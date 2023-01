DAB+: Weniger ARD-"Fremdprogramme" in Berlin

SWR3 ist in Berlin nicht mehr über DAB+ zu hören

Foto: SWR3, Südwestrundfunk Im Groß­raum Berlin sind seit vielen Jahren - als einziger Region in Deutsch­land - neben den Programmen des zustän­digen Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb) auch Ange­bote anderer ARD-Anstalten im Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Dieser Service ist zum Teil histo­risch begründet. Mit der Verle­gung des Parla­ments- und Regie­rungs­sitzes nach Berlin am Ende der 1990er-Jahre zogen viele Fami­lien vom Rhein in die Metro­pole Berlin um. Als Service für die Neu-Berliner und Pendler strahlte der rbb zunächst im alten DAB-Modus, später über das moder­nere Digi­tal­radio DAB+ beliebte ARD-Programme aus der alten, provi­sori­schen Haupt­stadt­region wie WDR2 oder SWR3 aus. Hinzu kamen Programme des Baye­rischen Rund­funks (BR) und des Mittel­deut­schen Rund­funks (MDR), die im Digi­tal­radio-Mux des rbb auf Kanal 7D verbreitet wurden.

rbb will keine Konkur­renz mehr zu eigenen Wellen

Foto: SWR3, Südwestrundfunk Zum Jahres­wechsel hat der rbb dieses Angebot nun erheb­lich ausge­dünnt und zudem Programme ausge­tauscht. Bereits vor Weih­nachten wurde Bayern 2 vom Baye­rischen Rund­funk durch die Volks­musik­welle BR Heimat ausge­tauscht. Seit 2. Januar wird das Kinder­radio "Die Maus" vom West­deut­schen Rund­funk (WDR) anstelle von WDR5 verbreitet, das wiederum Anfang 2020 WDR2 ersetzt hatte. Ganz gestri­chen wurde die Ausstrah­lung der beiden Wellen des Südwest­rund­funks - SWR Aktuell und SWR3 - sowie des Programms BR Schlager. Die Popwelle des Mittel­deut­schen Rund­funks, MDR Jump, wurde bereits am 1. Januar 2020 aus dem Mux entfernt

Der rbb begründet laut dem Online-Magazin "radioWOCHE" den Schritt damit, dass fortan Programme anderer Landes­rund­funk­anstalten über DAB+ nur noch ausge­strahlt werden sollen, "wenn sie eine sehr deut­liche Ergän­zung zu den rbb-Programmen darstellen“. BR Heimat und Die Maus, die beiden Neuzu­gänge im Mux, erfüllten dieses Krite­rium, ebenso wie BR-Klassik, das im Multi­plex verbleibt.

Natür­lich können die nun über DAB+ fehlenden Programme aber weiter auch in Berlin gehört werden, etwa über Internet, Satellit oder Kabel.

Füllen Privat­radios freie Sende­plätze?

Was mit den nun frei gewor­denen Kapa­zitäten passiert, ist noch offen. Ein Mitglied der Commu­nity "radioforen.de" veröf­fent­lichte vor Weih­nachten ein State­ment des rbb, wonach zwei Programm­plätze im Mux im Laufe des Früh­jahrs von privaten Sendern genutzt werden sollen. Darüber sei aber noch keine endgül­tige Entschei­dung gefallen, teilt ein rbb-Spre­cher auf Anfrage der "radioWOCHE" mit.

Am gest­rigen Montag wurde Sport­radio Deutsch­land im zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex abge­schaltet. Nach­folger ist das Programm 90s90s.