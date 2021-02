Unter 70 Euro: DAB+-Radio mit Bluetooth/CD-Player bei real

Unter der neuen Marke United verkauft die Super­markt­kette real in dieser Woche ein DAB+-Tisch­radio mit CD-Player für unter 70 Euro. Lohnt sich der Kauf?

Das United DAB2026

Foto: real//United Unter der neuen Marke United verkauft die Super­markt­kette real in dieser Woche ein DAB+-Stereo-Tisch­radio. Das DAB2026 wird dabei auch als multi­funk­tio­nales Audio­system ange­priesen. Es handelt sich um ein Stereo-Tisch­radio mit digi­talem Radio­emp­fang über DAB/DAB+ sowie klas­sischem UKW-Empfang mit RDS-Funk­tion. Ein Farb­dis­play liefert dabei Zusatz­funk­tionen in Text und Bild.

Die Musik­wie­der­gabe liefern zwei einge­baute Laut­spre­cher, die 2 mal 10 Watt Leis­tung (RMS) bieten.

Diverse Strea­ming-Möglich­keiten

Foto: real//United Zu den weiteren Wieder­gabe­mög­lich­keiten zählt der einge­baute CD-Player, der Audio- und MP3-CDs abspielen kann, ferner ist eine USB-Schnitt­stelle für Sticks oder Fest­platten an Bord, über den Musik­dateien abge­spielt werden können. Über den AUX-Anschluss können weitere Peri­phe­rie­geräte per Kabel ange­schlossen werden. Das Strea­ming von Musik oder Inter­net­radio­sta­tionen ist drahtlos über die Blue­tooth 5.0-Tech­nologie von Smart­phones oder Tablets möglich. Sie deckt laut Hersteller eine Empfangs­reich­weite von rund zehn Metern ab. Außerdem ist ein Wecker mit inte­griert. Er bietet diverse Alarm- und Einschlaf-Funk­tionen an.

Güns­tiger als Modelle mit ähnli­chem Funk­tions­umfang

real verkauft das Modell noch bis Samstag, 6. Feburar 2021 für 69,95 Euro. Leider können wir nicht sagen, ob es sich dabei um ein Schnäpp­chen handelt, denn das Modell wird exklusiv bei der Super­markt­kette verkauft. real wird es bald in vielen Städten nicht mehr geben, da die Märkte aktuell zum Verkauf stehen oder bereits an Konkur­renten wie Kauf­land oder Globus verkauft wurden.

Fakt ist, dass Modelle anderer Hersteller mit ähnli­chem Funk­tions­umfang deut­lich teurer sind. Ein Beispiel ist das auna Harvard, das eine ähnliche Leis­tung liefert, aber kein Farb­dis­play an Bord hat. Dieses Modell kostet rund 100 Euro im Handel.

Das United DAB2026 ist also ein Audio-System für geringe Ansprüche, das vor allem in Küche, Arbeits­zimmer oder klei­neren Wohn­zim­mern seine Zwecke erfüllen dürfte.

DAB+-Küchen­radio bei Aldi Süd für unter 20 Euro

Ein weiteres güns­tiges Digi­tal­radio mit DAB+ gibt es in dieser Woche auch bei Aldi Süd. Es handelt sich um das Küchen­radio Medion Life E66531, das der Discounter in dieser Woche für 19,99 Euro im Angebot hat. Das Modell haben wir bereits näher vorge­stellt.