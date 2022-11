Realme 10 Pro (+): Globaler Start im Dezember

Realme kündigt den welt­weiten Start des 10 Pro und 10 Pro+ für den Dezember an. Die Smart­phones kommen mit einer 108-MP-Haupt­kamera und einem gekrümmten 120-Hz-Display.

Die kürz­lich in China vorge­stellte Realme-10-Pro-Serie wird am 8. Dezember welt­weit debü­tieren. Realme erwähnt in seiner Vorankün­digung nur die Pro-Modelle, sprich das 10 Pro+ und 10 Pro, sodass wir davon ausgehen, dass die Basis-Version alias 10 5G erst später nach­rücken wird. Die globale Vari­ante des Realme 10 4G hatte der Hersteller bereits vor dem China-Start präsen­tiert.

Realme kündigt seine 10-Pro-Serie auf Twitter an

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Realme 10 Pro+: Erstes Smart­phone mit Dimen­sity 1080

Das Realme 10 Pro+ kommt als welt­weit erstes Smart­phone mit dem im N6-Verfahren gefer­tigten MediaTek Dimen­sity 1080 auf den Markt, der in diesem Fall mit 8 GB oder 12 GB RAM zusam­men­arbeitet. Der interne Spei­cher des Handys fasst 256 GB und lässt sich mittels MicroSD-Karte erwei­tern.

Ferner bietet der Nach­folger des Realme 9 Pro+ ein 6,7 Zoll großes FHD+-Super-AMOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz und einer 2160-Hz-Dimm­tech­nologie. Der Bild­schirm des Andro­iden krümmt sich zu den Seiten hin um 61 Grad und beinhaltet einen Loch­aus­schnitt für die 16-MP-Selfie­kamera. Realme 10 Pro+

Bild: Realme Auf der Rück­seite befindet sich eine Drei­fach­kamera mit einem 108-MP-Sensor mit f/1,75-Blende, einem 8-MP-Ultra­weit­win­kel­objektiv sowie einem 2-MP-Sensor.

Auf dem Realme 10 Pro+ läuft Android 13 mit der Benut­zer­ober­fläche Realme UI 4.0. Ein linearer X-Achsen-Vibra­tions­motor mit 4D-Spie­levi­bra­tion soll für ein eindrucks­volles Gaming-Erlebnis sorgen. Zur weiteren Ausstat­tung gehören ein Finger­abdruck­sensor, 5G, Dual­band-WLAN, Blue­tooth, GPS sowie ein USB-Type-C-Anschluss. Der 5000-mAh-Akku des Tele­fons lässt sich mit 67 W aufladen.

Realme 10 Pro: 108-MP-Kamera und Snap­dragon 695

Das Realme 10 Pro trumpft mit einem 6,72-Zoll-FHD+-LCD-Display mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz und einer Hellig­keit von 680 Nits auf. Den Antrieb über­nimmt ein Snap­dragon 695 aus dem Hause Qual­comm, dem wahl­weise 8 GB oder 12 GB RAM zur Seite stehen. Beim internen Spei­cher besteht die Auswahl zwischen 128 GB und 256 GB. Realme 10 Pro

Bild: Realme Die Dual­kamera auf der Rück­seite umfasst einen 108-MP-Sensor sowie einen 2-MP-Makro­sensor. Außerdem gibt es eine 16-MP-Knipse für Selfies auf der Front, die wie beim Realme 10 Pro+ in einem Loch­aus­schnitt unter­gebracht ist.

Das 10 Pro läuft werks­seitig mit der Benut­zer­ober­fläche Realme UI 4.0 auf Basis von Android 13. Zur weiteren Ausstat­tung gehören 5G, ein seit­lich ange­brachter Finger­abdruck­sensor, Dual­band-WLAN, Blue­tooth, GPS und ein USB-Type-C-Anschluss. Der Hersteller verbaut auch in diesem Fall einen 5000-mAh-Akku, der sich aller­dings nur mit 33 W aufladen lässt.

Preise und Verfüg­bar­keit

Der Preis für das Realme 10 Pro beginnt in China bei umge­rechnet 215 Euro (1599 RMB) für das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Spei­cher. Für das Realme 10 Pro+ mit 8 GB RAM und einem 256 GB großen internen Spei­cher werden dort etwa 270 Euro und für die Vari­ante mit 12 GB und 256 GB rund 310 Euro fällig. Ob sich die Preise hier­zulande auf demselben Niveau bewegen werden, bleibt abzu­warten.

Auch Vivo bringt mit dem X90 Pro+ ein neues Gerät auf den Markt. Dieses startet mit einer Zeiss-Kamera und einem 1800-Nits-Panel. Mehr darüber erfahren Sie in einer weiteren News.