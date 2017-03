5 Real-Angebote im Schnäppchen-Check: Top oder Flop?

Real hat bis zum 25. März wieder einige Hardware-Angebote im Sortiment und deklariert diese teilweise als "Schnäppchen", bei deren Kauf der Interessent einige Euro sparen könne. Doch wie viel Schnäppchen steckt wirklich in den Real-Angeboten? Wir haben den Check gemacht! In dieser Woche haben wir vom Dual-Smartphone, DECT-Telefon bis zum Nokia-Handy alles dabei. Die Angebote sind sowohl in den Filialen als auch über den Online-Shop von Real verfügbar. Online können je nach Gerät zusätzliche Versandkosten in Höhe von rund 5 Euro anfallen.

