Schnäppchen-Check bei Real: 5 Geräte sind Top oder Flop

Real hat in dieser Woche vom TomTom-Navi bis zum Apple iPad einige Lock-Angebot im Sortiment. Doch handelt es sich dabei auch um Schnäppchen? Wir haben den Check gemacht.

Real hat jede Woche neue Lock-Angebote mit Smartphones, Tablets, DECT-Telefone oder Navigations­geräte im Sortiment. Im aktuellen Prospekt sind noch bis zum 6. August einige potenzielle Hardware-Schnäppchen dabei. Darunter ein Navi von TomTom, ein Samsung-Tablet oder ein Apple iPad. Doch wie günstig sind die vermeintlichen Schnäppchen wirklich? Wir haben die Online-Preise verglichen und zeigen, welche Hardware-Angebote bei Real ein Flop und welche Top sind. Käufer können sich das jeweilige Modell in eine Filiale von Real liefern lassen und dort abholen - so spart man sich die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro.

