixel. Im Gegen­satz zur 48-Mega­pixel-Haupt­kamera beim realme 7 verfügt das realme 7 Pro über einen 64-Mega­pixel-Sensor.

Beide Smart­phones haben einen Akku mit 5000 mAh Kapa­zität verbaut, aber nur der Spei­cher des Pro-Modells lässt sich mit 65 Watt schnell wieder aufladen, der Akku des realme 7 kann mit maximal 30 Watt schnell wieder befüllt werden.

Für Zocker soll es bald eine Reihe namens "Narzo" geben. realme kündigte die beiden Modelle "Narzo 10" und "Narzo 10A" an. Beide haben eine 6,5 Zoll großes Display mit mittiger Wasser­tropfen-Notch und einen Akku mit 5000 mAh Kapa­zität. Nur der Akku des Narzo 10 lässt sich mit 18 Watt schnell wieder aufladen. Im Narzo 10 arbeitet zudem ein Helio-G80 statt eines G70 beim Narzo 10A sowie eine 40-Mega­pixel-Quad­kamera statt einer Triple­kamera. realme Narzo 10 und 10A

Bild: teltarif.de Die ange­kün­digten Modelle mit 5G-Unter­stüt­zung heißen "X7" und "X7 Pro". Wie bei den anderen Geräten gibt es auch bei der X-Serie Unter­schiede in der Ausstat­tung. Das realme X7 verfügt über einen Akku mit 4300 mAh, 200 mAh mehr gibt es beim Pro-Modell. Mit 65 Watt schnell aufladen lassen sich aber beide. Weiter gibt es jeweils eine 64-Mega­pixel-Quad­kamera - beim Pro-Modell mit Sony-Sensor - sowie eben­falls beim X7 Pro ein Display mit 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Um die 5G-Unter­stüt­zung zu gewähr­leisten, setzt realme auch bei der X-Serie auf (unter­schied­liche) "Dimen­sity"-Prozes­soren von MediaTek.

Die V-Serie, bestehend aus dem "realme V3" und "realme V5" unter­stützt eben­falls 5G mit MediaTek-CPUs. Im Gegen­satz zum V3 verfügt das V5 über ein 90-Hz-Display, 30 Watt statt 18 Watt schnellem Laden des 5000-mAh-Akkus sowie über eine 48-Watt-Quad­kamera statt einer 13-Mega­pixel-Triple­kamera. realme V3 und V5

Bild: teltarif.de

AIoT: Smarte Kamera und Leucht­mittel

Die "realme Smart Cam 360" soll das erste AIoT-Produkt des Herstel­lers sein. Die Kamera soll als 360-Grad-Über­wachungs­system mit auto­mati­scher Bewe­gungs­erken­nung ihren Zweck erfüllen. Prak­tisch ist die Unter­stüt­zung einer microSD-Karte mit 128 GB Spei­cher, sodass die Full-HD-Aufnahmen auf dem Gerät bleiben und nicht in einer Cloud landen.

Bei der "realme Smart Bulb" handelt es sich um ein smartes Leucht­mittel, das bald in Europa auf den Markt kommen soll. Der Hersteller verspricht eine Lebens­dauer von 13 Jahren.

ANC-Earphones, Smart­watch und TV-Gerät

realme Watch S S Pro

Bild: teltarif.de realme arbeitet nicht nur an Smart­phones und AIoT-Produkten, sondern auch an Earphones mit aktiver Geräusch­unter­drü­ckung. Auf der Pres­sekon­ferenz waren Bilder von den "realme Buds Air Pro" sowie den "realme Buds Wire­less Pro" zu sehen - eine Ausfüh­rung mit Bügel, der um den Nacken gelegt werden kann.

Mit der "realme Watch S Pro" und dem "realme Smart TV 55"" kündigte das Unter­nehmen auch eine Smart­watch mit rundem AMOLED-Panel-Design sowie ein TV-Gerät mit 55-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale an.

