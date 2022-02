Streaming: realme 4K Smart TV Stick jetzt auch für Europa

Mit dem realme 4K Smart TV Stick hat es ein neues Multi­media­gerät zu uns nach Europa geschafft. Der Strea­ming-Dongle lässt sich ab sofort von der Hersteller-Webseite aus ordern. Unter anderem belie­fert das Unter­nehmen Deutsch­land und die Nieder­lande. Mit einem Preis von 69,99 Euro zählt der Stick zu den teureren Vertre­tern. Er muss sich also mit dem Chro­mecast mit Google TV messen. In puncto Ausstat­tung gibt es auch viele Paral­lelen zwischen den beiden Geräten. So finden sich beispiels­weise 4K-Unter­stüt­zung (bis zu 60 FPS), HDR+-Kompa­tibi­lität und Sprach­steue­rung wieder.

Premium-Strea­ming-Stick von realme ist da

So sieht der realme-Streaming-Stick aus

realme realme kennt man haupt­säch­lich als ehema­liges Toch­ter­unter­nehmen von Oppo. Seit fast vier Jahren agiert die Marke eigen­ständig. Neben Smart­phones hat der Konzern auch andere Elek­tronik­geräte im Port­folio, wie etwa neuer­dings den realme 4K Smart TV Stick. Der Name ist bei diesem Produkt Programm, Käufer erhalten ein Strea­ming-Device im bekannten USB-Stick-Form­faktor mit HDMI-Port für den Anschluss an den heimi­schen Fern­seher. Apropos HDMI: realme spen­dierte den Anschluss in der flotten Version 2.1. Inter­essant muten die publi­zierten Test­ergeb­nisse an.

So hat realme seinen Dongle 144 Stunden hohen Tempe­raturen ausge­setzt, ihn einem Sturz­test von einem Meter unter­zogen, ihn 1000 Mal vom TV getrennt und wieder ange­schlossen sowie 50.000 Tasten­drücke der Fern­bedie­nung prak­tiziert. Das Gerät scheint also durchaus belastbar zu sein. Auf der Fern­bedie­nung finden sich über­dies 14 Buttons, beim Chro­mecast mit Google TV gibt es nur zehn. Ein Schnell­zugriff für Amazon-Prime und einem Musik-Strea­ming-Dienst wurden ergänzt. Außerdem gibt es Laut­stär­ketasten. Dank Google TV lassen sich zahl­reiche Android-Apps verwenden, oben­drein ist eine Sprach­steue­rung via Google Assistant gegeben.

Preis und Verfüg­bar­keit des realme Strea­ming-Sticks

Bislang konnten wir den Multi­media-Dongle nur auf der Hersteller-Webseite finden. Von dort aus lässt er sich in die euro­päi­schen Länder Deutsch­land, Nieder­lande, Belgien, Luxem­burg und Portugal liefern. Der Kosten­faktor liegt bei 69,99 Euro und damit auf einem Niveau mit der Google-Konkur­renz. Zwar gibt realme an, dass erst ab 70 Euro keine Versand­gebühren berechnet werden, als wir das Produkt probe­weise in den Einkaufs­korb legten, wurde aber dennoch keine Liefer­pau­schale erhoben. Der Hersteller drückt also bei dem einen fehlenden Cent ein Auge zu.

