Klick: Rakuten TV kriegt eigenen Knopf auf Fernbedienungen

Rakuten TV soll einen eigenen Knopf auf Fernbedienungen kriegen Der Videodienst Rakuten TV will seine Bekanntheit mit einer ungewöhnlichen Maßnahme steigern: einem eigenen Knopf auf der Fernbedienung zur Steuerung von TV-Geräten. Dafür wurden Partnerschaften mit den Herstellern Samsung, LG, Philips und Hisense geschlossen, wie Rakuten TV heute mitteilte. Zu finanziellen Details des Deals werden keine Angaben gemacht. Zuvor hatten bereits die Streaming-Dienste Netflix und Amazons Prime Video einen Knopf auf einigen Fernbedienungen bekommen.

Langfristige Aktion geplant

Rakuten TV setzt im Gegensatz zu Netflix und Amazon nicht auf ein Abo-Angebot, sondern auf den digitalen Verkauf und Verleih von Filmen. Damit ist der direkte Konkurrent eher Apple mit seiner iTunes-Plattform. Der Videodienst entstand auf Basis des spanischen Anbieters Wuaki.tv, der vom japanischen Online-Händler Rakuten übernommen wurde.

Rakuten TV setzt zugleich zu einer großen internationalen Expansion an und will dabei unter anderem mit einem umfangreichen Angebot in detailreicher 4K-Bildqualität punkten. In der zweiten Jahreshälfte soll mit Partnern aus der TV-Branche auch die Übermittlung von Filmen in noch höherer 8K-Auflösung vorangetrieben werden, wie Rakuten-TV-Manager Sidharth Jayant der dpa sagte. Details dazu soll es allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Der eigene Platz auf den Fernbedienungen solle langfristig gehalten werden und sei keine kurzfristige Marketing-Aktion, betonte er. Mit weiteren Geräteherstellern sei Rakuten TV in Gesprächen.

Apples Video-Streaming-Dienst könnte auf dem nächsten Event der Kalifornier Thema sein. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren Meldung.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)